Como um bate-papo em grupo ajudou CJ Stroud, texanos a clicar

QUANDO CJ STROUD chegou em casa depois de um treino da semana 2, ele se refrescou e começou a assistir a fita da defesa do Chicago Bears.

No meio da sessão, o quarterback do segundo ano do Houston Texans começou a enviar mensagens de texto para seu bate-papo em grupo de receptores e tight ends com ideias sobre como atacar a oposição.

Stroud incluiu os clipes semanais que o técnico dos quarterbacks Jerrod Johnson e o assistente ofensivo sênior Bill Lazor lhe enviaram para apontar as fraquezas de seu próximo oponente.

Uma mensagem dizia: “Esteja pronto para cruzar a face do safety”, prenunciando o que aconteceria no único touchdown dos texanos na vitória por 19-13.

No segundo quarto, os texanos enfrentaram a segunda para 28 na linha de 28 jardas do Bears, depois que o wide receiver Nico Collins marcou um pênalti por dar um tapa no cornerback do Bears, Tyrique Stevenson. O coordenador ofensivo Bobby Slowik achou que os Bears estariam em uma situação de segurança dupla, possivelmente executando cobertura de nuvens (capa 6), e encerrou a jogada que o bate-papo em grupo havia discutido.

Collins era o atacante isolado e ocupava o posto. Quando Stroud pegou o snap, a cobertura defensiva se desenrolou conforme previsto. Collins cruzou o rosto do safety Kevin Byard III e encontrou a janela atrás do linebacker Tremaine Edmunds enquanto Stroud fazia o passe para o placar.

Essa tem sido a rotina de Stroud e seus armadores desde que ele ascendeu a titular. Ele envia mensagens de quarta a sábado explicando como eles atacarão as próximas defesas, algo que ele começou a fazer no estado de Ohio.

“Eu queria trazer isso para a liga, para ver se funcionava, e tem funcionado”, disse Stroud à ESPN. “Eu só quero continuar assim. Apenas tentando encontrar esses pequenos clipes de alavancagem e como as coberturas são executadas e coisas assim.”

O bate-papo em grupo foi um fator no sucesso inicial de Stroud (ele foi nomeado o Estreante Ofensivo do Ano em 2023 e levou os Texans à sua primeira vitória nos playoffs desde 2019). No ano 2, Houston começou com 6-2 e Stroud ocupa o sexto lugar em jardas de passe (1.948) e empatou em 10º em passes para touchdown (11).

Os New York Jets são os próximos para Stroud e os Texans no “Thursday Night Football” (20h15 horário do leste dos EUA, Amazon Prime), e uma semana mais curta significa um início mais cedo para a sequência de texto.

Ao longo de duas temporadas, o grupo falou sobre vários cenários defensivos, desde como atacar as blitzes Cover 0 do coordenador defensivo do Minnesota Vikings, Brian Flores, até a defesa Tampa 2 da zona vermelha do técnico do New Orleans Saints, Dennis Allen, e até mesmo aproveitar três vezes All-Pro. Técnica de trilha do cornerback Patrick Peterson.

Essas discussões semanais ajudaram a construir a conexão entre Stroud e Collins, que liderava a NFL em jardas recebidas (567) antes de ser colocado na reserva por lesão (músculo posterior da coxa) após a vitória dos Texans na Semana 5 sobre o Buffalo Bills.

DeMeco Ryans, também no segundo ano como técnico dos Texans, disse que esta iniciativa mostra o quanto Stroud está “empenhado em vencer”.

“Já convivi com muitos quarterbacks diferentes”, disse Ryans à ESPN. “Os bons, esse é o tipo de coisa que eles fazem. Seja em bate-papos em grupo ou reunindo o grupo para reuniões e assistindo filmes extras por conta própria, é isso que os grandes zagueiros fazem.

A IDEIA COMEÇOU durante a passagem de dois anos de Stroud (2021 e 2022) como titular no estado de Ohio. Seu grupo de recebedores continha quatro futuros jogadores do primeiro turno: Marvin Harrison Jr., Garrett Wilson, Chris Olave e Jaxon Smith-Njigba. Em vez de enviar mensagens de texto, eles se comunicaram no Snapchat.

“Todo mundo estava no Snapchat”, disse Stroud à ESPN. “Foi legal falar sobre aparência. E então quando você fala sobre isso, e isso acontece em campo, é simplesmente incrível.”

Stroud lançou 85 touchdowns e 8.123 jardas em sua carreira universitária e terminou em segundo lugar na corrida Heisman de 2021. Harrison, Wilson, Olave e Smith-Njigba tiveram temporadas de 1.000 jardas com Stroud.

“CJ estava assumindo o controle, especialmente em seu último ano lá, garantindo que todos estivessem na mesma página e fazendo o que deveríamos fazer”, disse Smith-Njigba, que está em seu segundo ano no Seattle. Seahawks. “Foi como uma pequena folha de dicas. Aumentei minha confiança, sabendo que sei o que esses caras estão fazendo e o que esperar.”

Os wide receivers do estado de Ohio, Marvin Harrison Jr. e Jaxon Smith-Njigba, comemoram um touchdown durante o Rose Bowl. O quarterback CJ arremessou para 573 jardas e seis touchdowns no jogo. Orlando Ramirez/USA TODAY Esportes

O wide receiver do time de treino texano Xavier Johnson, um assistente na Ohio State como running back e receiver (2019-2023), disse que o bate-papo também o beneficiou.

Johnson e Stroud falaram sobre uma jogada em que Johnson faria um checkdown fora do campo em seu jogo da rodada de abertura do College Football Playoff na véspera de Ano Novo em 2022. Eles sabiam que o linebacker interno da Geórgia, Jamon Dumas-Johnson, estava na cobertura dos quartos e seria um contra um contra Johnson.

Em vez de verificar, Johnson passou por Dumas-Johnson na costura. Stroud flutuou o passe para um touchdown de 37 jardas faltando 49 segundos para o final do segundo quarto para colocar o Ohio State em vantagem por 28-24.

“Vimos o visual e sabíamos que eles estavam fazendo algo que queríamos”, disse Johnson à ESPN. “Foi um pouco audível na peça que foi convocada. Eu pensei, ‘O que você quer fazer?’ Ele fica tipo, ‘Vamos pegar’. E então nós pegamos.”

O Ohio State perderia por 42-41 para os eventuais campeões nacionais, mas é um dos jogos mais memoráveis ​​da carreira de Stroud; ele acertou 23 de 34 para 348 jardas e quatro touchdowns. Quatro meses depois, os texanos o selecionaram em segundo lugar geral no draft.

STROUD FEZ VÁRIOS coisas para ganhar a confiança de seus companheiros de equipe em seu ano de estreia, embora ele tenha entrado no campo de treinamento em uma competição com o atual titular Davis Mills.

Stroud organizou um evento de boliche para o ataque. Ele levou seus receptores para Los Angeles para fazer rotas na UCLA. Ele convidou companheiros de equipe para que seu chef cozinhasse para eles ou assistisse a filmes. Quando a temporada chegou, Stroud adicionou o chat em grupo em seus esforços para construir a química da equipe.

“É ótimo, cara”, disse o tight end Dalton Schultz à ESPN. “Isso está diretamente relacionado ao dia do jogo porque é da aparência que estamos falando. Todo o discurso é apenas estar na mesma página. [Stroud is] o melhor companheiro de equipe e ele quer vencer. Fazer isso, especialmente tão jovem, é ótimo. Isso é liderança.”

O exemplo favorito de bate-papo do wide receiver Xavier Hutchinson da temporada passada veio na semana 4 contra o Pittsburgh Steelers. Stroud estava mandando uma mensagem de texto para o grupo sobre como Peterson adorava minar as rotas internas. Peterson fez isso na estreia contra o San Francisco 49ers, ao lado de Jauan Jennings, em uma rota de avanço para forçar uma incompletude.

“CJ nos mostrou que eles estão dispostos a reduzir se optarmos por uma liberação interna pesada”, disse Hutchinson. “[He said] se você continuar, ele eventualmente irá prejudicá-lo. Se eles cortarem, você apenas mantém quente. E adivinha o que aconteceu?”

No final do quarto período, Peterson tentou derrubar Collins, então mudou de rota e cortou para fora, pegando Peterson desprevenido. Stroud entregou a bola e Collins correu pela lateral para um touchdown de 52 jardas, coroando uma vitória por 30-6.

O touchdown do veterano Robert Woods contra o Saints na semana 6 era o favorito de Stroud. Schultz teve uma rota profunda para o meio da end zone a partir da linha de 6 jardas, com Woods tendo uma rota de arrasto. Stroud disse no bate-papo que quando Allen convocou a base do Tampa 2, o middle linebacker do Saints, Demario Davis, carregaria qualquer coisa vertical. Stroud antecipou que Davis cobriria Schultz, criando um vazio. Ele disse a Woods para sentar no buraco e ele iria bater nele.

“Enviei aquele clipe no início da semana, então é legal ver que valeu a pena”, disse Stroud. “Houve momentos como esse este ano.”

O CHAT AJUDOU integrar o recém-chegado Stefon Diggs ao mix quando ele foi adquirido em uma negociação com os Bills em abril.

Infelizmente para os Texans, Diggs rompeu um ligamento cruzado anterior na vitória dos Texans por 23-20 sobre o Indianapolis Colts no domingo e está ausente pelo resto da temporada. Antes da lesão, Stroud tinha um rating de 104 e completou 73% de seus passes ao mirar em Diggs. Diggs ficou em sétimo lugar em recepções (47) e em segundo lugar entre os Texans em jardas de recepção (496).

“[Diggs] pude ver a aparência que [Stroud] vê”, disse o wide receiver Tank Dell. “É claro que conversamos durante o treino, mas enviar um clipe do time adversário e realmente ver o que eles estão fazendo e [he sees] o que 7 está pensando. … Stef vai contar [Stroud] o que ele vê e [Stroud] diz a ele o que ele vê. E eles estariam fazendo peças.”

O quarterback do Houston Texans, CJ Stroud, e o wide receiver Tank Dell comemoram uma jogada no domingo. Troy Taormina/Imagn Imagens

Mesmo na derrota dos Texans por 34-7 para os Vikings na Semana 3, a comunicação por chat ajudou Stroud e Diggs a converter uma terceira derrota quando Diggs percorreu uma rota inclinada contra a blitz Cover 0 de Flores, de acordo com Woods. Contra os Colts, a recepção mais longa de Diggs na temporada (uma conclusão de 49 jardas) veio em uma disputa de Stroud que foi auxiliada pelo bate-papo.

“Apenas encontrar buracos na defesa, saber como a defesa joga. Apenas permanecer vivo e apenas saber que sua defesa tem algumas lacunas que podem ser expostas quando o quarterback sai do bolso”, disse Woods sobre o uso do exercício de embaralhamento . “Sabemos como se movem os safetys, os linebackers. Sabemos como manipular a defesa.”

Uma grande diferença do ano 1 para o 2 do chat em grupo é a adição do Diggs. Mas a outra mudança é o tempo das mensagens.

Como novato, Stroud enviava mensagens de texto a qualquer hora do dia, de acordo com Hutchinson. Mas no Ano 2, Stroud tenta enviar a maioria de suas mensagens antes que seja tarde demais.

“Este ano fui um pouco madrugador. Estou descansando um pouco mais este ano”, disse Stroud à ESPN com um sorriso malicioso. “No ano passado eu era uma coruja noturna. Estou aprendendo a descansar agora.”

Uma das partes favoritas de Stroud no chat é a proximidade que ele traz entre os jogadores de habilidade ofensiva. Isso o lembra da camaradagem na Ohio State.

“A irmandade naquela sala é mais ou menos a que tive na faculdade com Garrett, Chris, Jackson, Marvin e até mesmo com nossos acompanhantes”, disse Stroud. “Todo mundo estava perto, e você olha para esse time dessa maneira.”

O repórter dos Seahawks, Brady Henderson, contribuiu para este relatório.