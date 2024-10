Como Lynx se reuniu para vencer o Liberty e vencer o jogo 1 das finais da WNBA

Você não está entretido?

Uma jogada de quatro pontos nos 6 segundos finais do quarto período. Um lance livre perdido que poderia ter vencido no regulamento. O primeiro time na história da pós-temporada da WNBA a vencer depois de perder por mais de 15 pontos com menos de 5 minutos para o fim.

Prorrogação no jogo de abertura das finais da WNBA.

E agora, o Minnesota Lynx roubou o jogo 1 no Brooklyn, derrotando o New York Liberty por 95-93 na prorrogação na quinta-feira.

O Lynx perdia por até 18 pontos no Jogo 1 das Finais da WNBA. Mas o segundo colocado se recuperou para assumir a vantagem de um ponto, 84-83, faltando 5,1 segundos para o fim do tempo regulamentar na jogada de quatro pontos de Courtney Williams.

Mas ainda não acabou. Faltando 0,8 segundos para o fim, Breanna Stewart converteu 1 de 2 lances livres para marcar o placar e forçar a prorrogação, apenas o sexto jogo das finais da WNBA a precisar de prorrogação.

Williams somou mais cinco pontos – ela liderou o Lynx com 23 – para selar a vitória.

Nova York caiu para 0-6 de todos os tempos no jogo 1 das finais, mas o Liberty parecia no controle depois de somar 32 pontos no período inicial.

ESPN analisa como Minnesota fez uma recuperação improvável para assumir a liderança de 1 a 0 no jogo 2 de domingo (15h horário do leste, ABC) no Brooklyn.

Como o Lynx conseguiu uma das maiores reviravoltas da história dos playoffs da WNBA?

Chame isso de crença. Chame isso de resiliência. Chame isso de resistência mental. Minnesota tinha tudo para vencer um jogo que parecia perdido inúmeras vezes.

O Lynx perdeu até 18 pontos e igualou a maior recuperação da história das finais da WNBA, em grande parte devido à faísca acesa por Williams, que marcou 12 de seus 23 pontos nos 2:33 finais do regulamento e da prorrogação. Sua jogada de quatro pontos deu ao Minnesota sua primeira vantagem faltando 5,1 segundos para o fim do tempo regulamentar. Foi a primeira jogada de quatro pontos nos 10 segundos finais que deu ao time a liderança com lance livre na história da WNBA, temporada regular ou playoffs.

Notavelmente, essa jogada saiu de um rebote ofensivo e passe para o perímetro de Alanna Smith. Foi apenas um dos cinco rebotes ofensivos do Minnesota – Nova York teve 20 – mas foi o maior do jogo.

jogar 0:20 Napheesa Collier surpreende a multidão do Brooklyn com o saltador de aprovação do OT Napheesa Collier enterra um saltador com a mão no rosto para colocar o Lynx de volta na frente no final da prorrogação.

O que a vitória do Lynx no Jogo 1 significa para o resto da série?

O Lynx não apenas venceu de forma chocante, mas também na estrada. Isso dá ao Minnesota uma enorme vantagem mental – desde a recuperação – e historicamente. O vencedor do Jogo 1 das Finais ganhou 20 dos 27 títulos da WNBA (o último a perder a série depois de vencer o Jogo 1 foi o Los Angeles Sparks 2017).

O Liberty precisa encontrar uma maneira de se recuperar de uma perda que provavelmente ainda não consegue acreditar que aconteceu. Nova York pode se concentrar no fato de Jonquel Jones ter marcado 24 pontos e 10 rebotes (esta foi apenas a quarta derrota do Liberty em 33 jogos em que Jones fez um duplo-duplo) e que Leonie Fiebich acertou 5 de 9 arremessos de 3 pontos.

Se esses tipos de desempenho puderem ser duplicados, e apenas um de Stewart (6 de 21 em campo) ou Sabrina Ionescu (8 de 26, embora 3 de 9 além do arco) arremessar melhor, o Liberty pode se recuperar .

É uma série longa. Como vimos quinta-feira, as coisas podem mudar num instante. Mas se o Lynx conquistar seu quinto campeonato, este jogo será lembrado em Minnesota e na liga, e talvez assombrará Nova York por muito tempo.

AP Foto/Pamela Smith

Que ajustes precisam ser feitos por ambas as equipes?

Minnesota venceu apesar de ter sido dominado na taça por 44-32. Nova York acertou mais 29 arremessos graças a 20 rebotes ofensivos. O resultado teria sido diferente se Nova York tivesse arremessado melhor que 37,8% de campo.

Dê crédito à defesa de Minnesota por grande parte disso. Stewart e Ionesco combinaram para acertar 14 de 47. O lance livre errado de Stewart no final do tempo regulamentar e a bandeja perdida na campainha na prorrogação foram quase tão grandes quanto o heroísmo de Williams. Napheesa Collier fez 21 pontos em arremessos de 10 de 16, mas também mostrou por que ganhou o prêmio de Jogador Defensivo do Ano da WNBA com seu trabalho em Stewart, que tinha apenas 1 de 9 quando Collier era o defensor principal. Collier também bloqueou seis arremessos, o terceiro maior número na história das finais, incluindo um em Jones e um em Stewart no final do quarto período.

Mas Minnesota usou muita ajuda secundária para conter Stewart. A técnica de Nova York, Sandy Brondello, terá que contra-atacar no jogo 2 para conseguir uma aparência mais aberta para sua estrela.

jogar 0:43 Sabrina Ionescu coloca os fãs de pé com um par de 3s Sabrina Ionescu enterra um par de bolas de 3 pontos difíceis para fazer o Barclays Center funcionar.

Como Nova York se livra dessa perda?

Serão longos 2 dias e meio para Nova York até o final do Jogo 2. Após a decepção de perder para o Las Vegas Aces nas finais da WNBA do ano passado, isso testará a resistência mental dos jogadores do Liberty.

O que pode ajudar é se todas as sessões de cinema nas próximas 48 horas se concentrarem no primeiro trimestre. O Liberty dominou os primeiros 10 minutos e liderou por 13. Seus 32 pontos foram o máximo que marcaram em qualquer período desta temporada. O ataque parecia suave e eficiente. Jones foi dominante no início e Ionescu acertou duas cestas de 3 pontos no final.

O ataque teve bons momentos no resto do jogo, mas ficou irregular no quarto período e na prorrogação. É sempre surpreendente ver reviravoltas como a de quinta-feira. Ver um time veterano como o Liberty perder um jogo como esse é ainda mais chocante.