Como o Liberty venceu o Lynx para ganhar o campeonato WNBA de 2024

Missão cumprida. Pela primeira vez na história da franquia, o New York Liberty finalmente ganhou um campeonato WNBA.

Nova York precisava de um jogo 5 decisivo – e o primeiro vencedor na prorrogação na história das finais da WNBA – mas no domingo, o Liberty venceu o Minnesota Lynx por 67-62 na prorrogação para conquistar seu primeiro título após 28 temporadas. Uma franquia cheia de quase-acidentes e dores de cabeça, perdendo em cinco tentativas anteriores de título, Nova York finalmente acrescentou Campeão WNBA ao legado da Liberdade.

Não foi fácil. Nova York perdia por até 12 pontos e não acertou uma cesta de 3 pontos até o final do regulamento. Sabrina Ionescu acertou 1 de 19 e só marcou no terceiro quarto. E Breanna Stewart acertou 4 em 15 em campo.

Então, como o Liberty fez isso? Quais jogadores se destacaram ao lado do MVP das finais da WNBA, Jonquel Jones? A ESPN dá uma olhada em quatro segredos de como Nova York deu os retoques finais em sua disputa pelo título e nas únicas finais da WNBA com vários jogos de prorrogação.

jogar 0:18 Nyara Sabally se eleva para um grande bloqueio no final do OT Napheesa Collier do Lynx chega em busca de uma bandeja, mas Nyara Sabally nega por trás para o Liberty.

Sabally emerge como o herói desconhecido de Nova York

Em uma noite em que Stewart e Ionsecu lutaram muito para atirar, o Liberty precisava de alguém para intervir. Nyara Sabally tinha uma média de 3,4 pontos no início do domingo, mas o centro reserva de 1,80 metro marcou 13 pontos em 17 minutos, o melhor dos playoffs, contribuições que fizeram toda a diferença.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Não foi apenas a produção dela; Sabally trouxe uma energia e um destemor que faltavam. O Liberty perdia por sete pontos no intervalo, mas balançou o jogo no terceiro quarto para assumir uma vantagem de 3 pontos ao entrar no quarto. Sabally marcou a cesta que empatou o placar em 38 faltando 3:33 para o fim do terceiro período, e a bandeja 26 segundos depois que deu ao New York sua primeira vantagem. Sabally marcou nove de seus 13 pontos no terceiro. Ela também conseguiu o rebote defensivo, uma de suas 8 bolsas, que basicamente congelou o jogo faltando 13 segundos para o final da prorrogação.

Stewart e Ionescu contribuíram de outras maneiras

Se Nova York não tivesse vencido o jogo 5, as filmagens de Stewart e Ionescu – que combinaram 5 de 34 – teriam sido discutidas durante toda a entressafra. O título é muito mais notável, visto que Nova York conseguiu vencer apesar dessas lutas. Ionescu errou seus primeiros 13 arremessos – o maior número de erros consecutivos em um jogo em que o vencedor leva tudo na história da WNBA – e acertou uma das duas cestas de 3 pontos de Nova York. Mas suas 8 assistências foram uma grande parte da vitória. Ela teve 4 no terceiro quarto crucial, três dos quais foram para Sabally no pick-and-roll, uma conexão formada quando os dois eram companheiros de equipe no Oregon.

Principais notícias da semana de Obtenha acesso exclusivo a milhares de artigos premium por ano dos principais escritores.

• Treinadores e executivos debatem a classificação da ESPN na NBA »

• As melhores e piores escolhas do Draft da NFL de todos os tempos »

• Principais jogadores internacionais em basquete universitário »

Mais conteúdo ESPN + »

E embora Stewart nunca tenha encontrado seu arremesso, ela conseguiu a redenção na linha de lance livre. Sua falha no final do regulamento do Jogo 1 poderia ter vencido a disputa para Nova York. Ela até errou dois grandes lances de falta faltando 38 segundos para o final do domingo, no quarto período, que poderiam ter empatado o placar. Mas ela acertou dois lances livres maiores faltando cinco segundos para o fim do tempo regulamentar, que empataram o placar e mandaram o jogo para a prorrogação.

jogar 2:20 Jonquel Jones ‘nunca poderia sonhar’ em ganhar o MVP das finais da WNBA Jonquel Jones reage à vitória como MVP das finais da WNBA depois de ajudar o Liberty a conquistar seu primeiro campeonato.

MVP, MVP!

Stewart e Ionescu lutaram no domingo e no jogo 4. E nas duas vezes, Jones carregou o Liberty. Seus 17 pontos lideraram Nova York no domingo, assim como seus 21 no jogo 4. Ela teve média de 17,8 pontos e 7,6 rebotes nos cinco jogos, e parecia que sempre que Nova York realmente precisava de uma cesta, especialmente no domingo, Jones acertou em cheio.

E ela foi eficiente. Jones, que foi o MVP da temporada regular de 2021, precisou de um total de 20 tentativas de field goal nos dois jogos finais da série para marcar esses 38 pontos.

jogar 0:53 Liberty conquista primeiro troféu das finais da WNBA O Liberty recebe e ergue o primeiro troféu do campeonato WNBA de sua franquia.

Liberty flip script com grande defesa

Durante a maior parte do jogo, falou-se sobre o quão boa a defesa do Minnesota estava jogando. O Lynx prendeu completamente Stewart e Ionescu. Eles mantiveram Nova York com 28,5% de campo no primeiro tempo, o pior semestre de arremessos do Liberty em toda a temporada, e o menor recorde da temporada, 27 pontos, após dois quartos.

Mas a defesa de Nova York venceu este campeonato. Minnesota marcou 28 pontos nos 25 minutos finais, e o melhor time de arremessadores de 3 pontos da liga ficou com 3 de 19 em profundidade. Das 16 viradas do Lynx, Nova York forçou 5 na prorrogação.

Stewart terá mais facilidade em esquecer sua difícil noite de arremessos depois de contribuir com 15 rebotes (12 defensivos) e 3 bloqueios. Seu comprimento cortou faixas de direção e chutes contestados na borda durante o segundo tempo.