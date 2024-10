Como o Royals passou de 106 derrotas para o ALDS no Yankee Stadium

BALTIMORE – No dia em que o Kansas City Royals ressuscitou uma rivalidade que permaneceu adormecida por quase meio século, o homem que encarnou o time na década de 1970 passou por aquele que o personifica hoje.

“Você acha que ele é bom?” George Brett perguntou.

Ele estava olhando para Bobby Witt Jr., o herói da vitória do Royals no Jogo 2 que expulsou o Baltimore Orioles da rodada de wild card da Liga Americana – e o herói, para ser mais preciso, do renascimento do beisebol que atualmente ocorre em Kansas City.

“Ele tem a chance de ser um bom jogador”, continuou Brett, e Witt lançou um sorriso conhecedor em sua direção. À medida que Witt herdou o manto do rosto e da voz da franquia, ele passou a compreender a importância de Brett – não apenas como o único membro do Hall da Fama dos Royals, mas como seu avatar arrogante e fanfarrão, um papel melhor expresso como torturador perpétuo de os Ianques de Nova York.

Durante um período de seis anos, de 1976 a 1981, os Yankees e Royals governaram a AL; eles se encontraram quatro vezes no ALCS. Embora os Yankees tenham vencido as três primeiras séries, Kansas City venceu Nova York em 1980. E talvez o incidente mais famoso da carreira de Brett – cobrando para enfrentar um árbitro depois de ser chamado por usar muito alcatrão de pinheiro – foi contra os Yankees em 1983. Em sua carreira nos playoffs contra o Nova York, Brett acertou 0,358/0,389/0,791 com seis home run e apenas duas eliminações em 72 jogos.

“Ódio”, disse Brett. “Se você falar com alguém que jogou nos playoffs de 76, 77, 78, 80, foi ódio. Quero dizer, você os despreza, você os abomina. Abominar significa ódio?”

Sim, ele foi informado.

“Você os abominava”, continuou Brett. “E eles nos abominavam.”

Agora a rivalidade é renovada, com Witt procurando assumir o papel de Brett no centro dela. Depois de duas vitórias difíceis em uma corrida em Baltimore, os Royals estão no Bronx para enfrentar os Yankees no jogo 1 da AL Division Series, no sábado. Witt fez a única corrida na primeira vitória e, em uma carreira pós-temporada com dois jogos de profundidade, ele possui dois RBIs vencedores de jogos. A última pessoa a conseguir o sinal verde em seus dois primeiros jogos dos playoffs da carreira foi Jimmie Foxx – um membro do Hall da Fama do círculo interno que fez isso há quase 100 anos.

Nada disso é particularmente surpreendente, porque Witt, de 24 anos, passou a temporada de 2024 saltando para o mais alto escalão do esporte. Os atributos objetivos gritam superstar: a média de 0,332 que lhe rendeu seu primeiro título de rebatidas, a segunda temporada consecutiva de 30/30, a defesa do calibre Gold Glove no shortstop – o que quer que você adicione à lista, se tiver a ver com beisebol , ele é bom nisso.

Seu desejo por mais se evidencia em cada jogo significativo que Witt joga. E há um significado substancial nisso, não apenas porque são os primeiros jogos pós-temporada dos Royals desde que venceram a World Series em 2015, mas porque anunciam uma das grandes reviravoltas na história do beisebol. No ano passado, o Royals perdeu 106 jogos. Agora, eles estão tentando imitar seus vizinhos do Complexo Esportivo Truman.

“Vendo o que eles estão fazendo do outro lado da rua com os Chiefs e Patrick Mahomes, estou apenas tentando fazer a minha parte e trazer de volta o que Kansas City precisa e o que eles amam”, disse Witt. “Você vê isso com os Chiefs e com o que os Royals fizeram em 14, 15. Queremos criar nosso próprio legado.”

O diagrama de Venn do legado desses Royals e de Witt é um círculo. Ele se juntou à organização como a segunda escolha geral no draft de 2019, surpreendeu os executivos do time no local alternativo de Kansas City durante a paralisação do COVID-19, ganhou todos os prêmios de Jogador do Ano da Liga Menor em 2021, acertou 20 home runs e rasgou 30 sacolas como novato em 2022, mostrou boa fé de superstar em 2023 e se colocou na conversa de melhor jogador de beisebol com Aaron Judge e Shohei Ohtani nesta temporada.

E em sua primeira oportunidade no beisebol pós-temporada, ele brilhou. No final da quinta entrada do Jogo 2, os Orioles empataram o placar em um home run solo e depois carregaram as bases. O técnico do Royals, Matt Quatraro, foi até o monte para fazer uma mudança de arremesso, e o campo interno do time se reuniu no monte. Witt disse simplesmente: “Este é o nosso jogo”. No final da visita ao monte, todos estavam dizendo isso. Eles acreditaram.

Eles escaparam daquela meia entrada sem ceder outra corrida. E na próxima, Witt chegou à base com corredores nas curvas e dois eliminados. Ele acertou uma ervilha a 109 mph no meio, apenas para o segundo base do Baltimore, Jordan Westburg, mergulhar e agarrá-la. Westburg levantou-se, fez um excelente lançamento – e Witt ainda o superou por mais de um passo para um single interno, marcando uma corrida que seria a última do jogo.

“A razão pela qual vencemos o jogo é que o Kansas City Royals jogou beisebol da maneira certa”, disse o apaziguador do Royals, Will Smith. “Bobby marcou na caixa e sua velocidade assumiu o controle. Ele poderia facilmente ter descido. Mas não o fez.”

Smith tem 35 anos e detém uma distinção especial entre seus pares: um vencedor incontestável. Smith conquistou uma World Series com o Atlanta Braves em 2021. Ele foi negociado com o Houston Astros em 2022 e ganhou outro anel. Ele assinou com o Texas Rangers às vésperas da temporada de 2023 e, sim, do terceiro campeonato consecutivo. E agora é aqui que ele dá testemunho.

Witt só pode sonhar com tal currículo, por enquanto. Ele está em sua estreia, ainda verde, sentindo-se privilegiado por ter a oportunidade de enfrentar um time como o Yankees na pós-temporada da MLB. Ele gostou do espírito de Camden Yards, descobriu um estilo exclusivo para suas comemorações pós-jogo, vestido após o jogo decisivo e a vitória do wild card: óculos de esqui sobre os olhos, um Bud Heavy em cada lado da cabeça – segurado pelo alça de óculos – e um charuto pendurado nos lábios.

“Excitação, eletricidade”, disse Witt. “Mesmo aqui, foi ótimo ouvir os pássaros, ouvi-los gritando com você, subindo em você. Você apenas aprende a se sentir confortável, a viver o momento presente e a se divertir.”

Witt e os Royals vão gostar de entrar em campo atrás de Michael Wacha, uma de suas tremendas contratações de agente livre, no Jogo 1. Ace Cole Ragans – que eliminou o Baltimore por seis entradas na terça-feira – está escalado para lançar o Jogo 2, bem como um potencial Jogo 5.

Apesar de todos os arremessos que os Royals têm entre seus titulares e um bullpen que se transformou em um dos mais quentes do beisebol, tudo se resume a Witt. E agora, ele os levou ao estádio mais famoso do beisebol com a chance de se tornar o mais recente time de Kansas City a surgir do nada, se apresentar ao mundo e fazer exatamente o que Brett parecia fazer toda vez que os Yankees e Royals ganhavam. juntos: lutar.