Como os Ases venceram o Liberty para manter sua temporada viva

Foram necessárias seis tentativas, mas o Las Vegas Aces finalmente venceu o New York Liberty pela primeira vez este ano. E agora a busca dos Ases pela turfa continua viva.

Enfrentando um jogo de eliminação na sexta-feira nas semifinais da WNBA, os Ases finalmente decifraram o código ao derrotar o Liberty, marcando 16 pontos sem resposta no terceiro quarto para colocar o jogo fora de alcance com uma vitória por 95-81. Os Ases lideraram por 25 pontos, marcando a primeira vez que uma das equipes alcançou uma vantagem de 20 pontos na série.

Após o jogo, os Ases insistiram que não estão muito confortáveis ​​​​ou confiantes – afinal, o time ainda está perdendo por 2 a 1 e enfrenta outro jogo de eliminação no domingo (15h horário do leste, ABC). Mas sexta-feira pareceu um ponto de viragem em potencial – os Ases finalmente decifraram o código contra o Liberty, limitando Sabrina Ionescu a quatro pontos e conseguindo uma noite ofensiva melhor em toda a sua quadra de defesa.

Os jogos de sexta-feira foram todos uma questão de impulso. Na semifinal anterior, o Minnesota Lynx também fez uma declaração com uma vitória fora de casa por 90-81 sobre o Connecticut Sun – sua segunda vitória consecutiva na série – a uma vitória de sua primeira aparição nas finais desde 2017. Obtendo o sucesso em em ambas as pontas da quadra, o Lynx liderou confortavelmente a maior parte do jogo, inclusive por dois dígitos na maior parte do quarto período.

A ESPN analisa como os Ases (perdendo por 2-1) evitaram a eliminação e como o Lynx (vencendo por 2-1) venceu fora de casa, e como o Jogo 4 de domingo pode se desenrolar.

Liberty lidera a série melhor de cinco por 2 a 1

Chelsea Grey deslumbra com uma moeda envolvente Chelsea Gray mostra sua visão com um passe inteligente para A'ja Wilson para um balde de Ases.

Terceiro trimestre faz toda a diferença

No intervalo de sexta-feira, os Ases ganhavam três pontos, mas parecia um jogo para qualquer um. Houve 18 mudanças de vantagem no intervalo, segundo Elias, um recorde nos playoffs da WNBA. Mesmo com o Liberty enfrentando seu primeiro déficit no intervalo da série, parecia que eles ainda poderiam sair com a raspagem se conseguissem Sabrina Ionescu (0 de 4 nos primeiros 20 minutos).

Os Ases se destacaram no terceiro quarto com seus melhores 10 minutos da série, afirmando sua vontade nas duas pontas. Uma sequência de 16-0 ajudou Las Vegas a dominar o período por 21-6. No período, um desconcertado Nova York teve a mesma quantidade de pontos que fez turnovers e registrou seu quarto de playoff com menor pontuação desde que a WNBA os adotou em 2006. Os 16 pontos sem resposta dos Ases marcaram a segunda maior pontuação consecutiva contra o Liberty nesta temporada.

Com a torcida da casa agitando toalhas brancas de rally e ficando mais barulhenta a cada cansativa cesta de 3 pontos de Las Vegas naquele trecho, parecia que esse foi o ressurgimento do time bicampeão dos Ases, que só apareceu em flashes nesta temporada – e não havia divulgado sua presença anteriormente nesta série. E talvez, apenas talvez, eles estejam aqui para ficar. — Alexa Philippou

Ases fecharam Ionescu

Depois que Ionescu estrelou durante os dois primeiros jogos da série no Brooklyn, marcando 45 pontos combinados em 18 de 33 arremessos, ela não apareceu no placar até o quarto período do Jogo 3. Ionescu terminou com 4 pontos – o menor número de todos os tempos em um jogo de playoff – em 1 de 7 em campo.

Antes do jogo 3, Carolyn Peck, da ESPN, convocou Las Vegas para prender Ionescu, um movimento que parecia arriscado contra um passador habilidoso. Os Ases conseguiram tirar Ionescu do ataque sem precisar utilizar uma defesa tão agressiva. As sete tentativas de chute de Ionescu foram as menores em qualquer jogo da temporada regular e dos playoffs, e suas cinco assistências foram o mesmo total dos Jogos 1 e 2.

De acordo com a ESPN Research, Jackie Young também foi mais eficaz na defesa de Ionescu. Depois que Ionescu acertou 7 dos 10 arremessos defendidos por Young nos dois primeiros jogos, ela errou ambas as tentativas na sexta-feira. — Kevin Pelton

Definir o tom da ponta

Os Ases ficaram frustrados com as 11 reviravoltas no primeiro tempo no Jogo 2. Chelsea Gray destacou a grande diferença que isso fez no que acabou sendo apenas uma vitória de quatro pontos em Nova York.

Sexta-feira, Las Vegas esteve mais travado e cuidou da bola desde o início. Os Ases tiveram apenas 3 reviravoltas no primeiro tempo. E mesmo tendo terminado com 12 – a mesma quantidade que tinham no Jogo 2 – os Ases no geral tiveram um desempenho melhor. — Michael Voepel

Os Ases conseguirão jogar de forma tão eficaz na defesa no Jogo 4?

Essa parece ser a maior chave para os Ases, porque o que eles fizeram na sexta-feira realmente funcionou. Da mesma forma, Ionescu disse após o jogo que o bom é que o Liberty agora tem um dia para reagir ao que os Ases fizeram – essencialmente jogando três defensores contra ela em todas as oportunidades – e determinar maneiras de combater isso.

“Conseguimos ver isso; esse foi o ajuste deles”, disse Ionescu. “Agora podemos assistir ao filme e descobrir o que precisamos fazer para melhorar. Ambas as equipes continuam a ajustar as coisas e acho que isso abriu um pouco nossos olhos para o que farão no próximo jogo.” — Voepel

Lynx derrotou Sun pela liderança da série por 2-1 O Lynx derrotou o Sun por 90-81 no jogo 3 das semifinais da WNBA para reivindicar a liderança da série por 2-1.

Lynx lidera a série melhor de cinco por 2-1

Lynx venceu Sun em seu próprio jogo

Durante a temporada regular, Minnesota ficou em último lugar na WNBA em pontos marcados, com média de 28,1, e em vez disso deixou voar na faixa de 3 pontos. Enquanto isso, Connecticut terminou em quarto lugar em pontos na pintura (38,5) e permitiu o menor número de todos os times (33,8). Portanto, não foi nenhuma surpresa que o Sun conquistou os pontos na batalha de pintura durante os dois primeiros jogos desta série, incluindo uma vantagem de 38-30 na derrota no Jogo 2.

Isso mudou muito na sexta-feira, quando os 48 pontos do Lynx esmagaram o recorde da temporada anterior (40). Minnesota conseguiu isso principalmente com fortes movimentos de bola e jogadores. Das 19 bandejas da equipe, 14 foram assistidas (74%) e, de acordo com o rastreamento do Second Spectrum, oito delas saíram dos cortes. Isso está empatado com o segundo maior número de layups em qualquer jogo da WNBA na temporada regular e nos playoffs. — Pelton

Defesa condenada Sun

Perto do final do jogo, a locutora da ESPN, Pam Ward, disse sobre Minnesota: “Este time atirando em todos os cilindros é uma coisa linda.” Atirar a todo vapor descreve exatamente o que aconteceu no Jogo 3 para o Lynx, que acertou 57,4% do campo. Depois de marcar 28 pontos nos dois primeiros jogos da série, Napheesa Collier superou todos os jogadores com 26 na sexta-feira, enquanto Courtney Williams (16 pontos, 8 assistências) registrou seu primeiro jogo nos playoffs da carreira com pelo menos 15 pontos e 8 assistências.

Para o Sun defensivo, isso significa que as coisas deram terrivelmente errado naquela extremidade da quadra. Foi de longe a pior porcentagem de arremessos que Connecticut permitiu em qualquer jogo nesta temporada (a alta anterior foi de 51,7% contra Nova York em 8 de junho). E com Marina Mabrey tendo uma noite ruim no arco de 3 pontos (perdeu as primeiras nove tentativas e terminou 1 de 11), Connecticut não conseguiu acompanhar. O Sun precisa voltar à sua identidade defensiva física e implacável, no mínimo, para evitar que o Lynx encontre um ritmo ofensivo – e para manter sua temporada viva. — Philippou

Connecticut pode evitar uma repetição de 2023?

Nas semifinais da WNBA do ano passado, o Sun venceu o jogo 1 contra o Liberty fora de casa, apenas para perder os próximos três jogos e a série. Agora, Connecticut está a uma perda de distância da história se repetir.

De acordo com a ESPN Research, nenhum time além do Sun perdeu várias séries melhor de cinco depois de vencer o Jogo 1. Isso aconteceu duas vezes para Connecticut: no ano passado e nas semifinais de 2020 contra os Ases no cenário neutro “Wubble”, uma série que o Sun liderou por 1-0 e 2-1 antes de perder em cinco jogos. — Pelton