Como Kelsey Plum, do Aces, perseverou durante a difícil temporada da WNBA

LAS VEGAS – Kelsey Plum não era ela mesma. O vômito em projéteis durante o jogo de abertura dos playoffs da WNBA pelo Las Vegas Aces terá esse efeito.

Mas a guarda também sabia que precisava superar seu desempenho abaixo da média e se viu descobrindo o caminho a seguir no dia seguinte em um cenário peculiar.

“Sentei-me em um sushi bar”, disse Plum em entrevista coletiva que se seguiu. “E foi tipo, ‘Quer saber, vou jogar o jogo 1 pela janela.'”

A’ja Wilson, sentada ao lado de Plum, olhou para seu companheiro de equipe Ases e também parecia um pouco enjoada.

“Depois que você vomitou, você foi comer sushi?” Wilson disse.

“Ei”, respondeu Plum, “funcionou.”

Na verdade, Plum e os Ases venceram o Seattle Storm na primeira rodada. Mas as semifinais foram uma história diferente para os bicampeões da WNBA. O New York Liberty lidera por 2 a 0 depois de vencer os dois primeiros jogos em casa na série melhor de cinco. Mas seja Plum enfrentando um divórcio de alto nível e ajudando os Ases a superar o maior número de derrotas na temporada regular em cinco anos, ou Las Vegas perseguindo uma terceira turfa em meio a lesões e controvérsias fora das quadras, a temporada foi definida pelo desligamento o barulho.

Agora os Ases devem vencer três vitórias consecutivas contra o Liberty, começando pelo Jogo 3 de sexta-feira em Las Vegas (21h30 horário do leste dos EUA, ESPN2). Nenhum time da WNBA jamais se reuniu para vencer uma série quando perdia por 0-2. E Las Vegas perdeu cinco partidas consecutivas para Nova York este ano, incluindo três jogos da temporada regular.

Plum e os Ases esperam poder recuperar sua magia em Las Vegas. Mas seja qual for o resultado desta temporada, Plum disse que está feliz por ter lutado contra isso.

“Estou orgulhoso de ter aparecido este ano”, disse Plum à ESPN. “O fato de estar jogando basquete agora é uma grande conquista. Obviamente, queremos muito outro campeonato. Mas também sinto que já ganhei. Todo o resto é dinheiro da casa.”

Por mais apaixonada e extrovertida que Plum seja, ela preferiria que sua vida privada permanecesse privada. Mas não era para ser assim.

“Passar por um divórcio público é algo que eu não esperava”, disse Plum sobre a dissolução de seu casamento com o ex-jogador da NFL Darren Waller. “Parecia que o tapete foi tirado debaixo de mim. Acho que as pessoas podem olhar para mim e dizer: ‘Oh, ela é super durona.’ Mas este realmente me quebrou.

“Excluí as redes sociais do meu telefone. Comprei um telefone novo e não tenho o número de muitas pessoas. Desliguei a TV e comecei a ler minha Bíblia. Direi apenas isso emocionalmente, estarei me sentindo isso há muito tempo.”

Plum dá crédito às pessoas mais próximas a ela, incluindo seus companheiros de equipe Ases, por ajudá-la.

“Estou muito grato por ter pessoas realmente ótimas ao meu redor para ajudar a juntar os cacos”, disse Plum. “Mas o que mais me orgulha é que, durante todos os altos e baixos, isso não tirou minha alegria.”

Ela disse que essa é a felicidade que ainda sente com o basquete. Mesmo em uma temporada de 27-13 em que tudo não correu tão bem quanto na temporada 34-6 de 2023, Plum agradece a rotina e a camaradagem.

“O mais importante é garantir que ela entenda que estaremos sempre aqui”, disse Wilson, que, como Plum, foi a escolha número 1 do draft da WNBA. “Eu a tenho de volta, não importa o que aconteça. Podem ser aqueles dias sombrios que todos passamos que podem parecer diferentes para cada um de nós, mas nós entendemos.

“Estarei presente em cada passo do caminho. Seja isso irritando-a, deixando-a sozinha um pouco, verificando como ela está.”

Suas sete temporadas jogando juntos, inclusive na seleção olímpica dos EUA, tornam sua comunicação uma segunda natureza.

“Sinto que definitivamente temos uma linguagem própria”, disse Wilson. “Sabemos como irritar um ao outro, mas ao mesmo tempo melhorar um ao outro.”

Assim como os Ases, Plum teve seus altos e baixos nesses playoffs. Ela marcou apenas 2 pontos em 1 de 8 arremessos no Jogo 1 contra Seattle. Após o sushi e uma reinicialização mental, ela fez 29 pontos em 11 de 5 arremessos para levar os Ases à vitória no Jogo 2 que encerrou a série.

No jogo 1 contra o New York, no domingo, Plum fez 24 pontos, acertando 9 de 17. No jogo 2, ela foi um dos alvos da ira da técnica Becky Hammon durante um intervalo e terminou com apenas 6 pontos após fazer 2 de 9.

Os Ases têm falado muito sobre como este ano foi mais desafiador do que as duas últimas temporadas, que terminaram com campeonatos. Las Vegas ficou sem o armador Chelsea Gray nos primeiros 12 jogos, enquanto ela se recuperava da lesão no pé que a manteve fora do jogo 4 das finais da WNBA, que conquistou o título no ano passado.

Las Vegas estava 6-6 quando Gray voltou, e os Ases começaram a se parecer mais com eles mesmos. No entanto, a sua eficiência ofensiva, fiabilidade defensiva e aura de campeonato não permaneceram consistentes.

Poucas coisas foram fáceis nesta temporada para o guarda de Las Vegas Kelsey Plum, que tem uma média de 15,3 PPG em quatro jogos dos playoffs, depois de marcar 17,8 PPG na temporada regular. David Dow/NBAE via Getty Images

Hammon atribui isso em parte ao trabalho duro do resto da liga para pegar os Ases e ao quão difícil é permanecer com mais fome do que times como o Nova York, que nunca ganhou o campeonato da liga.

Agora, os Ases devem encontrar eles próprios essa fome. Para Plum, significa cavar fundo nas reservas que acumulou ao longo dos anos.

Por mais bem-sucedida que tenha sido sua carreira universitária em Washington – levando o programa ao seu primeiro Final Four em 2016 e estabelecendo o recorde de pontuação na carreira da NCAA em 2017 – ela se lembra de ter que fazer muita auto-reflexão sobre como equilibrar quem ela era como uma pessoa e também como jogador.

Quando Plum pensa em sua temporada de estreia na WNBA como a escolha número 1 em 2017 – para uma franquia no final de sua temporada em San Antonio antes de ir para Las Vegas no ano seguinte – ela balança a cabeça. Ela não sabia onde se encaixar em uma equipe que não sabia ao certo para onde estava indo.

“Parecia areia movediça”, disse Plum.

Durante as três primeiras temporadas de Plum na WNBA, ela teve médias de 8,5, 9,5 e 8,6 pontos. Em 2020, ela rompeu o tendão de Aquiles e perdeu a temporada, que ela chama de uma bênção disfarçada porque recarregou as baterias enquanto se reabilitava. Em 2021, Plum saiu do banco durante toda a temporada, ganhando seu sexto jogador do ano – um prêmio que ela nunca quis. Ela estava determinada a começar de novo.

Treinando no final de 2021, Plum recebeu uma ligação do novo técnico do Aces, Hammon, que substituiu Bill Laimbeer. Plum teve um relacionamento às vezes difícil com Laimbeer: ela apreciava as coisas que ele lhe ensinou, mas nem sempre seu tom.

Hammon disse a Plum que sua impressão inicial da equipe foi que Plum saindo do banco funcionou. Plum saiu daquela ligação furiosa demais para terminar o treino.

“Lembro-me de desligar o telefone”, disse Plum, “e pensar: ‘Vou entrar no campo de treinamento como um ser humano possuído. Vou derrubar todo mundo e deixar bem claro que isso é meu lugar.'”

Hammon ri ao lembrar disso, porque Plum fez exatamente isso. Ela começou e teve médias de 20,2, 18,7 e 17,8 pontos sendo uma All-Star nas últimas três temporadas. Ela ganhou o ouro olímpico em 3×3 em 2021 e em 5 contra 5 este ano.

“Não acho que ela se sentisse valorizada antes”, disse Hammon. “Tentei depositar muita confiança nela e deixá-la crescer. Não apenas como jogadora de basquete, mas fora da quadra. Ela teve muito crescimento, através de algumas coisas realmente difíceis. Ela realmente floresceu nesta linda pessoa.”

Caitlin Clark, de Iowa, ultrapassou o recorde de Plum na NCAA com grande aclamação em fevereiro. Na época, Plum parecia quase desligada de seu lugar na história. Mas ela então explicou que não se lembrava daquele período como um período alegre. Tornou-se muito importante alcançar números e não a essência do motivo pelo qual ela joga.

Isso é o que Plum disse que sempre quer manter. Os Ases estão de costas para a parede agora. Mas aconteça o que acontecer, Plum sabe que enfrentou muitos desafios.

“Você passa por coisas na vida e constrói esse nível de resiliência”, disse ela. “Às vezes você diz: ‘Por que isso está acontecendo?’ Mas então você percebe que se não tivesse passado pelas coisas antes, não seria capaz de lidar com isso agora.”