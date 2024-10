Como o Lynx venceu o jogo 4, forçou as finais da WNBA ao vencedor leva tudo

Claro que vai para cinco.

As finais da WNBA de 2024 foram uma montanha-russa cheia de finais disputados e jogadas importantes. Portanto, é justo que uma das séries de campeonatos mais emocionantes da memória recente chegue até o fim. A vitória do Minnesota Lynx por 82-80 no jogo 4 na sexta-feira contra o New York Liberty garantiu um confronto onde o vencedor leva tudo no domingo (20h ET, ESPN) no Barclays Center.

Ao contrário das reviravoltas históricas que definiram os Jogos 1 e 3, o Jogo 4 foi um jogo de idas e vindas, com 14 mudanças de liderança e 13 empates. Nenhuma equipe liderada por mais de seis pontos.

O New York teve a oportunidade de assumir a liderança no minuto final, mas errou três arremessos em uma posse de bola, que terminou em violação do relógio de chute. Parecia que um segundo jogo de prorrogação desta final era iminente, mas Bridget Carleton cometeu uma falta faltando 2,0 segundos para o fim, depois de receber um rebote ofensivo em um chute errado de Courtney Williams. O atacante do Lynx acertou os dois lances livres para colocar Minnesota à frente para sempre e mandar a série de volta para Nova York.

A ESPN explica como o Lynx igualou a série e o que esperar do que deveria ser um final icônico para as finais no domingo.

Os jogos 4 das finais da WNBA com o uniforme de Nova York não foram gentis com Stewart. Depois de acertar 3 de 17 em campo há um ano, quando o Las Vegas Aces conquistou o título, a noite de sexta-feira de Stewart foi quase tão difícil. Ela marcou 11 pontos em arremessos de 5 de 21 (e errou todas as quatro tentativas de 3 pontos) – um jogo depois de Stewart ser a força dominante na quarta-feira, com 30 pontos e 11 rebotes.

A defesa de Minnesota é o maior motivo para o Jogo 5. O Lynx enviou mais defensores para Stewart na posse de bola na sexta-feira. Sempre que pegava a bola dentro da linha de 3 pontos, Stewart tinha que enfrentar dois defensores, um para evitar um salto rápido e o outro para cortar a faixa de direção. Foi o caso de um treinador veterano implementando um plano de jogo que apenas uma defesa experiente e orientada para a equipe poderia executar posse após posse.

Stewart conseguiu alguns olhares abertos que ela perdeu, mas o Lynx – liderado por Napheesa Collier, o jogador defensivo do ano da WNBA – merece a maior parte do crédito. — Creme

jogar 1:02 A técnica do Liberty, Sandy Brondello, ataca os dirigentes: ‘Seja justo!’ A técnica do New York Liberty, Sandy Brondello, não se conteve na entrevista coletiva pós-jogo, criticando a arbitragem na derrota de seu time.

Sandy Brondello criticou a arbitragem de sexta-feira, dizendo: “Não recebemos ligações”. A arbitragem afetou o resultado do Jogo 4?

Nenhum time ganhou ou perdeu por causa da disparidade na sexta-feira. Stewart foi a única jogadora com problemas e ainda conseguiu jogar 33 minutos. Sim, Minnesota teve mais oportunidades na linha de lance livre, mas as dificuldades de arremesso de Stewart e Sabrina Ionescu (uma combinação de 10 de 36 em campo, 0 de 9 em 3) tiveram mais a ver com a incapacidade do Liberty de fechá-lo. fora. Nova York fez três chutes em sua última posse ofensiva total e não conseguiu converter nenhum deles.

Brondello pode ter querido responder depois que a técnica do Minnesota, Cheryl Reeve, chamou a arbitragem na noite anterior durante as entrevistas, mas ela estará mais focada em limpar as coisas ofensivamente e ajudar seu time a superar alguns de seus problemas de rotatividade – que continuaram no jogo de sexta-feira ( 16 turnovers para 19 pontos). — Philippou

jogar 1:29 Kayla McBride na vitória no jogo 4: todos deram tudo o que tinham Kayla McBride reflete sobre a emocionante vitória do Lynx no jogo 4 sobre o Liberty nas finais da WNBA.

Que impacto os role players tiveram no jogo 4?

Notavelmente, Minnesota obteve sua maior vitória da temporada com zero pontos no quarto período de Collier ou Williams. Kayla McBride teve uma boa noite com a liderança do time com 19 pontos, mas ficou tranquila no segundo tempo com apenas cinco. Alanna Smith e Carleton marcaram sete dos últimos nove pontos do Minnesota e acertaram em cheio. Cada um deles terminou com 12 pontos e somou 11 rebotes. O Lynx ainda conseguiu importantes 10 minutos defensivamente de Dorkha Juhasz, que havia jogado apenas dois minutos nos três jogos anteriores.

O fato de Nova York quase ter deixado Minnesota com um campeonato, apesar da noite difícil de Stewart, é uma prova das contribuições de Leonie Fiebich, que fez 19 pontos, sete dos quais no quarto período. — Creme

Cecilia Zandalasini apresentou mais uma performance de embreagem. O atacante do Minnesota terminou com mais-6 mais/menos (com seis pontos e quatro rebotes em 16 minutos). Ela é a única jogadora do time campeão Lynx de 2017 ainda no elenco, retornando à liga após um hiato de cinco anos.

“Ceci é durona. Passa por uma série de jogos em que talvez ela não esteja contribuindo como gostaria, e então, de repente, tivemos um avistamento de Ceci no tiroteio outro dia, e esses dois últimos jogos realmente nos ajudaram.” Reeve disse sexta-feira. “Sempre tentamos trazê-la de volta aqui. O momento foi bom para este, e ela foi uma ótima opção para nós.” — Philippou

Stewart tem um histórico de recuperação. O que você espera do domingo dela?

Não seria nenhuma surpresa ver Stewart parecendo completamente diferente no domingo. Na temporada regular, seu menor total de pontos em um jogo foi de oito pontos. Dois dias depois, ela fez 31 pontos e 10 rebotes. Um jogo de 11 pontos no final da temporada foi seguido por 38 na seguinte. A baixa de Stewart para os playoffs foi 13 no jogo 2 contra Atlanta na primeira rodada – ela então abriu as semifinais contra Las Vegas com 34 pontos.

Neste ponto, um jogo de recuperação é quase um cartão de visita. Stewart pode não atingir 30 pontos no jogo 5, mas estará muito melhor. — Creme

Quem leva vantagem no jogo 5?

Numa série como esta, “quem sabe” pode ser a resposta mais segura. Ambas as equipes têm muitos pontos positivos para tirar na sexta-feira. Minnesota venceu apesar de não ter conseguido um grande jogo de Collier. O Lynx também terá ganhado confiança em como conter Stewart. Smith parecia saudável após uma lesão nas costas no jogo 3. Isso deve deixar Reeve mais seguro de suas rotações e minutos no banco.

O Liberty pode se consolar com o fato de quase roubar um, com Stewart tendo um dos piores jogos de sua carreira. Eles também sabem que ela é uma contra-atacante que muitas vezes encontra uma maneira de se recuperar. Jones também jogou com mais confiança.

Momento? Borda para Minnesota. Tribunal de origem? Borda para Nova York. Jogue uma moeda e espere que o Jogo 5 seja tão divertido quanto os quatro anteriores. — Creme

Deveria ser Nova York de volta à sua quadra, mas do jeito que foram os primeiros quatro jogos da série, não acho que nada me surpreenderia neste momento. — Philippou