Como o Príncipe Harry foi afetado pelo Megxit em sua busca por popularidade

Príncipe Harry sempre agradou às pessoas, de acordo com Ken Wharfe, ex-oficial de proteção do Príncipe William, Harry e a falecida princesa Diana. No programa Royal Exclusive do The Sun Ken discutiu as semelhanças entre Harry e sua falecida mãe descrevendo Harry como um ‘bobo da corte’ que sempre se esforçou para ser popular.

Ken destacou que Harry, 40, e Diana eram artistas de coração. Ele também revelou uma visão interessante sobre a dinâmica entre Harry e William durante a infância. De acordo com Ken, na verdade, foi William quem era menos popular quando criançae ele estava com um pouco de inveja da popularidade de Harry. Ele disse: “Harry sempre foi o bobo da corte quando criança. Parte do problema com ele e seu irmão era que William tinha um pouco de inveja de sua popularidade..”

Quando questionado sobre quaisquer semelhanças que reconheceu entre Harry e Diana, Ken confirmou: “Sim, ambos são artistas.“Isso esclarece o desejo de Harry de ser querido e sua habilidade inata de encantar o público, muito parecido com sua amada mãe.

Depois de deixar o cargo de membro da realeza e se mudar para a Califórnia com Meghan Markle e seus dois filhos, Harry encontrou um novo tipo de popularidade nos Estados Unidos. Ken mencionou que antes de sua mudança, Harry era ‘popular’ no Reino Unidomas desde que se mudou para os Estados Unidos, ele abraçou um tipo diferente de fama.

O bobo da corte real que cativou corações

É fascinante ver como a jornada de Harry se desenvolveu ao longo dos anos. De ser um querido membro da realeza no Reino Unido para construir uma nova vida na Califórniafica claro que ele sempre buscou se conectar com as pessoas e causar impacto positivo.

Como revelam os insights de Ken, o desejo de popularidade de Harry e sua capacidade de entreter foram características consistentes ao longo de sua vida. E é comovente ver como ele deu continuidade ao legado de sua mãe dessa forma. Como diz Ken: “Assim como sua mãe, ela gostava de ser entretida, gostava de ser popular”.

Agora, morando em sua enorme mansão em Montecito com vizinhos famosos como Oprah Winfrey e Gwyneth PaltrowHarry e Meghan certamente deixaram uma marca em sua nova comunidade. É uma prova do carisma de Harry e de seu desejo genuíno de se conectar com outras pessoas.

A jornada de Harry é uma prova de que não importa aonde a vida nos leve, nossas principais características e desejos continuam fazendo parte de quem somos. E para Harry, seu desejo de ser querido e sua capacidade de entreter têm sido constantes em sua vida.