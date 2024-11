Como separar seu empréstimo estudantil conjunto de consolidação conjugal?

UMdepois de uma longa espera, o Departamento de Educação finalmente lançou um novo aplicativo que pode ser uma virada de jogo para um pequeno grupo de mutuários que buscam perdão de empréstimos estudantis.

O programa, conhecido como empréstimos federais conjuntos de consolidação ou empréstimos de consolidação conjugal, costumava estar disponível para mutuários casados ​​até 2006. Isso permitiu que eles combinassem seus saldos individuais de empréstimos federais para estudantes em um único empréstimo de consolidação federal combinado. Parece conveniente, certo? Bem, não exatamente. Este programa causou muitas dores de cabeça aos mutuários casados, especialmente se eles acabaram se divorciando ou queria seguir certos programas federais de perdão de empréstimos estudantis.

Dois anos depois de o Congresso ter dado luz verde para separar estes empréstimos, o departamento finalmente lançou um aplicativo oficial.

O programa conjunto de empréstimo de consolidação conjugal deveria simplificar o reembolso de empréstimos estudantis para mutuários casados. A ideia era que, ao fundir seus saldos em um só, um casal pudesse ter mais facilidade para gerenciar os pagamentos de seus empréstimos estudantis. Mas aqui está o problema: os empréstimos não podiam ser desembaraçados. Então, se o casal se separar, eles ainda estavam em risco por todo o saldo do empréstimo. Isso significava que se uma pessoa decidisse não pagar, a outra ainda seria responsável.

Perdão simplificado de empréstimos estudantis agora disponível

Como se isso não bastasse, os pagamentos mensais ao abrigo de qualquer plano de reembolso baseado no rendimento tinham de basear-se no rendimento combinado de ambos os ex-cônjuges. Isso era verdade mesmo que eles se divorciassem e se casassem novamente.

Nas palavras de um mutuário, “Era como estar amarrado a alguém com quem não estava mais conectado. Parecia sufocante.” Outro mutuário compartilhou: “Eu me sentia preso e era assustador pensar que poderia ser responsabilizado pela dívida de outra pessoa, especialmente se estivesse tentando escapar de uma situação abusiva.”

Mas agora, com a nova aplicação em vigor, os mutuários casados ​​que anteriormente enfrentaram estes desafios posso respirar aliviado. Eles podem finalmente separar seus empréstimos e buscar o perdão dos empréstimos estudantis sem serem impedidos por seu estado civil.

Esta é uma grande vitória para muitos mutuários que têm lutado para lidar com as complexidades do reembolso de empréstimos estudantis. É um passo na direção certa para fornecer opções justas e razoáveis ​​para todos que buscam alívio de seus encargos com empréstimos estudantis.