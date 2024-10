Como o Man United se tornou um perdedor da Premier League

O Manchester United teve o pior início de temporada de sua história na Premier League e chega à pausa internacional na 14ª colocação. Com apenas duas vitórias em sete jogos, a posição do técnico Erik ten Hag está cada vez mais ameaçada.

Os novos poderosos do United, a equipe de executivos formada por Sir Jim Ratcliffe desde que seu grupo INEOS se tornou acionistas minoritários em fevereiro, devem realizar uma reunião regular do conselho na terça-feira, e o futuro de Ten Hag pode estar na agenda.

Mas as pessoas encarregadas de dirigir as operações de futebol do clube – Ratcliffe, Dave Brailsford (chefe esportivo do INEOS), Omar Berrada (CEO do United), Dan Ashworth (diretor esportivo do United) e Jason Wilcox (diretor técnico do United) – provavelmente não o farão. tomar a decisão que certamente precisam.

Embora Ten Hag já tenha supervisionado os dois piores inícios de campanha do United na Premier League, em temporadas consecutivas, quanto da culpa cabe ao ex-técnico do Ajax, de 54 anos?

Decisões erradas, dentro e fora de campo, deixaram o United atrás dos rivais que disputam o título Manchester City, Liverpool e Arsenal, e colocaram Ten Hag na linha de fogo.

Onde é que as coisas correram mal para o maior clube do futebol inglês e 20 vezes campeão da liga?

O Manchester United está em 14º lugar na Premier League com apenas oito pontos. Imagens de Michael Regan/Getty

Mantendo Ten Hag como gerente

A posição de Ten Hag tem sido objeto de intensa especulação há mais de um ano, com resultados e desempenhos ruins anteriores ao investimento de £ 1,25 bilhão de Ratcliffe. Na temporada passada, a equipe terminou em oitavo lugar, com saldo de gols negativo, e a INEOS tinha planos de substituir Ten Hag.

Thomas Tuchel, Roberto De Zerbi, Kieran McKenna e Mauricio Pochettino foram todos conversados ​​pela equipe de Ratcliffe, com Gareth Southgate, Gary O’Neil e Graham Potter também considerados, mas a surpreendente vitória do United na final da FA Cup contra o Man City em maio efetivamente o manteve em um trabalho.

Demorou duas semanas e meia para o clube confirmar que Ten Hag receberia não apenas uma suspensão da execução, mas também uma extensão de contrato de um ano. A equipa de Ratcliffe escolheu a opção mais fácil e o início desta temporada apenas provou o quão mal avaliado foi.

Como medida de mitigação, Ratcliffe não queria demitir um técnico sem Berrada e Ashworth em Old Trafford, com os dois homens cumprindo um período de aviso prévio após a saída de suas funções anteriores no Man City e Newcastle United, respectivamente.

Mas a decisão de manter Ten Hag levou a performances que produziram o pior início do United em 25 anos.

jogar 2:38 Burley: Não faz sentido o Man United atrasar a demissão de Ten Hag Craig Burley acredita que o Manchester United deveria demitir Erik ten Hag durante a pausa internacional.

Contratando Højlund em vez de Watkins

As falhas de recrutamento do Man United remontam a mais de uma década e até mesmo aos anos finais do reinado de Sir Alex Ferguson como técnico, mas Ten Hag foi culpado por algumas das piores decisões.

Ele pressionou pela contratação de Antony do Ajax por £ 85 milhões em agosto de 2022, e o extremo brasileiro tem sido irremediavelmente ineficaz. Ten Hag também sancionou a contratação de Mason Mount, do Chelsea, por £ 55 milhões, um ano depois.

Mas a decisão de Ten Hag de contratar Rasmus Højlund, então com 20 anos, no verão de 2023, como solução para os problemas de pontuação da equipe, revelou-se crítica. Foi um erro por causa dos jogadores que o United rejeitou em favor do avançado dinamarquês.

Harry Kane foi um alvo, mas foi descartado por não ter o jogo de pressão exigido por Ten Hag. Na realidade, porém, persuadir Kane a assinar pelo United em vez do Bayern de Munique dificilmente teria sucesso.

Rasmus Højlund marcou 10 gols em sua primeira temporada na Premier League. GLYN KIRK/AFP via Getty Images

Victor Osimhen e Ivan Toney também foram descartados, mas fontes disseram à ESPN que Ollie Watkins, do Aston Villa, estava seriamente sob consideração. Foi decidido que Højlund, que era sete anos mais novo na época, representava uma melhor relação custo-benefício e era uma perspectiva de longo prazo.

Ten Hag disse após o empate do United em 0 a 0 com o Villa no domingo que Højlund é o “melhor artilheiro” do United, mas ele marcou apenas 17 gols em 48 partidas e terminou em 25º lugar na tabela de artilheiros da Premier League na temporada passada, com 10 gols.

Em comparação, Watkins marcou 19 gols para levar o Villa à Liga dos Campeões e ganhou o prêmio de melhor craque da temporada por fornecer o maior número de assistências (13), duas a mais que Cole Palmer, do Chelsea. Bruno Fernandes marcou oito gols para o United, enquanto nenhum outro jogador marcou mais de quatro.

Højlund ainda pode provar ser um jogador para o futuro, mas Ten Hag deveria ter lutado por um goleador comprovado e não apenas por um jovem com potencial não comprovado.

Ou talvez seja o internacional holandês Joshua Zirkzee, que custou £ 36,5 milhões ao Bolonha no verão, mas, até agora, também se lisonjeou em enganar.

O mau manejo da carreira de Rashford

Extrair o melhor dos jogadores é provavelmente o trabalho mais importante de qualquer técnico, e Ten Hag não conseguiu fazer isso com Marcus Rashford.

Não se deve esquecer que Rashford marcou 17 gols em 2022-23, a primeira temporada de Ten Hag no comando. Isso o fez reconquistar seu lugar na seleção da Inglaterra, mas na temporada passada ele voltou à forma gaguejante que o fez cair em desgraça com Gareth Southgate em primeiro lugar, e não conseguiu chegar à Euro 2024.

Fontes disseram à ESPN que Ten Hag foi incentivado por figuras importantes do clube na temporada passada a mostrar um lado mais suave ao lidar com os jogadores. Os comentários contundentes do técnico sobre Jadon Sancho, Casemiro e Raphaël Varane criaram problemas com esses jogadores, e ele também criticou abertamente Rashford.

Marcus Rashford ainda está lutando para redescobrir a melhor forma. Imagens de Shaun Botterill / Getty

Embora fontes tenham dito que Rashford criou problemas para si mesmo em mais de uma ocasião, incluindo uma festa de aniversário em Manchester após uma derrota por 3 a 0 no derby e uma noitada em Belfast que significou que ele faltou ao treino, os implacáveis ​​comentários públicos de Ten Hag sobre o internacional inglês fez pouco para ajudar a acalmar a situação.

E embora Rashford tenha mostrado alguns sinais de retorno à forma nesta temporada, Ten Hag o criticou por sua defesa e o dispensou depois de marcar três gols em dois jogos. Ten Hag citou então a “rotação” para substituir Rashford ao intervalo durante o empate 3-3 da Liga Europa com o FC Porto na semana passada, apesar de o avançado ter marcado um e criado outro na primeira parte no Estádio do Dragão.

Rashford pode ser um jogador frustrante, mas ele tem habilidade e Ten Hag pouco fez para ajudar a tirar o jogador de 26 anos de sua crise.

Gerenciamento de jogo do Ten Hag

Uma área significativa de preocupação para o United, e um factor-chave para os seus maus resultados, tem sido o fracasso de Ten Hag em resolver as falhas tácticas da sua equipa.

Desde o início da temporada passada, o United sofreu dois gols em uma partida em 31 ocasiões. Nos últimos cinco jogos fora de casa nas competições europeias, desde a temporada 2022-23, sofreu 17 gols.

No entanto, mais de dois anos após o seu reinado como treinador, os problemas persistem e Ten Hag continua à procura de uma solução com mudanças regulares na defesa-central e também no meio-campo.

jogar 1:46 Dawson: Empate ainda deixa o Man United com uma decisão a tomar sobre Ten Hag Rob Dawson diz que Erik ten Hag não convenceu os que duvidam depois dos empates com Porto e Aston Villa.

No domingo, em Villa, o United começou o jogo com Harry Maguire e Jonny Evans, de 36 anos, como defesa-central: dois jogadores que titularam no Leicester City há cinco anos.

Sob o comando de Ten Hag, o United se tornou um time fácil de enfrentar, mas o técnico permaneceu rigidamente leal à sua abordagem tática.

Esse erro é dele, mas igualmente a responsabilidade cabe aos seus chefes, que lhe permitiram continuar no cargo, apesar de uma óbvia falha recorrente.

Falha em resolver o problema do lateral-esquerdo

O Manchester United entrou na temporada sem um lateral-esquerdo em boa forma e mesmo agora, no início de outubro, nem Luke Shaw nem Tyrell Malacia fizeram uma única aparição.

Malacia não jogou na temporada passada devido a uma lesão persistente no joelho, enquanto Shaw fez apenas 15 partidas em todas as competições e não vestiu a camisa do United desde que se machucou em Luton, em fevereiro. Apesar de seu histórico físico instável, Shaw declarou-se apto para jogar pela Inglaterra na Euro 2024.

Desde que foi contratado pelo Southampton, há 10 anos, Shaw fez apenas 191 jogos na Premier League pelo United. Nesse período, o United disputou 387 jogos no campeonato, pelo que o jogador de 29 anos conseguiu jogar em menos de 50%.

No entanto, apesar dos problemas contínuos de Malacia e da falta de confiabilidade de Shaw, United e Ten Hag entraram nesta temporada sem solução, deixando o lateral-direito Diogo Dalot para ocupar o cargo.

Isso deixou o United com uma equipe desequilibrada e sem cobertura defensiva adequada, o que expôs as deficiências defensivas de Rashford e diminuiu sua ameaça ofensiva.

Luke Shaw perdeu mais de 50% dos jogos do Man United na Premier League nos últimos 10 anos. Chloe Knott – Danehouse / Getty Images

Esperando muito para contratar Ugarte

Em 2022, o United pagou ao Real Madrid 60 milhões de libras iniciais, mais 10 milhões de libras em complementos, por Casemiro. Em 2024, o internacional brasileiro já parecia uma força esgotada e precisava ser substituído.

Assim, o United finalmente concluiu a contratação de Manuel Ugarte, do Paris Saint-Germain, por £ 42,1 milhões… em 30 de agosto, quando a janela de transferências estava prestes a fechar. Dois dias depois, com Ugarte inelegível para jogar, a equipe de Ten Hag foi completamente invadida no meio-campo durante uma humilhante derrota em casa por 3 a 0 para o arquirrival Liverpool.

Até agora, Ugarte tem lutado para causar impacto, com o jogador de 23 anos ainda em recuperação após uma pré-temporada interrompida e Ten Hag incapaz de encontrar uma maneira de encaixar o meio-campista em seu sistema.

A situação financeira do United e a batalha para cumprir as regras de lucro e sustentabilidade (PSR) da Premier League forçaram o clube a adiar a transferência de Ugarte até que Scott McTominay se mudasse para o Napoli. Essa gestão rigorosa negou ao internacional uruguaio a chance de acelerar seu retorno à boa forma e trabalhar com seus novos companheiros de meio-campo antes do início da temporada.

Se o acordo tivesse sido fechado mais cedo, os problemas do meio-campo que continuam a afetar o United poderiam ter sido evitados ou diminuídos.

O Manchester United só contratou Manuel Ugarte no final de agosto. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Esperando que a história se repita

O United tem um histórico de apoiar treinadores em dificuldades. A reputação que remonta à resistência aos apelos para demitir Sir Alex Ferguson quando sua equipe aparentemente não estava indo a lugar nenhum em 1989-90, após três anos pouco inspiradores no comando. Este é o pior começo do United desde aquela campanha, e eles devem esperar que o Ten Hag desfrute da mesma transformação dramática.

Ferguson sobreviveu e teve duas décadas de sucesso, transformando o United no maior e mais bem-sucedido time da Inglaterra.

A história de Ferguson provavelmente ajudou a manter David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer em cargos no United. Sua morte tornou-se inevitável muito antes de serem removidos.

Mas se o United está esperando que a história de Ferguson se repita, eles estão caminhando para outro erro, que manterá o time à deriva por anos.