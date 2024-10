Como o Mets e o Braves lutaram para ganhar vagas na pós-temporada

ATLANTA – Nas sedes do clube Truist Park, na segunda-feira, duas celebrações com champanhe foram realizadas simultaneamente, uma pelo New York Mets e outra pelo Atlanta Braves. Os gerentes ficaram encharcados antes de irem para seus respectivos escritórios, sorrindo e sozinhos, ainda processando tudo o que havia acontecido no último dia da temporada regular de beisebol.

De um lado do prédio, Brian Snitker, do Braves, disse que estava feliz por sua equipe continuar a temporada, mesmo enquanto se preparava para um voo cross-country, depois fez uma pausa. “Que montanha-russa”, disse ele.

Do outro lado, o técnico do Mets, Carlos Mendoza, tocava uma nota semelhante, balançando a cabeça: “Isso [day] foi como a nossa temporada. Muitos altos e baixos. … Que montanha-russa.”

Escolhas do Editor

1 Relacionado

Essa jornada continua agora para ambas as equipes, com o Mets viajando para enfrentar o Milwaukee Brewers na rodada wild card, e o Braves indo para San Diego. Mesmo em uma série de eliminações sempre dramática, parece impossível que eles possam tropeçar e se contorcer na gama de emoções que experimentaram na segunda-feira.

Para Snitker, o tumulto começou pouco mais de uma hora antes do primeiro arremesso, quando Chris Sale – o provável vencedor do Prêmio Cy Young na Liga Nacional este ano – veio ao seu escritório para informar ao técnico que sua dor nas costas iria piorar. impedi-lo de lançar o segundo jogo da partida dupla de segunda-feira, como o Braves havia planejado caso perdesse a estreia.

Sale parecia ter se machucado em sua última largada, em Cincinnati, com sua velocidade caindo visivelmente. Como recebeu tratamento nos últimos dias, houve momentos em que pensou que estava progredindo. Mas ele sabe como são os problemas nas costas: nunca se sabe. Na noite de domingo, as costas de Sale doeram – muito. Snitker ainda esperava que Sale se sentisse melhor pela manhã, mas o arremessador – o craque mais altruísta que Snitker já existiu, disse ele – era impossível. Snitker não entrou em pânico: ele ainda esperava que o Braves vencesse o primeiro jogo do doubleheader, eliminando a necessidade de usar Sale e talvez até lhe dando mais um dia para melhorar.

E com certeza, por um tempo pareceu que o ferimento de Sale não importaria. Spencer Schwwellenbach dominou o Mets por sete entradas, enchendo a zona de strike com bolas curvas, sliders e bolas rápidas, sempre avançando na contagem. O Braves tinha uma vantagem de 3 a 0 no início da oitava entrada do Jogo 1, com Schwwellenbach no controle.

Assistir: Série Wild Card da MLB Oito times entrarão em campo, mas apenas quatro seguirão em frente. Assista a todos os confrontos da série curinga até quinta-feira na ESPN e ABC. Programação de terça-feira: DET @ HOU: 14h30 horário do leste dos EUA na ABC

KC@BAL: 16h00 horário do leste dos EUA na ESPN2

Nova Iorque @ Mil: 17h30 horário do leste dos EUA na ESPN

ATL@SD: 20h30 horário do leste dos EUA na ESPN

Então Tyrone Taylor empurrou Schwwellenbach através de uma rebatida de 11 arremessos para iniciar o inning com um duplo, e Snitker puxou seu titular e chamou o apaziguador Joe Jimenez. Starling Marte escolhida; o mesmo fez Francisco Lindor. A vantagem dos Braves de repente se reduziu a uma corrida. Snitker convocou seu mais próximo, Raisel Iglesias, na esperança de conseguir as próximas seis eliminações.

Antes do jogo, Iglesias do Mets – Jose Iglesias – começou sua rodada de treino de rebatidas, como todos os rebatedores fazem, soltando algumas bunts. Iglesias foi mais determinado do que a maioria em suas tentativas, tentando enterrá-los ao longo da linha da terceira base. Ele consegue rebater bem – ele teve 24 rebatidas de sacrifício em sua carreira, embora nenhuma desde 2019. E aqui, na oitava entrada, ele sabia que a situação – corredores em primeiro e segundo, ninguém fora, o Mets perdendo uma corrida – – parecia gritar por um sacrifício.

Jose Iglesias se juntou aos dois corredores de base, Lindor e Marte, quando eles se encontraram com seu técnico em frente ao banco de reservas do Mets, uma conferência improvisada. Iglesias perguntou ao gerente com um aceno silencioso: Você quer que eu faça bunt?

“Você o vê bem?” Mendoza perguntou a Iglesias, referindo-se a Raisel.

Iglesias respondeu que sim – e ele teve luz verde para balançar.

“Esta é a sua rebatida”, disse Mendoza, “e você vai conseguir”.

“Isso me deixou tão entusiasmado que ele confiou em mim”, disse Iglesias mais tarde.

Raisel Iglesias rapidamente avançou por 0-2, mas quando Raisel tentou finalizar Jose com um arremesso de distância, o Met acertou o campo certo, uma única corrida para empatar o placar. José Iglesias ergueu os punhos e bateu no peito a caminho do primeiro lugar. Antes disso, o Mets havia perdido 47 jogos consecutivos quando perdia por três ou mais corridas na oitava entrada ou mais tarde, uma sequência que datava de maio de 2023.

“Eu vi um cara que queria mais do que qualquer outra pessoa em campo”, disse Lindor mais tarde sobre Iglesias. “Foi o que eu vi. Um cara que não ia desistir. Um cara que me disse, no último jogo de cada jogo, que vamos lutar do jeito que lutamos.”

Quando Brandon Nimmo fez um home run, o Mets liderou por 6-3. Mendoza viu uma chance de garantir uma vaga nos playoffs e, quando o Braves começou a se recuperar no final da oitava entrada, ele se voltou para Edwin Diaz, mais próximo. Com cinco eliminações pela frente, esta era uma pergunta razoável: Diaz havia finalizado os Phillies jogando bolas rápidas de 160 km / h em duas entradas, oito dias antes.

Desafio pós-temporada de beisebol Crie chaves de pós-temporada da MLB GRATUITAMENTE! $ 50 mil em prêmios. Faça suas escolhas

Na segunda-feira, porém, a primeira bola rápida de Diaz foi a 155 km/h; o segundo foi 94 mph. Este não era o mesmo Diaz, em velocidade ou comando. Ele não conseguiu cobrir a primeira base com um golpe de helicóptero para o lado direito, e tudo que Pete Alonso pôde fazer foi assistir Jarred Kelenic derrotá-lo, pelo que foi considerado único pelo artilheiro oficial. Não demorou muito para que Ozzie Albies avançasse na área do batedor, mais perto da base, e emboscasse uma daquelas bolas rápidas benignas para uma dobradinha de limpeza de bases. Os Braves estavam novamente à frente; o placar foi 7-6, e as equipes combinaram 10 corridas na entrada.

Com Raisel Iglesias fora do jogo após apenas sete arremessos, Snitker convocou Pierce Johnson para conseguir as últimas três eliminações. Marte marcou com um eliminado e Lindor acertou um controle deslizante no campo direito.

Inicialmente, ele fez uma careta, para desespero dos torcedores do Mets – um jogador que lidava com um desconforto persistente nas costas, talvez, ou que sentiu que havia perdido um arremesso.

“Eu sabia que entendia 100%”, disse Lindor.

O banco de reservas do Mets entrou em erupção novamente; de alguma forma, o Mets estava à frente novamente. Em três meias entradas, houve três mudanças de liderança.

Mendoza tinha planejado tirar Diaz do jogo, mas Diaz conseguiu voltar, no final do nono – OK, ele meio que exigiu para lançar o nono, e seu empresário cedeu à aproximação do All-Star. Quando Diaz chegou à final, ele se virou e cravou a luva no monte antes de abraçar o segunda base Eddy Alvarez. Lindor enxugou as lágrimas, dando um grande abraço no dono do Mets, Steve Cohen, antes de Lindor, Diaz e Tylor Megill falarem com os jogadores na pista atrás do banco de reservas – o reconhecimento formal de que haviam chegado aos playoffs. (A Liga Principal de Beisebol pediu aos times antes da ação do dia que não participassem de nenhum tipo de comemoração com álcool entre os jogos da partida dupla.)

Os Braves, por outro lado, foram repentinamente confrontados com a realidade de que uma derrota no Jogo 2 os eliminaria e permitiria que o Arizona Diamondbacks se tornasse o sexto colocado – e 15 minutos após o final do Jogo 1 , começou a surgir na sede do clube dos Braves a notícia de que Sale não seria capaz de lançar o jogo 2. Mendoza estava entrando na sede do clube quando um atendente mencionou isso a ele.

Nem todos os companheiros de equipe de Sale no Braves sabiam, embora alguns estivessem. Grant Holmes foi informado cerca de 10 minutos após o jogo 1 que ele iniciaria o próximo jogo. Snitker, sentado no banco de reservas antes do jogo 2, disse que não teria usado Holmes para alívio na tarde de domingo se soubesse que precisaria dele na segunda-feira.

A chave de jogadores mais emocionante da MLB Quem é o jogador mais eletrizante do beisebol no momento? Vamos coroar um campeão. A chave de jogadores mais emocionante da MLB »

Mas Holmes jogou bem e os rebatedores do Mets atacaram agressivamente no jogo 2, que por um tempo deu a sensação de um jogo de treinamento de primavera, com os torcedores do Braves observando silenciosamente o Atlanta tentar manter a vantagem de 1 a 0. Os Braves pareciam cansados, frustrados ou exaustos, perto do final de uma temporada repleta de lesões para todos, de Spencer Strider a Ronald Acuna Jr.

Quando Atlanta acertou no final das seis entradas, Eddie Perez – um membro de longa data da organização dos Braves – ficou diretamente na frente de Marcell Ozuna, o DH em queda de Atlanta, e começou a falar com ele bruscamente. A certa altura, Perez se inclinou bem na frente dele, desafiando-o. Ozuna foi o MVP do Braves este ano, mas uma queda no final da temporada diminuiu seus números, e ele parecia taciturno entre seus companheiros de equipe na segunda-feira, muito diferente da maior parte do ano. Perez disse a ele para parar de pensar em si mesmo e focar mais no time. “Quando você acerta, nós vencemos”, disse Perez a Ozuna, que olhava para frente.

Em sua próxima aparição, Ozuna acertou um único golpe no centro do campo, aumentando a vantagem do Atlanta para 3-0. Finalmente. Os Braves podiam respirar. “É por isso que mantenho Eddie Perez aqui – para mastigar alguns traseiros”, disse Snitker. “E para pedir o vinho.”

Snitker convocou Raisel Iglesias para um mulligan, e neste segundo jogo seu desempenho foi melhor – ou talvez o Mets e o Braves estivessem apenas cansados ​​​​e quisessem terminar a partida dupla, prontos para beber um pouco de champanhe e fumar charutos, no final de um dia estranho e selvagem de beisebol. Na sede do clube dos Braves, Orlando Arcia pulverizou Albies e Ozuna com garrafas. Enquanto o Mets comemorava, eles iam do campo para a sede do clube e voltavam.

No escritório de Snitker, ele foi questionado sobre quem ele planejava começar no Jogo 1 da série wild card em San Diego, na terça-feira. Ele respondeu com um suspiro. “Eu não faço ideia.”