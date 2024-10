Como o Liberty chegou às finais da WNBA e o que deu errado para os Ases

Uma tripla WNBA não acontecerá nesta temporada. O New York Liberty eliminou o Las Vegas Aces no domingo, encerrando a busca dos Aces pela conquista do terceiro campeonato consecutivo. O Liberty terá vantagem de jogar em casa nas finais da WNBA, que abrem na quinta-feira, e enfrentará o vencedor do jogo 5 decisivo de terça-feira entre Minnesota Lynx e Connecticut Sun.

Após a vitória do Liberty por 76-62 no jogo 4 no domingo em Las Vegas para vencer a série semifinal, os jogadores de Nova York elogiaram os bicampeões.

Jonquel Jones até se referiu a passar pelos Ases nos playoffs como um “rito de passagem”. Isso mostra o quão boa Las Vegas tem sido nas últimas duas temporadas e como os Ases estabeleceram um padrão para outros times tentarem igualar. Las Vegas venceu o Connecticut Sun em 2022 e o New York em 2023, ambos em quatro jogos. O núcleo dos Ases – A’ja Wilson, Chelsea Gray, Kelsey Plum e Jackie Young – voltou em 2024 para tentar se tornar o segundo time da WNBA a ganhar pelo menos três títulos consecutivos. (Houston venceu quatro vitórias consecutivas em 1997-2000.)

A técnica de Las Vegas, Becky Hammon, que assumiu o comando do time em 2022, disse durante toda a temporada que este foi o ano mais difícil para os Ases, em parte porque é muito difícil ficar com fome quando você vem de campeonatos consecutivos. Las Vegas não teve Gray (lesão no pé) até 19 de junho, e os Ases estavam com 6-6 quando ela voltou. Eles perderam alguns jogos este ano que as duas últimas versões dos Ases provavelmente não teriam perdido.

Tudo isso resultou no fato de eles serem o quarto colocado, o que significava ter que enfrentar o número 1 de Nova York nas semifinais, em vez das finais da WNBA, como no ano passado.

“Dói agora, e eu prometo a você, provavelmente vai doer pior amanhã”, disse Hammon. “Mas você precisa construir hábitos e trabalhar de uma maneira que acredite que merece vencer. No final das contas, achei que nossas deficiências se destacaram um pouco.

“Temos ótimas coisas para construir. Você não tem isso todos os anos.”

Os Ases tinham o melhor jogador da liga nesta temporada, Wilson, que teve média de 26,9 pontos, recorde da WNBA, e conquistou seu terceiro MVP. Ela acabou de completar 28 anos em agosto e assinou contrato com Las Vegas até 2025, assim como Gray e Young. Plum é um agente livre.

“O que sempre tentei transmitir a esta equipe, especificamente aos nossos guardas”, disse Hammon sobre Gray, Plum e Young, “é que o sucesso deles está tão interligado.

Veremos se todo o grupo está de volta em 2025, mas por enquanto a ESPN analisa o que aconteceu para impedir os Ases de outro título em 2024, como Nova York avançou e como Connecticut venceu Minnesota no domingo para estender sua série semifinal.

Liberty venceu a série melhor de cinco por 3-1

Por que os Ases não conseguiram voltar às finais?

Domingo foi apenas um sintoma do motivo pelo qual os Ases não conseguirão somar títulos consecutivos. A causa raiz remonta ao início da temporada regular, quando eles eram apenas o quarto colocado nos playoffs e tiveram que enfrentar o Liberty nas semifinais. As derrotas para o Phoenix Mercury, Atlanta Dream e Los Angeles Sparks no primeiro mês colocaram os Ases em uma situação difícil que resultou no quarto lugar. Isso significava ver o Liberty uma rodada mais cedo do que há um ano.

Com a adição de Leonie Fiebich de 6 pés-4 para acompanhar Breanna Stewart de 6-4 e Jonquel Jones de 6-6, Nova York foi um confronto ruim para Las Vegas. O jogo de domingo mostrou isso. Os guardas de Las Vegas lutaram com Fiebich, que fez a diferença na defesa. Gray e Young somaram 11 pontos no total e Plum marcou cinco após o intervalo. O time com maior pontuação da liga marcou 62 pontos, o menor da temporada, no domingo. Os próximos dois jogos com menor pontuação dos Ases nesta temporada também foram contra o New York. — Creme

jogar 0:45 A’ja Wilson fala da dificuldade de três turfeiras enquanto os Ases são eliminados A’ja Wilson relembra os desafios da temporada, já que a busca dos Ases pela tricampeonato da WNBA fica aquém.

Wilson teve uma temporada fenomenal, mas por que não foi o suficiente para um título?

Duas coisas: no geral, os Ases não foram tão eficientes ofensivamente como na temporada passada, e os Liberty foram melhores. É como alguns cenários que vimos antes na WNBA. Por exemplo, a temporada de MVP de 2014 de Maya Moore para Minnesota foi espetacular. Mas o Lynx, apesar de ter vencido dois dos três campeonatos anteriores, não foi o melhor time geral da liga naquele ano; Fênix era. E o Mercury conquistou o título.

Wilson fez tudo o que pôde nesta temporada; ela foi MVP unânime, sem dúvida. Mas …

“Não tivemos sucesso em termos de arremessos”, disse Hammon sobre o jogo de domingo (os Ases estavam 32,8% em campo), um comentário que poderia ter se aplicado a toda a temporada.

“Mas estou muito orgulhoso deste grupo porque mudamos a forma como esta liga joga. Aceleramos e espaçamos. Acho que tem sido ótimo para o nosso jogo. É uma maneira divertida de jogar. Os quatro núcleos do nosso grupo começaram isso.” — Voepel

Por que o Liberty dominou os Ases nesta temporada?

No ano passado, Liberty e Aces se enfrentaram nove vezes, contando a temporada regular, a final da Commissioner’s Cup e as finais da WNBA. Las Vegas ganhou cinco e Nova York quatro. Este ano, Nova York fez 6-1 contra os Ases.

Como Charlie disse, adicionar Fiebich realmente ajudou Nova York, especialmente porque ela estava pronta para qualquer função que a treinadora Sandy Brondello a colocasse, seja como titular ou saindo do banco.

“Eu sabia disso, isso foi comunicado antes [the season]”, disse Fiebich, uma alemã de 24 anos que joga sua primeira temporada na WNBA, mas com considerável experiência profissional. “Sinto que meus treinadores sabiam que eu poderia defender. E eu sou um atirador e encontrei minhas lacunas e o que o time precisava de mim, jogo a jogo.”

O New York foi um time defensivo melhor, mais confiante, mais coeso e mais profundo nesta temporada do que na última. E também acelerou especialmente para enfrentar os Ases. Com exceção da derrota na semifinal no jogo 3, o New York jogou bem em todas as partidas contra o Las Vegas. — Voepel

jogar 0:34 Os fãs dos Aces explodem quando A’ja Wilson nega Breanna Stewart A’ja Wilson bloqueia Breanna Stewart para dar uma faísca aos Ases no final do terceiro quarto.

Projeção instintiva: como será o desempenho de Las Vegas em 2025?

Não há razão para acreditar que os Ases não possam retornar ao nível do campeonato se Plum for recontratado. Após a derrota nas semifinais, talvez Las Vegas recupere a vantagem, aquela que Hammon achava que seu time mais faltou nesta temporada.

Pode ser pedir muito a Wilson que repita a temporada que acabou de fazer, mas ela está no auge da carreira, capaz de levar um time para um jogo, por um trecho ou por uma temporada. Young e Plum também estão em seus anos de pico. Mas faltou consistência à equipe este ano.

Presumivelmente, Chelsea Gray estará saudável durante uma temporada inteira. Sua lesão persistente no pé foi uma parte importante do jogo irregular dos Ases na temporada regular. A diretoria dos Ases pode precisar identificar alguns jogadores mais jovens para trazê-los como atores. Mais energia na defesa será uma melhoria necessária se Las Vegas quiser voltar às finais em 2025. — Creme

Série melhor de cinco empatada em 2 a 2

jogar 2:32 Sun Force Jogo 5 com vitória de retorno contra Lynx O Sun superou um déficit de dois dígitos para manter viva a temporada e forçar um jogo 5 decisivo contra o Lynx.

Como Connecticut derrotou Minnesota no jogo 4?

Os guardas do Sun jogaram muito bem, liderados por Ty Harris, que teve seu segundo maior total de pontos da temporada, com 20. Foi o máximo que ela marcou desde que marcou 23 contra o Washington, em 27 de junho.

Harris machucou o tornozelo na abertura dos playoffs do Sun contra o Indiana, em 22 de setembro, e não jogou o segundo jogo da série nem o primeiro jogo das semifinais. Ela jogou com moderação e não marcou nos jogos 2 e 3 contra o Minnesota. Seus 7 de 11 arremessos no domingo – incluindo quatro arremessos de 3 pontos – e sua eficácia na defesa foram críticos para o Sun.

O mesmo pode ser dito de DiJonai Carrington, que fez 15 pontos em 6 de 10 arremessos para Connecticut. — Voepel

O que mudou as coisas no segundo tempo para o Sol?

A defesa foi um ponto forte do Sun durante toda a temporada, e o crédito deve ir para Stephanie White e a equipe técnica de Connecticut pelos ajustes que fizeram na defesa no intervalo. No terceiro quarto crítico – quando o Sun superou o Lynx por 25-13 e eliminou uma desvantagem de sete pontos – eles fizeram duas coisas simultaneamente que não são fáceis de fazer: limitou Naphessa Collier e tirou o arremesso de 3 pontos do Lynx .

Collier ficou sem field goal nas 7h30 finais do terceiro. Minnesota, o time de arremessos de 3 pontos mais preciso da liga, não acertou um arremesso além do arco durante todo o quarto e ficou sem gols na faixa de 3 pontos até restarem apenas 2:16 de jogo. Isso depois de fazer sete cestas de 3 pontos no primeiro tempo. — Creme

Quais serão as chaves do jogo 5 na terça-feira em Minneapolis?

Esta tem sido uma série acirrada, com a margem de 10 pontos de domingo sendo a maior dos quatro jogos. O Sun acertou 53,7% do campo no jogo 4, de longe o melhor desta série. Não é típico de Minnesota permitir isso, mas se o Sun conseguir replicar esse desempenho, eles podem retirar a série.

Collier tem sido excelente durante toda a pós-temporada, incluindo 29 pontos e 13 rebotes no domingo. Como Charlie disse, o Sun foi eficaz defensivamente contra Collier em trechos importantes do jogo 4, o que pode dar-lhes alguma confiança para o confronto de terça-feira, apesar de seus grandes números finais.

Com 16-4, o Lynx empatou com o Liberty com o melhor recorde em casa durante a temporada regular. Eles terão a vantagem óbvia no Target Center. Mas o Sun já venceu em Minneapolis no jogo 1, então sabe que é possível. — Voepel