Como Sydney Sweeney se tornou mais do que um símbolo sexual e empodera as mulheres de maneiras inesperadas

Scativando o público com seu talento, beleza inegável e profunda sensualidade no Série HBO EuforiaSydney Sweeney se tornou a nova it-girl de Hollywood e uma das mulheres mais desejadas do planeta. Muitos a apontam como a nova Scarlett Johansson, graças à sua figura voluptuosa e ao seu talento, que tem ficado evidente em diversos gêneros, seja comédia romântica, terror ou drama.

Sweeney é uma das artistas de maior sucesso de sua geração e aos 27 anos tornou-se referência em empoderamento feminino em todos os aspectos. Por isso, em entrevista recente ela deixou claro que embora esteja namorando um homem 13 anos mais velho, ele não é seu Sugar Daddy, pois ela se cuida financeiramente sem precisar de mais ninguém.

Vídeo dos seios de Sydney Sweeney saltando enquanto dançava nas férias

Sydney falou recentemente sobre o equívoco de que seu noivo, Jonathan Davinopaga por tudo em seu relacionamento. Em entrevista à Glamour, Sydney enfatizou que é uma mulher independente e bem-sucedida que trabalhou duro para alcançar sua própria estabilidade financeira.

“Sou uma mulher independente e muito bem-sucedida que trabalhou muito”, disse Sydney à revista. Ela deixou claro que, apesar da diferença de idade, ela é o ganha-pão da família e cuida de suas próprias despesas.Eu realizei e comprei tudo sozinho, e sustento a mim e minha família“, acrescentou ela.

Sydney Sweeney deslumbra com a última campanha publicitária.

A estrela independente que paga suas próprias contas

Sydney também abordou a ideia de que estar em um relacionamento saudável significa contar com o homem para apoio financeiro. Ela queria “esclarecer as coisas“que é possível ter uma parceria gratificante e ao mesmo tempo ter sucesso por conta própria.”Você pode ter um relacionamento saudável com alguém e também ter muito sucesso sem precisar do homem“, ela explicou.

É inspirador ver Sydney falando sobre sua independência e sucesso. Ela não é conhecida apenas por seu papel em Euforia mas também pelo seu trabalho como produtora através de sua produtora, Fifty-Fifty Films. Apesar de estar noiva de Davino há seis anos, ela esclareceu que ele não é financiador de sua empresa, destacando ainda mais sua autonomia na carreira.

Numa época em que ainda existem estereótipos e suposições sobre relacionamentos, a abertura de Sydney sobre sua independência financeira é uma lufada de ar fresco. É um lembrete que as mulheres podem ser fortes, bem-sucedidas e autossuficientes por si mesmasindependentemente de seu status de relacionamento.

A franqueza de Sydney sobre sua independência financeira e a dinâmica de seu relacionamento com Jonathan Davino é um lembrete valioso de que amor e sucesso podem coexistir sem que um ofusque o outro. A sua história é uma prova de que a verdadeira parceria tem a ver com igualdade e empoderamento.