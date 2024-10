Como o 76ers planeja levar Joel Embiid às finais da NBA

OS 76ERS DA FILADÉLFIA poderia ter vencido o período de entressafra da NBA, mas não antes de apostar maciçamente no futuro da franquia.

Depois de perder seis jogos para o New York Knicks na primeira rodada dos playoffs de 2024, o Philadelphia entrou na offseason com apenas dois jogadores sob contrato: o guarda novato não draftado de 2023, Ricky Council IV, e o jogador mais valioso de 2023, Joel Embiid.

Mas em poucas semanas, o 76ers se transformou mais uma vez em uma ameaça ao campeonato. Paul George deixou sua cidade natal, Los Angeles, para se juntar à Filadélfia em um contrato máximo de quatro anos, o primeiro All-Star atual a mudar de time em agência gratuita em cinco anos. Tyrese Maxey, depois de ser instruído a esperar sua vez no verão anterior para preservar espaço na tampa em vez de assinar uma extensão de contrato de novato, conseguiu um novo contrato máximo de cinco anos. e Kyle Lowry assinaram novamente, e Caleb Martin, Eric Gordon e Andre Drummond foram contratados. E no mês passado, Embiid assinou uma extensão de contrato de três anos.

“Provavelmente não é recomendado”, disse o presidente de operações de basquete do 76ers, Daryl Morey, à ESPN, rindo, enquanto falava sobre a atuação do time na corda bamba neste verão. “Mas foi definitivamente o melhor plano – embora fosse um plano muito, muito arriscado.”

Foi um risco que a franquia acreditava que precisava correr.

Depois de vários anos de instabilidade, drama e uma porta giratória de estrelas ao lado de Embiid – de Jimmy Butler a Ben Simmons e James Harden – os 76ers cercaram Embiid com um elenco estável de talentos coadjuvantes, liderados por uma dupla de co- estrela Maxey e George. E depois de anos assistindo seu centro superstar lidar com lesões que definiram a temporada, os 76ers parecem ter intensificado seu plano para manter Embiid saudável enquanto ele persegue o feito que escapa de sua carreira no Hall da Fama.

“Eu consegui tudo [individually]”, disse Embiid à ESPN. “Mas falta uma coisa, que é ganhar um campeonato.”

A CARREIRA DE EMBIID TEM foi prejudicado por lesões inoportunas, principalmente nos playoffs.

Ele sofreu fraturas faciais em 2018 e 2022 e lesões nos joelhos em 2021 e 2023. Na temporada passada, Embiid estava a caminho de se juntar a Wilt Chamberlain como o único jogador na história da NBA com mais pontos do que minutos jogados, mas uma lesão no joelho esquerdo no final de janeiro forçou ele ficará fora até abril, com pouco tempo de preparação para a pós-temporada. (Embiid também revelou durante a primeira rodada que estava jogando com paralisia de Bell.)

Como resultado, após o término da série Knicks, Embiid mandou uma mensagem para Morey.

“’Temos que fazer o que for preciso para garantir que na pós-temporada eu esteja saudável’”, lembrou Embiid no media day da equipe no mês passado.

Embiid, de 30 anos, está fazendo a sua parte, chegando ao campo de treinamento tendo perdido de 25 a 30 quilos com o objetivo de perder mais. Apontando como o grande homem do Hall da Fama, Tim Duncan, transformou seu corpo à medida que sua carreira progredia como inspiração, Embiid espera que uma versão mais magra de si mesmo possa lidar melhor com os rigores da temporada da NBA. “É apenas a evolução do seu corpo, envelhecer e encontrar maneiras de se manter à tona e ser tão dominante como sempre fui”, disse ele.

E, depois de jogar apenas 433 dos 637 jogos possíveis nas últimas oito temporadas – sem contar os primeiros dois anos de sua carreira que foram perdidos devido a lesões nos pés – os dias de Embiid jogando consecutivamente parecem ter acabado.

“Se eu tivesse que adivinhar”, disse Embiid, “provavelmente nunca jogaria consecutivamente pelo resto da minha carreira”.

“Vamos ser espertos”, disse Morey. “Parte de ser inteligente sobre isso é que Paul e Joel provavelmente não jogarão muitos consecutivos, se houver.”

Paul George se junta a Joel Embiid e Tyrese Maxey na busca para acabar com a seca de títulos de 41 anos do 76ers. Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images

Tornou-se uma prioridade de toda a organização levar Embiid, que no domingo foi descartado pelo resto da pré-temporada enquanto se prepara para a abertura da temporada do 76ers contra o Milwaukee Bucks, para os playoffs com a melhor saúde possível.

Para a enfermeira, o plano de Philly deveria parecer familiar. Nurse treinou Kawhi Leonard durante a temporada de destaque do campeonato dos Raptors em 2018-19, durante a qual Leonard jogou apenas 60 partidas e sentou uma perna em cada uma delas. O plano ajudou Leonard a jogar todos os 24 jogos durante a pós-temporada de Toronto, com média de 30,5 pontos e 39,1 minutos por jogo a caminho do MVP das Finais.

Para Embiid e Filadélfia, imitar esse plano pode representar um desafio. Em 2018-19, os Raptors tiveram 17-5 nos 22 jogos que Leonard disputou. Nurse, porém, foi rápido em apontar que a versão do Leste era muito mais superficial, em termos de equipes de ponta, do que os atuais projetos da conferência.

“Não foi a mesma coisa”, disse Nurse à ESPN. “Mas estou bem com isso. Não acho que podemos ficar muito envolvidos com [getting to] 45 vitórias, 55 vitórias ou 65 vitórias.”

Embiid também continuará – a contragosto – a usar uma cinta no joelho esquerdo que machucou em janeiro. Mas embora ele sempre tenha se sentido desconfortável ao usar máscara ou aparelho ortopédico em qualquer momento de sua carreira, ele disse que isso não o impedirá de fazer as coisas que o tornaram uma das forças mais dominantes da liga.

“É a coisa certa a fazer e a coisa certa que me dará apoio para o resto da minha carreira”, disse Embiid. “Para mim, é uma coisa mental. Eu odiei. [But] Comecei a dizer a mim mesmo: ‘OK, tenho que fazer isso, é a única maneira de me deixarem jogar. …

“Pode não parecer tão bom como antes, com o jab ou o pull-up e todas essas coisas, mas ainda funcionará.”

NA ABERTURA horas de agência gratuita, Drummond olhou para seu telefone e viu um nome surpreendente aparecer. Foi Embiid. Ele estava esperando por um reencontro.

“Receber um telefonema do melhor central da NBA dizendo: ‘Preciso de você aqui’… é difícil dizer não a ele”, disse Drummond à ESPN com um sorriso. “Falei com muitas equipes neste verão e ele foi provavelmente a terceira ou quarta pessoa a me ligar.

“Eu nem esperava notícias dele. … Ele apenas me deu uma ideia do que estava procurando e precisava que eu voltasse para realmente ajudá-lo a ganhar algo maior do que ele. MVP, ele conquistou seu título de pontuação… ele fez tudo.

“E agora ele vai tentar ganhar um campeonato.”

Conseguir Drummond – sem dúvida o melhor centro reserva da NBA e alguém, disseram fontes à ESPN, Filadélfia tentou repetidamente voltar à franquia desde que o trocou no acordo com Harden há dois anos – deve ajudar o 76ers a evitar pontos de hemorragia sempre que seu O centro superstar está no banco.

Em cada uma das últimas quatro temporadas, os 76ers foram pelo menos 10 pontos a cada 100 posses de bola melhores com Embiid na quadra do que quando ele está sentado. E mesmo com a série de lesões que sofreu nos playoffs, e quando seus números individuais caíram, essa disparidade persistiu.

Por exemplo, Filadélfia superou Nova York por 46 pontos em 248 minutos com Embiid em quadra em sua série de seis jogos nos playoffs da última temporada. Os Knicks superaram os 76ers por 47 pontos nos 45 minutos em que esteve sentado.

“As divisões dos últimos dois anos, e mesmo a série contra Nova York, não podemos permitir isso”, disse Embiid. “Quando colocamos outra equipe em ação, precisamos ter certeza de que temos o suficiente para nos mantermos à tona, então [recruiting] foi um grande negócio para mim.”

A Filadélfia sabia que precisaria de mais do que apenas Drummond para resolver seu problema de profundidade. O 76ers inicialmente esperava estar em jogo por Martin apenas se George optasse por ficar com o Clippers ou fosse para outro lugar como agente livre. Em vez disso, a Filadélfia apareceu e conseguiu um contrato de quatro anos para ele quando o mercado quebrou contra ele. Agora, Martin, George e Oubre – uma das contratações de melhor valor na liga na temporada passada, que retornou com um contrato de dois anos no valor de US$ 16 milhões – serão todos titulares, com Gordon e Lowry fornecendo profundidade de veteranos.

“Gosto de onde nos posicionamos”, disse George à ESPN. “Como dissemos, Joel, ele ainda é um trunfo, certo? Não há ninguém que possa realmente se igualar a ele.

“Há muito talento neste grupo. Podemos jogar rápido, podemos jogar pequeno, podemos jogar grande, podemos ser um grande grupo defensivo. temporada divertida.”

Na corrida Leste, o atual campeão Boston Celtics trouxe de volta toda a sua rotação, com Morey dizendo à ESPN que acredita que Boston é o melhor time da NBA desde que o Golden State Warriors teve Stephen Curry e Kevin Durant juntos há cinco anos. Os Knicks fizeram duas negociações massivas por Mikal Bridges e Karl-Anthony Towns; o Milwaukee Bucks ainda tem Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard; o Miami Heat ainda conta com Butler, Bam Adebayo e o técnico Erik Spoelstra; e equipes jovens e promissoras, como Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers e Orlando Magic, acreditam que podem terminar entre os quatro primeiros da conferência.

Ainda assim, os 76ers estão esperançosos de que nesta temporada eles contarão uma história diferente após repetidas decepções na pós-temporada. Ao fazer tantas adições de qualidade, a Filadélfia acredita que pode seguir seu plano de monitorar os jogos e minutos de Embiid e George, preservando sua saúde para mais tarde. O drama dos últimos anos aparentemente também ficou no passado, com a incerteza anual na escalação dando lugar a um núcleo sob contrato para os próximos anos.

“Os nomes na folha parecem muito bons, mas isso não é 2K. Não é basquete fantasia. É a vida real”, disse Maxey à ESPN. “Portanto, as peças tiveram que se encaixar. Se conseguirmos encaixar as peças, jogaremos muito duro e teremos uma chance.”

“Essa é uma pergunta que só poderei responder depois de entrarmos em quadra”, disse Embiid, quando questionado se considera esta temporada sua melhor chance de conquistar o título. “Temos uma boa quantidade de talento, mas você ainda precisa sair e descobrir como fazê-lo.

“É por isso que estou animado para que todos fiquem presos por alguns anos. Temos uma boa chance de realizar algo.”