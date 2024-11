Como Lionel Messi tornou seus companheiros do Inter Miami melhores

Lionel Messi transformou o Inter Miami de um time de último lugar em um dos maiores da história da Major League Soccer. Sob seu comando, os Herons ergueram o troféu inaugural da Copa das Ligas de 2023, o 2024 Supporters’ Shield e estabeleceram o novo recorde da liga para o maior número de pontos registrados em uma única temporada da MLS, com 74.

Ele revolucionou o futebol em Fort Lauderdale em pouco mais de um ano e meio como capitão do Inter Miami, e seus companheiros notam o desejo contagiante de grandeza de Messi e a capacidade de inspirar melhorias constantes através do exemplo.

Embora Messi raramente faça discursos barulhentos no intervalo ou guie a equipe em campo antes do apito inicial, sua abordagem sutil à liderança causou um impacto imenso entre a geração mais jovem do Inter Miami. Dentro e fora de campo, do terço final ou das laterais, o atacante argentino encontra uma forma de elevar o Inter Miami.

O goleiro Drake Callender revelou que esse “Efeito Messi” na verdade começou em 7 de junho de 2023, quando o craque argentino anunciou pela primeira vez sua intenção de ingressar no clube em entrevista televisionada ao Mundo Deportivo. Ninguém esperava ou se preparou para a notícia, mas os jogadores do Miami reagiram antes mesmo de qualquer papelada ser elaborada.

“Estávamos no Alabama, nos preparando para o jogo da Open Cup contra o Birmingham, e ouvimos o anúncio de que ele se juntaria oficialmente a nós”, disse Callender. “Estávamos em nossa refeição antes do jogo e depois daquele momento eu disse: ‘Tudo bem, pessoal, temos que ir e vencer porque Messi não pode ingressar em um time que não está competindo. Queremos estar em boa forma para quando ele entrar. ‘ Esse foi um grande momento de transição para nós, organizacionalmente, culturalmente, em termos de vestiário. Tudo mudou”.

O Inter Miami venceu o Birmingham Legion FC por 1 a 0 naquela tarde para avançar para a próxima rodada da Copa do Aberto dos Estados Unidos de 2023, chegando à final. Assim que chegou a Fort Lauderdale, a influência de Messi sobre seus companheiros evoluiu naturalmente. A portas fechadas, no centro de treinamento Florida Blue, o atacante argentino intensificou os treinos e elevou a fasquia para que todos ao seu redor tivessem um desempenho de alto nível.

Messi transformou um simples rondó no início do treino em um exercício vigoroso que deixou os companheiros com sentidos aguçados e reflexos aprimorados. Uma introdução rotineira ao treinamento diário, usada para aquecer e relaxar os músculos, evoluiu para uma competição dos mais aptos sob a supervisão do novo capitão. Para Callender, treinar ao lado de Messi significa enfrentar o difícil desafio de bloquear chutes diretos do atacante todas as semanas durante a maior parte do ano.

Desde que chegou ao Inter Miami, o impacto de Lionel Messi dentro e fora do campo catalisou o caminho do clube para o sucesso, bem como o desempenho de seus companheiros. (Foto de Megan Briggs/Getty Images)

Callender começou sua carreira em 2021 no sul da Flórida com a equipe afiliada do Inter Miami, Fort Lauderdale CF. Em pouco mais de dois anos, ele passou de enfrentar adversários da USL a aprimorar seu talento entre as traves com a ajuda de um dos maiores jogadores do mundo.

“Quando você tem um jogador de altíssima qualidade como esse, eu pessoalmente não estaria jogando da melhor maneira possível sem ele”, disse Callender. “Jogamos contra os melhores times, mas aprendi a manter os pés no chão. Quando você treina com um jogador de altíssima qualidade como esse, como eu poderia não estar preparado da melhor maneira possível?”

Além dos benefícios táticos e técnicos, o técnico de goleiros do Inter Miami, Sebastian Saja, revelou à ESPN que treinar ao lado de Messi proporcionou a Callender uma vantagem mental sobre os adversários que se correlaciona com seu recente sucesso em campo.

“Não há treino melhor do que esse. Ninguém vai chutar melhor do que Messi nos jogos, então se Drake conseguir fazer duas ou três defesas contra Messi nos treinos, isso o encherá de confiança”, disse Saja à ESPN. “Isso permite que ele pense, bem, o atacante que enfrentarei no domingo não vai marcar contra mim porque acabei de salvar Messi.”

Desde que Messi ingressou no Inter Miami em 15 de julho de 2023, Callender evoluiu para uma figura que salva jogos. Durante a final inaugural da Copa das Ligas, poucas semanas após a chegada de Messi, o goleiro defendeu duas tentativas de pênalti na disputa de pênaltis e marcou a última tentativa para conquistar o primeiro troféu do time.

As ações de Callender em campo renderam convocações para a seleção masculina dos Estados Unidos e ele foi rotulado de “bom para o grupo” pelo ex-técnico Gregg Berhalter.

Um ano depois, ele fez outra defesa decisiva ao defender um pênalti contra o Columbus Crew em 2 de outubro para garantir a vitória por 3-2 e ganhar o 2024 Supporters’ Shield. “A sua defesa de grande penalidade foi crucial. Acredito que temos um dos melhores guarda-redes do campeonato”, disse o treinador Gerardo Martino.

Em 2024, Callender conseguiu sua melhor temporada de chutes ao defender 3,6 gols a mais do que o esperado, segundo o FBref, ficando em oitavo lugar entre todos os goleiros da MLS. Seus esforços em campo e cinco jogos sem sofrer golos também impulsionaram o Inter Miami a conquistar o recorde da MLS de maior número de pontos registrados em uma única temporada.

Para o meio-campista Benjamin Cremaschi, as lições de Messi vêm na forma de conversas durante os treinos e antes das partidas. O jovem meio-campista iniciou a carreira na academia do Inter Miami em 2021, tendo papel importante na vitória da seleção sub-17 na Copa Geração Adidas. Apesar de se destacar na academia, Cremaschi só estreou na seleção principal em fevereiro de 2023.

No espaço de cinco meses, Cremaschi deixou de ser substituto do ex-técnico Phil Neville e passou a desempenhar um papel fundamental na conquista do troféu da Copa das Ligas de 2023, ao lado de Messi. O inexperiente jogador foi repentinamente convocado por Martino e recebeu um curso intensivo do atacante argentino sobre como ter sucesso e maximizar seu potencial.

“Conversamos sobre coisas que ele precisa de mim nos jogos para se conectar, o que ele acha que posso melhorar e aprender”, disse Cremaschi. “Ele me pede um melhor posicionamento, esperando a bola, ficando mais parado, nem sempre em movimento, mas tentando criar espaço para gerar espaço para o 10. Procuro absorver tudo o que ele me fala porque tenho que aprender com ele , ele é o melhor.”

Cremaschi explicou ainda como a comunicação entre os dois jogadores evoluiu para gestos e sinais manuais durante as partidas, que muitas vezes inspiram oportunidades ameaçadoras no terço final. Desde a estreia de Messi, Cremaschi registrou cinco gols e sete assistências, ao mesmo tempo em que melhorou seu percentual de precisão de passes de 85% em 2023 para 88,8% em 2024. Sua trajetória ascendente também rendeu a Cremaschi uma convocação para a seleção sênior masculina dos EUA e uma vaga na escalação olímpica da USMNT de 2024, com a equipe chegando às quartas de final em sua primeira participação em um torneio desde 2008.

Benjamin Cremaschi, centro, é apenas um dos muitos jogadores do Inter Miami que se beneficiou da experiência e conhecimento de Lionel Messi. Eric Bolte-USA TODAY Sports

Embora as melhorias tácticas variem de posição para posição, Martino insiste que a influência de Messi é inegável.

“Eles estão aprendendo dia após dia”, disse Martino à ESPN. “Os jogadores mais jovens veem, fundamentalmente, como ele compete. Eles observam a forma como ele compete nos treinos. Eles o copiam por ser competitivo, por querer sempre estar no mais alto nível de jogo, por ficar bravo, por brigar, isso quando você fazer com que as melhorias no dia a dia venham.”

O Inter Miami conquistou seu primeiro título na MLS em 2 de outubro e quebrou o recorde de pontos da liga por três. No final de setembro, a equipe quase dobrou a marca de 34 pontos do ano passado, registrando 64 pontos em apenas 30 jogos, com muitas das mesmas figuras de apoio importantes entre os 11 titulares.

Jogadores que antes só tinham passagem pelo segundo time ou academia e times colegiais do Inter Miami agora desempenham um papel fundamental na disputa pelo título, com a orientação do capitão do clube.

Yannick Bright, que se juntou à equipe em dezembro como seleção do primeiro turno do 2024 MLS SuperDraft, rapidamente maximizou seu ano de estreia aprendendo com Messi e se adaptando ao jogo sob o comando do técnico Martino. Suas qualidades ofensivas no meio-campo lhe renderam a titularidade em 12 dos 15 jogos possíveis da temporada regular desde 19 de julho, após uma média de 3,13 tackles, 2,05 interceptações, 1,98 bloqueios e 2,30 liberações por 90 minutos, segundo a FBref.

As ações do jogador no meio-campo o classificaram em nono lugar em maior número de interrupções no meio-campo entre os jogadores da MLS com pelo menos 1.000 minutos neste ano, segundo a American Soccer Analysis.

“Quero mencionar também Yannick Bright, que, para mim, foi o melhor jogador da noite”, disse Martino após a vitória do Inter Miami por 2 a 1 sobre o Chicago Fire em 20 de julho. 12 bolas, não sei o número exato, mas isso é algo que não se vê com frequência neste campeonato. E ele raramente comete faltas e costuma direcionar a bola com decisões inteligentes. Esse é um grande atributo para um meio-campista central. e ele entende bem o jogo.”

Noah Allen, produto da academia do Inter Miami, que estreou pela equipe sênior em 26 de fevereiro de 2022, serviu como tábua de salvação para Martino nesta temporada, depois que a defesa sofreu várias lesões ao longo da campanha. Martino frequentemente chamava Allen para sacar, após impressionar pela estabilidade com a bola.

Contra o Toronto FC, no dia 5 de outubro, Allen mitigou os 15 chutes do adversário ao completar 93 passes, o máximo de qualquer jogador do Inter Miami em campo, com 94,9% de acerto.

“Noah Allen foi o melhor jogador em campo para nós”, disse Martino após a vitória do Miami por 1 a 0 sobre o Toronto FC, com Luis Suárez e Sergio Busquets em campo.

Os torcedores podem rapidamente dar crédito a Messi pela ascensão do Inter Miami ao topo nesta temporada, depois que o atacante empatou em segundo lugar na corrida da Chuteira de Ouro com 20 gols e contribuiu com 16 assistências em apenas 19 jogos. Mas por trás de suas estatísticas atraentes estão vários jogadores de apoio que conseguiram manter o ímpeto enquanto ele estava indisponível.

Durante a Copa América, enquanto o atacante levava a Argentina ao troféu, o Miami somou 12 pontos em 15 possíveis. Messi ficou de fora por mais dois meses após sofrer uma entorse no tornozelo direito durante a final. Mas o Inter Miami continuou a lidar bem com a lesão, conseguindo um recorde de 4-0-0 (WLD) na MLS e um recorde de 2-2-0 na Copa das Ligas.

Contribuintes importantes Suarez, Busquets e Jordi Alba continuaram a apoiar a equipe, mas jogadores em todas as áreas do campo se esforçaram para inspirar o sucesso. David Ruiz, Cremaschi, Diego Gómez e Federico Redondo contribuíram na frente de gols para impulsionar o Inter Miami a impressionantes 68 gols marcados nesta temporada, enquanto os jogadores da academia Ian Fray e Allen enfrentaram a defesa para garantir várias vitórias.

Cremaschi e Robert Taylor lideraram sozinhos a vitória por 2 a 1 sobre o Charlotte FC em 3 de julho, enquanto Gomez e Redondo marcaram cada um em 17 de julho para garantir a vitória sobre o Toronto FC.

Taylor atuou consistentemente pelo Inter Miami na ala esquerda em 2024, registrando cinco gols e quatro assistências em 27 jogos. Ele contribuiu em várias partidas na ausência de Messi, dando apoio a Leonardo Campana e Suárez antes de completar suas próprias tentativas. Mesmo assim, o jogador continua citando Messi como fonte de motivação de todos no clube.

“Nós o vemos todos os dias, o vemos trabalhando duro para voltar”, disse Taylor, atacante do Inter Miami, sobre os momentos em que Messi não pôde jogar. “Mesmo sem dizer nada a ele, vimos que ele estava desesperado para voltar. Então, quando ele está tão motivado para voltar a esta equipe, isso nos motiva a ter certeza de que estamos na melhor posição para quando ele retornar.”

Apesar da ausência em campo, Messi continuou a cumprir as suas funções de capitão do Inter Miami e a marcar presença para apoiar a equipa. Ele continuou a dar conselhos quando necessário, conversando com companheiros de equipe durante as sessões de ginástica ou antes de uma partida no Chase Stadium e dando dicas úteis para aplicar ao adversário em questão.

Desde que ingressou no Inter Miami em 12 de julho de 2023, Messi quebrou vários recordes da MLS, ganhou um troféu ao clube e elevou os Herons a uma sensação internacional. Mas o seu legado na equipa viverá para além dos números e das estatísticas, à medida que os seus companheiros continuarem a ter carreiras de sucesso impulsionadas, em parte, pelos ensinamentos de Messi em Fort Lauderdale.