Como os Knicks renovados desbloqueiam novos níveis para o jogo de Jalen Brunson

NO INÍCIO DE AGOSTOdepois que Jalen Brunson foi nomeado o primeiro capitão do New York Knicks em cinco anos, a franquia revelou uma compilação de vídeos parabenizando seu general estrela.

A primeira mensagem do vídeo, repleta de elogios dos capitães esportivos da cidade do passado e do presente, foi da lenda do New York Yankees e pentacampeão da World Series, Derek Jeter.

“Cara, gostei de ver você se desenvolver e melhorar ano após ano”, disse Jeter em sua mensagem. “E estou ansioso para que isso continue enquanto você leva os Knicks de volta ao lugar a que pertencem.”

As palavras de Jeter, sem dúvida, tiveram peso para Brunson, que estudou o Hall of Famer e vários métodos de liderança de outros atletas icônicos em um esforço para ajudar a construir um vencedor consistente dentro do Madison Square Garden, que receberá o Indiana Pacers na sexta à noite no Knicks. ‘ estreia em casa (19h30 horário do leste dos EUA, ESPN).

Brunson, de 28 anos, levantou sobrancelhas em toda a liga em julho, quando assinou uma extensão amigável de quatro anos no valor de US$ 156,5 milhões, quando poderia ter esperado até o próximo verão para garantir um contrato de cinco anos muito mais lucrativo. A escolha – que deu ao cobiçado teto salarial dos Knicks flexibilidade sob o temido segundo avental – estava alinhada com atletas como Jeter, Tom Brady e Patrick Mahomes, superestrelas que gastaram menos dinheiro para reforçar o elenco ao seu redor.

Além dos US$ 40 milhões por ano que ele ganhará durante a temporada 2027-28, Nova York investiu pesadamente no futuro de Brunson.

No espaço de dois meses, os Knicks:

Trocou cinco escolhas de primeira rodada por Mikal Bridges, do Brooklyn, companheiro de equipe de Brunson em Villanova;

Reassinou o defensor OG Anunoby em um contrato de cinco anos no valor de US$ 212 milhões;

E negociou o ex-atacante do All-NBA Julius Randle e o guarda Donte DiVincenzo (também companheiro de equipe de Brunson em Villanova) em outro acordo de grande sucesso para adquirir o quatro vezes grande jogador do All-Star Karl-Anthony Towns.

Agora, enquanto os Yankees se preparam para sua primeira aparição na World Series em 15 anos, e após o New York Liberty conquistar seu primeiro título da WNBA no domingo, os Knicks e seu capitão podem ser os próximos na fila. E, como Brunson esteve durante todo o período de entressafra, Nova York precisará que seu capitão esteja no meio de tudo, apenas para provar que os Knicks estavam certos em acelerar sua construção em torno dele em primeiro lugar.

Para onde quer que você olhasseparecia que Brunson estava lá.

Durante os playoffs, ele apareceu em um enorme outdoor da Nike na 34th Street com a 7th Avenue, a um quarteirão do Madison Square Garden. O bicampeão da NCAA estrelou um comercial nacional da AT&T que foi ao ar durante o March Madness. E Brunson – ao lado de seu pai, o assistente técnico dos Knicks, Rick Brunson – apareceu nas laterais de dezenas de ônibus urbanos como parte de uma campanha da Brooks Brothers neste verão.

“Ele é o rei de Nova York”, disse o armador do Knicks, Josh Hart, que também fez dupla com Brunson no Villanova, durante o campo de treinamento. “É incrível ver onde ele chegou. Mas isso não sobe à cabeça dele.”

Talvez ninguém tenha feito mais para aproveitar o rápido estrelato de Brunson do que os próprios Knicks.

A razão pela qual Nova York finalmente investiu em suas fichas: nas duas temporadas desde que Brunson assinou com Nova York, ele estrelou de uma forma que faz os Knicks e sua base de fãs famintos por títulos sonharem. Ele é um superstar neste momento ou está prestes a se tornar um. Ele terminou em quinto lugar na votação de MVP em 2023-24, e nos playoffs marcou pelo menos 40 pontos em quatro jogos consecutivos. O último jogador a fazer isso foi Michael Jordan em 1993.

Jalen Brunson e o New York Knicks entram na temporada 2024-25 com grandes expectativas na sempre competitiva Conferência Leste. Foto de Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images

Nenhum jogador da NBA teve posse de bola por mais tempo do que os 662 minutos de Brunson na temporada passada. Mas apesar de ter 1,80m de altura e ter um bom salto, o guarda liderou a Conferência Leste em tentativas de ataque na temporada passada, com quase 20 por jogo, perdendo defensores em sua série de falsificações de ombro e movimentos de hesitação. E mesmo com a confiança de Brunson em um jogo de pés intrincado e em suas técnicas de saque, ele viajou apenas quatro vezes na temporada passada.

Tudo isso permite que Brunson faça uso cada vez maior de seu flutuador de arco alto, uma arma que os grandes famintos por blocos geralmente não têm chance de desviar. Brunson fez 166 floaters em 2023-24, o maior número em uma temporada desde pelo menos 2013-14, quando o Second Spectrum começou a rastrear jogadores. E Brunson teve 86 casos na temporada passada em que sofreu falta e marcou mesmo assim, contra apenas 64 casos em que teve seu chute bloqueado – uma proporção incrível geralmente reservada para estrelas mais altas e corpulentas, como Giannis Antetokounmpo e LeBron James.

Em troca, a franquia adicionou um grande homem All-Star que não apenas complementa o conjunto de habilidades de Brunson, mas também ajuda a expandi-lo.

NA SUPERFÍCIEO ataque liderado por Brunson de Nova York foi de elite na temporada passada.

Os Knicks ficaram em sétimo lugar em eficiência e deixaram suas melhores atuações para o final, marcando o terceiro ataque da liga no mês de abril. O próprio Brunson registrou o recorde de sua carreira com 28,7 pontos e 6,7 assistências na temporada, embora tenha tido que trabalhar mais do que qualquer um na NBA para ganhar espaço de uma jogada para outra.

Sem o lesionado Randle disponível como segunda opção, Brunson driblou a bola mais e por mais tempo por toque do que qualquer jogador da liga e atuou como manipulador de bola em 3.224 telas de bola na temporada passada, o recorde da NBA.

Quase nenhuma dessas posses eram pick-and-pops, onde a peça termina com um screener dando um arremesso. (Quando Nova York recebia pick-and-pops, eles geralmente não funcionavam bem. Brunson e Randle compartilharam 32 dessas jogadas, com média de apenas 0,56 pontos por posse de bola – o último na NBA entre duplas que tiveram pelo menos 30 dessas posses. , por Second Spectrum.) No geral, os Knicks ficaram em 29º lugar em pontos marcados pelos screeners em cenários pick-and-pop em 2023-24.

É aí que Towns deve fazer uma grande diferença para o ataque de Brunson e dos Knicks.

Towns ficou em segundo lugar na liga na temporada passada em pontos em situações de pick-and-pop, e o grande homem de 28 anos acertou pelo menos 100 triplos em uma temporada sete vezes. Na verdade, já há indícios de que Towns ajudou a limitar a capacidade do adversário de pressionar Brunson.

Brunson, que acertou suas primeiras seis tentativas de chute durante a humilhante derrota dos Knicks na noite de estreia em Boston, viu uma média de apenas 1,16 defensores contestando durante a pré-temporada – abaixo da média de 1,43 defensores contestando que ele viu na temporada passada, quando indo para layups e floaters. Os dados do Segundo Espectro são um sinal bem-vindo para Nova York, visto que a dupla All-Star ainda não teve uma verdadeira oportunidade de se consolidar, com a negociação acontecendo há apenas algumas semanas.

Isso não significa que os Knicks serão os campeões mundiais, é claro. Mesmo com a impressionante dupla defensiva de Anunoby e Bridges, o ataque do Celtics conseguiu atingir repetidamente as tendências de queda de Towns na defesa na terça-feira. Ao fazer isso, eles empataram o recorde da NBA com 29 cestas de 3 pontos.

A exibição destacou uma questão-chave que Nova York precisa enfrentar nesta temporada: será que os Knicks conseguirão encontrar uma maneira de prosperar nessa área com Towns no centro, depois que ele passou a ser o atacante em Minnesota para abrir espaço para o candidato perene de Jogador Defensivo do Ano? Rudy Gobert?

Ainda assim, mesmo com essa questão gritante, é relativamente fácil ver como e por que a diretoria dos Knicks queria casar o conjunto de habilidades ofensivas de Towns com as de Brunson.

“É uma dinâmica diferente, com certeza”, disse Brunson sobre o espaçamento de cinco jogos dos Knicks. “Isso nos dá outra arma, e o [pick-and-roll] as leituras são definitivamente diferentes.”

“O tribunal será totalmente aberto”, disse Hart. “A borda estará lá.”

E ninguém está melhor posicionado para tirar proveito do novo visual ofensivo do time do que Brunson, o próprio capitão.

Matt Williams, da ESPN Research, contribuiu para esta história.