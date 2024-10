Como o Liberty selou a vitória do jogo 2 das finais da WNBA sobre o Lynx

Isso está realmente acontecendo de novo?

Os espectadores no jogo 2 das finais da WNBA entre o New York Liberty e o Minnesota Lynx podem ter se perguntado isso por um momento no quarto período de domingo.

Assim como no jogo 1 de quinta-feira, o Liberty saltou para uma grande vantagem – 17 pontos no segundo quarto – antes do Lynx rugir de volta para fazer um jogo de dois pontos no quarto, posicionando o Minnesota para vencer por 2-0. liderar a série melhor de cinco.

Mas o Jogo 2 teve um final diferente. Depois que o Lynx venceu o jogo 1 na prorrogação, o New York derrotou o Minnesota no domingo com 12 pontos sem resposta para selar uma vitória por 80-66 no Barclays Center, no Brooklyn. Breanna Stewart liderou o Liberty com 21 pontos, 8 rebotes, 5 assistências e um recorde de 7 roubos de bola nas finais da WNBA.

Agora, a série segue para Minneapolis empatada em 1 a 1, com dois jogos garantidos no Target Center na quarta e na sexta. O Liberty, sem dúvida, parece que está de volta após um colapso devastador no Jogo 1. O Lynx pode ficar desapontado por não ter conseguido recriar a magia do Jogo 1, mas ainda assim roubou um jogo fora de casa e agora tem a chance de ganhar um campeonato em casa.

A ESPN analisa os destaques, as maiores questões e os fatores X do Jogo 2, e analisa o que esperar quando a série continuar.

Foi essencialmente uma vitória obrigatória. Mas o domingo também foi uma vitória marcante para o Liberty?

Quando Minnesota fechou para 66-64 com 5:36 restantes, este estava começando a parecer o Jogo 1. Minnesota estava fazendo outra recuperação, mas no domingo, Nova York não deixou o Lynx terminar, em vez disso, fez um 14- 2 correr.

Isso foi uma afirmação: que o Liberty havia se recuperado mentalmente depois de deixar o Jogo 1 escapar. Que eles ainda são um grupo confiante em tempos difíceis. Que eles poderiam manter o Minnesota com 66 pontos em um jogo das finais. O desempenho defensivo de Nova York – liderado por Stewart e seu recorde nas finais de sete roubos de bola pode mudar a série.

Dito isto, Nova York não conseguiu eliminar completamente o Minnesota depois de outro bom primeiro quarto (31 pontos). O Liberty não chegou perto da produção ofensiva no resto do jogo. — Creme

O que fez a diferença para o Liberty no Jogo 2?

Charlie abordou duas das diferenças: o desempenho do New York na embreagem e na defesa, já que o Lynx somava menos pontos a cada trimestre à medida que o jogo avançava. Outro grande fator X? A explosão ofensiva de Betnijah Laney-Hamilton.

Laney-Hamilton não esteve 100% na maior parte do ano, pois enfrentou problemas no joelho e passou por um pequeno procedimento em julho. A técnica Sandy Brondello disse que Laney-Hamilton ainda trazia resistência à defesa, mesmo que seu chute não caísse.

Domingo foi diferente. Laney-Hamilton começou 4 de 4 em campo e disse que sabia que se sentia bem ao conduzir a bola no final do primeiro quarto. Seus 20 jogadores empataram com o maior número de pontos na temporada e dobraram seu recorde anterior nesta pós-temporada. Também deu ao Liberty um quarto artilheiro de dois dígitos (após um jogo mais tranquilo de Leonie Fiebiech e sete pontos no banco). Apenas três jogadores do Lynx marcaram dois dígitos.

“Quando ela joga assim”, disse Courtney Vandersloot sobre Laney-Hamilton, “somos um time diferente”. — Philippou

A série está empatada, mas o Lynx liderou por 3:17 em dois jogos. O que achamos disso?

Apesar da derrota no Jogo 1, o Liberty esteve em grande parte no controle, liderando a série por 81:43 (o Lynx liderou por apenas 4,7 segundos no regulamento). A técnica Cheryl Reeve disse que estava “chateada” porque o Lynx permitiu que o Liberty conseguisse outra grande vantagem. Espere que Minnesota se concentre em começos fortes para os Jogos 3 e 4, algo que pode ser mais fácil de realizar em casa.

Reeve também mencionou a necessidade de melhorar as coisas ofensivamente e voltar a ter uma pontuação mais equilibrada – é fácil ver por que depois do jogo 2, onde Kayla McBride foi limitada a 8 pontos, Bridget Carleton teve outro jogo tranquilo e o banco marcou cinco pontos. O Liberty também marcou 26 pontos em 20 viradas do Lynx.

O Lynx ainda não jogou seu basquete mais consistente, mas conseguiu uma vitória fora de casa para iniciar a série, que é tudo o que se esperava realisticamente que fizessem. — Philippou

Qual é a maior preocupação para ambas as equipes daqui para frente?

Ambos os treinadores podem atribuir isso às duas melhores defesas da liga, jogando no topo de seus jogos, mas cada um precisa olhar para seu ataque. Minnesota deve envolver mais Collier. Ela acertou quatro arremessos de campo no primeiro quarto do Jogo 1 e fez um total de 12 tentativas de field goal e dois lances livres no Jogo 2.

Collier conquistou seus quartos quatro faltando 4:49 para o final do terceiro. Ela jogou três minutos a menos do que a média nesta pós-temporada, mas 12 arremessos em 35 minutos no domingo não são suficientes. Como o Lynx ficou sem gols nos 3:40 finais, Collier não tentou um chute. Mesmo contra as melhores defesas, as estrelas precisam ser mais importantes.

O mesmo vale para Nova York. O Liberty perderia por 0-2 sem o heroísmo de Laney-Hamilton. Sabrina Ionescu tentou dois arremessos após um primeiro quarto de 12 pontos. Stewart foi melhor com 21 pontos, mas acertou 7 de 18. – Creme