Como Mookie Betts dos Dodgers recuperou o ritmo da pós-temporada

LOS ANGELES – Mookie Betts passou parte de seu aniversário de 32 anos praticamente trancado dentro da gaiola de batedura do Petco Park. Era segunda-feira à tarde em San Diego, um dia de folga em uma apaixonada Série da Divisão da Liga Nacional e uma oportunidade para seus participantes se separarem dela. Betts adotou a abordagem oposta. Ele balançou e balançou e balançou, dentro e fora de casa, contra arremessos suaves e alta velocidade.

Duas noites depois, após uma vitória no jogo 4 empatando a série, o alívio encheu a sede do clube dos Los Angeles Dodgers. A temporada deles, por mais volátil que fosse, foi salva. E Betts foi um catalisador, marcando o segundo jogo consecutivo e seguindo com um único gol. Talvez, esperavam seus companheiros de equipe e treinadores, Betts tivesse deixado para trás sua confusa queda de 0 em 22 na pós-temporada. Talvez, enquanto os Dodgers se preparam para enfrentar o rival San Diego Padres em um jogo 5 em que o vencedor leva tudo na noite de sexta-feira, ele possa mais uma vez conduzir o ataque.

“Mook é o nosso cara”, disse Max Muncy, terceira base dos Dodgers. “Ele é um dos nossos líderes. Ele ainda é um dos melhores jogadores de beisebol. Eu sei que ele fica um pouco ofuscado porque temos Shohei Ohtani, mas esse cara ainda recebe US$ 400 milhões também. Ele é um dos melhores jogadores de beisebol , e ele tem sido um dos melhores jogadores da pós-temporada, sei que esses últimos dois anos não mostraram isso, mas, quero dizer, veja o que ele fez no passado. Acho que ele só precisava de alguns golpes para tirar isso da cabeça.”

SE HOUVE um momento que parecia resumir as lutas de Betts nos playoffs recentes, aconteceu no início do jogo 2 de domingo. O primeiro arremesso que Yu Darvish lançou para Betts foi um varredor que não foi longe o suficiente para fora. Betts seguiu seu caminho, lançando-o profundamente no canto esquerdo do campo para o que parecia destinado a um home run. Só quando Betts chegou a meio caminho da terceira base é que ele percebeu que o defensor externo dos Padres, Jurickson Profar, havia pulado o muro e atravessado um grupo ansioso de fãs dos Dodgers para proteger a bola de beisebol. Foi uma eliminação, a primeira de quatro para Betts nesta noite. No final, sua seca sem rebatidas na pós-temporada – abrangendo saídas do NLDS em 2022 e 2023 – havia se estendido para 22 rebatidas, empatado pelo quarto maior de todos os tempos por um ex-MVP.

Depois do jogo, Betts não se consolou com o quase home run.

“Eles estão todos eliminados”, disse ele sobre suas rebatidas. “Então, tudo terrível.”

Os rebatedores normalmente adotam uma mentalidade orientada para o processo. Se um batedor viu bem o arremesso, se sua mecânica foi sólida, se ele acertou o cano do taco com a bola de beisebol, ele geralmente fica satisfeito, independentemente do resultado. Muitos dos resultados de um rebatedor estão fora de seu controle – afinal, os arremessadores ditam a ação – que focar apenas nas decisões que levam a eles pode servir como um mecanismo de defesa útil.

Betts é diferente. Ele se preocupa com seu processo, mas são os resultados que mais importam. Uma bola rebatida que deveria ter passado por cima da cerca, mas resultou em uma saída, pode derrubá-lo; um single com taco quebrado que encontrou espaço no campo externo pode fazê-lo seguir em frente. No início da série, o técnico dos Dodgers, Dave Roberts, pôde ver a pressão de quebrar sua seca sem rebatidas sangrando nas rebatidas de Betts.

“Cabe a todos nós”, disse Roberts no dia seguinte ao jogo 2, “garantir que ele esteja com boa cabeça”.

Roberts planejou conversar com Betts depois que a equipe percorresse 190 quilômetros ao sul, até San Diego. Ele queria lembrá-lo de que não pode mudar o passado, especialmente os de outubro anteriores. Que ele precisava manter o foco no presente. E que os Dodgers não precisam que ele seja nada mais do que era durante a temporada regular. Mas Roberts nunca teve essa conversa. Muitos companheiros de equipe de Mookie já estavam em seu ouvido.

A mensagem deles se resumia a um ponto central: você ainda é Mookie Betts.

“Ele é um dos melhores nisso”, disse Muncy. “Às vezes você só precisa lembrá-lo disso.”

APOSTAS LEVARAM UM algumas centenas de golpes na gaiola de batedura na segunda-feira, mais ou menos algumas dúzias, deixando alguns de seus companheiros de equipe sentados na sede do clube e se perguntando quando ele poderia terminar. Enquanto o sol se punha, ele se aventurou lá fora para acertar uma máquina de arremesso de alta velocidade estacionada no topo do monte de arremesso do Petco Park.

Betts foi acompanhado por Chris Taylor e Andy Pages, dois jogadores de posição dos Dodgers que foram usados ​​​​com moderação em outubro e precisavam se reaclimatar à velocidade. Betts manteve seu foco no campo oposto, levantando arremessos repetidamente em direção à lacuna centro-direita do campo, e falou em detalhes com o técnico de rebatidas dos Dodgers, Robert Van Scoyoc, após cada sessão.

A temporada regular de 2024 foi turbulenta para Betts. Ele começou fazendo a transição para a segunda base, mudou para shortstop perto do final do treinamento de primavera, começou como MVP ofensivamente, perdeu quase dois meses com uma fratura na mão esquerda, depois voltou para o campo direito e passou para o segundo lugar em a escalação dos Dodgers. Betts ainda terminou com uma linha de barra de 0,289/0,372/0,491, com desempenho 45% acima da média da liga com base no OPS+. Mas ele desenvolveu maus hábitos perto do final de setembro e os viu se espalharem até outubro.

A maior parte do dia de folga foi gasta ajustando a carga pré-arremesso de Betts para que suas mãos voltassem à “posição de lançamento” ideal antes de iniciar seu swing, disse Van Scoyoc. Betts balançou até encontrá-lo.

“Isso é o que eu sei”, disse ele. “Eu trabalho.”

QUANDO AS APOSTAS SENTEM bem dentro da caixa de um batedor – quando ele sente vontade Apostas Mookie – ele tende a levantar o lado direito do lábio superior, meio rosnando, como um cachorro rosnando para um intruso.

Roberts viu esse visual surgir no jogo 3 na terça-feira e se consolou.

Os Dodgers perderam por 6-5, mas Betts teve um bom desempenho. Ele quebrou sua seqüência de rebatidas com um home run na primeira entrada com a luva de Profar – Betts estava tão convencido de que havia sido pego que se virou em direção ao seu banco de reservas antes de chegar à segunda base – e alinhou um campo único para o centro-direito em seu segundo em -bastão. Ele seguiu com um one-hopper de 97 mph que foi colocado em campo de forma limpa pelo shortstop do Padres, Xander Bogaerts, e uma bola voadora de 368 pés capturada pelo defensor central Jackson Merrill.

Na manhã seguinte, os Dodgers souberam que Freddie Freeman, cuidando de uma torção no tornozelo direito, não estaria disponível. Com a temporada em jogo no Jogo 4, eles realizariam um jogo bullpen sem um de seus três melhores rebatedores na frente de uma multidão adversária barulhenta. Betts superou tudo em sua primeira rebatida, trabalhando a contagem completa contra Dylan Cease antes de enviar uma bola rápida de 99 mph a 403 pés para outro home run de primeira entrada. Ele seguiu com um single RBI de campo oposto de duas saídas no segundo turno, dando o tom no que se tornou uma goleada de 8-0. “Trabalhei duro e finalmente vi uma queda”, disse ele. “Acho que estamos bem agora.”

OS DODGERS SÃO a única franquia nas últimas quatro décadas a jogar uma partida de pós-temporada com três MVPs na mesma escalação, tendo feito isso em três dos últimos quatro anos. Betts foi acompanhado por Albert Pujols e Cody Bellinger em 2021 e por Bellinger e Freeman em 2022. Agora ele bate na frente de Freeman e atrás de Ohtani, saindo de uma temporada 50/50 sem precedentes. Mas sempre houve a sensação de que Betts, mais do que qualquer outra pessoa, dá o tom.

A preparação para o Jogo 5 apenas enfatizou esse ponto. Freeman entrou em campo durante o treino de quinta-feira com fita adesiva enrolada no sapato direito e participou de exercícios leves de corrida. Roberts espera que ele esteja na escalação para o jogo 5, mas reconheceu repetidamente que seu status pode mudar a qualquer momento

Ohtani marcou na segunda rebatida de sua estreia na pós-temporada e marcou na terceira, depois teve uma sequência de 1 de 10 antes de um produtivo jogo 4. Ele está 1 de 8 com três eliminações nesta temporada contra Darvish, o O titular do jogo 5, Ohtani, identificado como seu “herói de infância”. Quando Darvish sair, os Padres enfrentarão Ohtani com um de seus muitos substitutos canhotos.

Se os Dodgers quiserem avançar, Betts poderá ter que levantá-los.

“Precisamos dele, e ele sabe disso”, disse o defensor esquerdo dos Dodgers, Teoscar Hernandez, em espanhol. “Ele trabalhou muito para encontrar o ritmo que precisa, aquele ritmo que não encontrou. Estamos todos vendo isso agora. Estamos vendo um Mookie diferente agora. Estamos vendo o MVP.”