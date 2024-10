‘Como LeBron’, ‘MVP’ – Ravens elogia Lamar Jackson após noite de 5-TD

TAMPA, Flórida – Ao defender o terceiro prêmio de Jogador Mais Valioso da NFL, Lamar Jackson é aparentemente uma ameaça tripla agora.

Além de lançar cinco passes para touchdown e correr para 52 jardas na noite de segunda-feira, Jackson mostrou sua mais recente habilidade – bloqueio de vantagem para Derrick Henry na vitória do Baltimore Ravens por 41-31 sobre o Tampa Bay Buccaneers. Com os Ravens à frente por 16 pontos (34-18) no quarto período, Jackson viu Henry mudar de direção e correu para cima para empurrar o safety All-Pro Antoine Winfield Jr.

“Lamar é o competidor final”, disse Mark Andrews, tight end dos Ravens. “Ele coloca tudo em jogo em todos os jogos. [He’s] simplesmente incrível, e ele é o melhor. Ele é o MVP.”

Pela primeira vez nesta temporada, Jackson se catapultou para ser o favorito nas apostas para o Jogador Mais Valioso da NFL, de acordo com a ESPN BET. As probabilidades de Jackson são agora de +275, o que o coloca à frente de Patrick Mahomes de Kansas City (+475).

Jackson, 27, se tornaria o mais jovem três vezes MVP da NFL. Ele já venceu em 2019 e na temporada passada.

Mas Jackson, que é o único duas vezes MVP a não chegar ao Super Bowl, não estava interessado em discutir suas realizações individuais após o jogo.

“Estou perseguindo algo agora”, disse Jackson. “Portanto, cada jogo será a mesma coisa para mim. Em cada jogo, estou tentando vencer.”

Jackson mais uma vez assumiu o jogo ao liderar os Ravens (5-2) à quinta vitória consecutiva. Perdendo por 10 a 0 no primeiro quarto, Jackson liderou o Baltimore em seis tentativas consecutivas de pontuação, que resultaram em 34 pontos sem resposta. Durante esta corrida, Jackson lançou um passe para touchdown de 49 jardas para o wide receiver Rashod Bateman e então acertou Andrews para um touchdown de 4 jardas na quarta descida.

Ao ajudar os Ravens a marcar 27 ou mais pontos pelo quinto jogo consecutivo – a mais longa sequência atual na NFL – Jackson continua a se colocar em uma classe diferente. Isso marcou seu terceiro jogo na carreira com cinco passes para touchdown e pelo menos 50 jardas corridas. Nenhum outro jogador na história da NFL teve mais de um jogo desse tipo.

“É quase assustador vê-lo melhorando neste momento”, disse o safety dos Ravens, Kyle Hamilton. “Ele é único. Se eu tivesse que comparar isso a alguém que entende de basquete, ele é como LeBron lá fora.”

Embora sempre tenha sido perigoso como corredor, Jackson continua avançando no jogo de passes. Ele terminou 17 de 22 para 281 jardas e cinco touchdowns. Este foi seu quinto jogo na carreira com tantos ou mais passes para touchdown como incompletos, de acordo com a ESPN Research.

Em sete jogos, Jackson ocupa o quinto lugar em jardas de passe (1.810), o segundo em passes para touchdown (15) e o segundo em jardas por tentativa (9,1).

“Ele é o melhor da liga”, disse o defensor dos Ravens, Namdi Madubuike. “Se as pessoas não pensam assim, não estão a ver futebol. Estão apenas a odiar.”

Jackson não acha que joga diferente nos jogos do horário nobre, mas elevou seu nível de jogo diante do público da televisão nacional. Ele agora tem 20 passes para touchdown e nenhuma interceptação no Monday Night Football, que é a mais longa sequência de passes para touchdown sem interceptação no Monday Night Football.

“Ele entrará na história do ‘Monday Night Football’ com certeza”, disse o técnico do Ravens, John Harbaugh, “e ainda tem muito pela frente”.