Como Vanderbilt recorreu ao estado do Novo México em busca dos treinadores e QB que ajudaram a vencer o Alabama

Se o técnico do Vanderbilt, Clark Lea, conseguisse colocar as mãos em um daqueles “neuralizadores” apagadores de memória que Will Smith e Tommy Lee Jones usaram nos filmes “Homens de Preto”, ele faria todos esquecerem o passado futebolístico dos Commodores.

Lea eliminaria as 10 temporadas consecutivas de derrotas e a seqüência de 10 derrotas consecutivas no final de 2023, bem como o fato de os Commodores não ganharem um campeonato de conferência em 101 anos e terminarem com um recorde de vitórias apenas em jogos da SEC. duas vezes nos últimos 50 anos.

“Se eu pudesse apagar memórias”, disse Lea à ESPN. “Estamos muito retidos pelo nosso passado e por esta velha mentalidade que simplesmente não nos abandona.”

O fraco histórico de Vanderbilt é o que tornou tão notável sua vitória por 40-35 sobre o número 1 do Alabama no sábado. Os Commodores perderam todos os 60 jogos anteriores contra os cinco primeiros times na pesquisa da Associated Press. Eles não derrotavam o Crimson Tide há 40 anos e foram derrotados por 148-3 nos três encontros anteriores.

Uma semana antes, o Alabama derrotou o número 2 da Geórgia com uma vitória emocionante por 41-34 e parecia pronto para disputar outro campeonato nacional CFP sob o comando do técnico do primeiro ano, Kalen DeBoer. O Crimson Tide venceu 79 jogos consecutivos contra oponentes não classificados, a segunda seqüência mais longa na era das pesquisas da AP desde 1936, de acordo com a ESPN Research.

A impressionante vitória de Vanderbilt não foi um acaso. Antes que os postes do FirstBank Stadium fossem carregados pela Broadway Street em Nashville e jogados no rio Cumberland, os Commodores intimidaram o Crimson Tide por 60 minutos. O azarão de 22 pontos e meio marcou os primeiros 13 pontos do jogo, nunca perdeu e controlou o relógio por mais de 42 minutos, convertendo 13 das 19 tentativas de terceira e quarta descida.

“Foi emocionante para mim”, disse Lea. “Mas isso não significa que não fosse algo para o qual nos preparamos e que não esperávamos que acontecesse. Conhecíamos perfeitamente o plano. Sabíamos que teríamos uma grande chance de vencer. Não alguém ficou chocado aqui internamente.”

O plano de Vanderbilt para derrubar o Crimson Tide foi concebido em dezembro, quando Lea estava lidando com a maior crise de sua curta carreira de treinador principal. Depois de vencer o programa Alabama A&M do Havaí e do FCS para iniciar a temporada de 2023, os Commodores não venceram novamente, terminando em 2 a 10.

Depois de uma derrota por 48-24 no Tennessee, Lea e seus funcionários de maior confiança debateram ideias sobre como reverter o programa de Vanderbilt.

“Eu meio que percebi que havia alguma fratura interna em nosso vestiário que estava prejudicando nossa capacidade de competir”, disse Lea. “Eu meio que achei um pouco tarde demais.”

Curiosamente, Lea encontrou uma tábua de salvação improvável em Las Cruces, Novo México. Uma semana depois que os Commodores perderam por 31 a 15 para Auburn em casa, o Estado do Novo México estrangulou os Tigers por 31 a 10 em sua primeira vitória sobre um programa da SEC.

“Provavelmente assisti aquele jogo nove vezes, e isso foi antes de pensar em fazer uma mudança”, disse Lea. “Fiquei fascinado com a aparência. Quais foram as marcações daquele time que permitiram que eles se separassem naquele jogo? Eu esperava ligar o filme e ver algum quarterback esquecido de 1,80 metro de altura arremessando a bola para todos os lados.”

Em vez disso, Lea assistiu Diego Pavia, um quarterback de 6 pés, levar o estado do Novo México à reviravolta improvável, lançando 201 jardas com três touchdowns na vitória histórica dos Aggies.

Não foi só isso que o impressionou no New Mexico State, que terminaria 10-5 sob o comando do técnico Jerry Kill em 2023, uma reviravolta notável para um time que fez 2-10 em 2021 e venceu mais de três jogos apenas uma vez desde 2010. .

“Vi uma defesa sólida, sólida e simples, capaz de construir defesas e limitar grandes jogadas”, disse Lea. “O ataque jogou duro e em conjunto. Ficou claro que havia criatividade nas jogadas com múltiplas formações e múltiplos agrupamentos de pessoal. Eles sabiam como usar o quarterback para correr a bola e criar espaços. Isso me intrigou. Eu sabia que isso era quem precisávamos ser.”

Lea, 42 anos, chegou a uma encruzilhada em Vanderbilt. Não havia dúvida de que ele estava emocionalmente empenhado em reverter o lamentável programa de futebol. O nativo de Nashville ganhou um campeonato nacional NAIA de beisebol em Birmingham Southern, antes de se transferir para a Belmont University na Music City. Ele jogou como zagueiro dos Commodores de 2002 a 2004.

Respeitada coordenadora defensiva da Notre Dame, Lea foi uma escolha lógica para substituir Derek Mason após a temporada de 2020. Mas depois de compilar um recorde de 9-27 em suas três primeiras temporadas, Lea parecia destinado a se tornar mais uma vítima do que se tornou um cemitério para tantos treinadores antes dele. Ele percebeu que precisava fazer grandes mudanças se quisesse mudar as coisas.

Em dezembro, Lea voou para Las Cruces para entrevistar o coordenador ofensivo do Estado do Novo México, Tim Beck. Beck teve uma boa nota nas métricas que Lea queria em seu próximo coordenador: ataque de controle de jogo, pontuação na zona vermelha, jogo de corrida eficiente, jogadas explosivas no jogo de passes e um sistema amigável de zagueiro.

Na época, Kill não podia dirigir por problemas médicos; ele teve convulsões de epilepsia ao longo de sua carreira de treinador. Beck estava trazendo Kill para o treino, então quando Beck o informou que iria se encontrar com Lea em um hotel em Las Cruces, Kill o acompanhou.

“Ele e Tim são muito próximos”, disse Lea. “Jerry e eu nos demos bem. Havia respeito mútuo.”

Após a entrevista, Kill disse a Beck que não tinha certeza se voltaria para uma terceira temporada no estado do Novo México em 2024. Se Lea ofereceu o emprego a Beck, Kill disse que provavelmente precisava aceitá-lo.

Em 22 de dezembro, Vanderbilt anunciou a contratação de Beck. Kill deixou o cargo de treinador dos Aggies no dia seguinte.

Quando Lea terminou de transformar sua equipe, ele também trouxe os assistentes do Estado do Novo México Ghaali Muhammad-Lankford (running backs), Melvin Rice (safeties) e Garrett Altman (zagueiros).

Havia mais um peixe grande que Lea queria pescar: Kill, que estava mais interessado em viajar para o México para beber margaritas do que voltar ao futebol universitário. Durante dias, Lea tentou convencer Kill a reconstruir mais um programa depois de ele ter feito mágica em todos os lugares, do sul de Illinois ao norte de Illinois, de Minnesota ao estado do Novo México.

“Ele continuou trabalhando em mim”, disse Kill. “Ele disse: ‘Sabe, preciso de alguém. Sou mais jovem e preciso de alguém que saiba como criar programas. Preciso de alguém que possa ajudar. Realmente preciso que você venha.'”

Lea impressionou Kill durante a entrevista de Beck. Ele gostou de sua sinceridade e comportamento calmo. Kill é fã de música country e mudar-se para Nashville o aproximaria de sua família no sul de Illinois.

“Eu queria aprender com ele e usá-lo como mentor”, disse Lea. “Essas posições ficam muito solitárias rapidamente. Eu expressei isso a ele. Acho que ele viu uma oportunidade de causar um impacto. Acho que ele sentiu uma conexão com Tim, mas também para ver o que o futebol Vanderbilt é e o que aspira ser como um programa Foi uma oportunidade de entrar e fazer o que ele fez ao longo de sua carreira – ajudar a dar os últimos retoques em uma construção para tornar o futebol de Vanderbilt relevante.

Em 17 de janeiro, a Vanderbilt anunciou que havia contratado Kill como consultor-chefe e conselheiro ofensivo sênior de Lea. Lea disse que Kill foi muito mais do que isso em seus quase 10 meses em Vanderbilt. (De acordo com as novas regras da NCAA aprovadas em junho, qualquer membro da equipe está autorizado a fornecer instruções aos jogadores durante os treinos e jogos.)

“Estou grata por tê-lo no prédio”, disse Lea. “Nos meus melhores dias, ele está lá para comemorar comigo. Nos meus piores dias, ele está lá para conversar e ouvir. Acho que uma das grandes coisas em que ele me ajudou foi apenas empurrar e puxar. Acho que como um treinador principal, às vezes você quer fazer mais, mais, mais, porque não há tempo suficiente no dia para realizar todas as coisas que você deseja, mas ele me ensinou como recuar para dar às pessoas uma chance de se recuperarem.

A última peça da migração de Las Cruces para Nashville foi Pavia, que foi eleita a Jogadora Ofensiva do Ano da Conference USA depois de passar para 2.973 jardas com 26 touchdowns e correr para 928 jardas com sete pontuações em 2023.

Pavia, que cresceu em Albuquerque, não recebeu nenhuma oferta de bolsa de estudos da FBS ou FCS ao terminar o ensino médio. Apenas duas escolas da Divisão II – Western Colorado e Western New Mexico – deram a ele a chance de jogar como zagueiro.

“Acho que eles estavam com medo da minha altura”, disse Pavia. “As pessoas gostam de se concentrar na altura, no peso e nos tempos de corrida de 40 jardas. Gosto de sair do filme. Me movo bem. Sinto que jogo bem a bola. Sinto que corro bem. Só não tenho Deus -dada altura e peso.”

Pavia jogou duas temporadas no Instituto Militar do Novo México, acabando por ganhar o cargo de titular depois de lutar em uma competição de três homens. Em 2021, ele levou o Broncos a um recorde de 8-1. O estado do Novo México o recrutou, mas os Aggies estavam mais focados no quarterback do Iowa Western Community College, Nate Glantz.

Depois que Kill e alguns de seus assistentes assistiram Pavia liderar os Broncos na vitória por 31-13 sobre Iowa Western para ganhar o primeiro campeonato nacional da NJCAA do programa na TV no Hooters, eles ofereceram a Pavia uma bolsa de estudos.

“Se você conheceu a família dele, eles são pessoas muito competitivas”, disse Kill. “Acho que ele foi criado dessa maneira e tem lutado a vida toda. As pessoas diziam que ele não parecia um quarterback. Ele tinha um peso no ombro e tinha o fator ‘isso’. Ele teve que enfrentar o difícil maneira e é provavelmente por isso que ele é quem ele é.”

Quando Kill se aposentou, Pavia entrou no portal de transferências com uma temporada restante de elegibilidade. Ele visitou Vanderbilt, mas foi informado que teria que se formar no Estado do Novo México antes de se transferir, o que significava que teria que retornar a Las Cruces para o semestre da primavera. Ele visitou o norte do Texas, UTSA e Nevada.

Pavia se comprometeu a jogar pelo Wolfpack durante sua visita e ligou para Beck para contar a novidade. Kill ligou para Pavia alguns minutos depois, enquanto ele ainda estava no campus de Nevada.

“Ei, filho, estou indo para Vanderbilt como técnico ofensivo”, disse Kill a Pavia. “Eu já disse a todos que você vem comigo, então vejo você lá.”

Pavia foi transferido para Vanderbilt em junho e rapidamente conquistou seus novos companheiros com sua ética de trabalho. O quarterback do Aggies, Blaze Berlowitz, o tight end Eli Stowers e o running back Moni Jones também se juntaram aos seus ex-técnicos em Nashville.

“Tem sido ótimo pegar essa química que todos eles têm juntos e planejá-la em nosso ambiente”, disse Lea. “Esses caras estão todos alinhados com quem somos e com o que fazemos, e por isso estou grato por ter todos eles.”

O aumento dos gastos com NIL ajudou os Commodores a atrair melhores talentos. Lea disse que apenas três ou quatro jogadores tiveram negócios NIL em 2023.

“Há coisas que podemos fazer agora e que nunca fizemos antes, que é sair e adquirir talentos”, disse Lea. “Isso nunca fez parte do processo de Vanderbilt.”

Depois de perder 10 jogos consecutivos para encerrar a temporada de 2023, os Commodores conseguiram uma das maiores surpresas da Semana 1 ao derrotar Virginia Tech por 34-27 na prorrogação. Pavia lançou dois touchdowns e correu para outro.

Os Commodores seguiram a vitória com uma goleada de 55-0 sobre o programa FCS Alcorn State, mas depois caíram para o Georgia State por 36-32, rendendo 426 jardas aos Panteras. Uma derrota por 30-27 para o então Não. 7 Missouri em duas prorrogações em 21 de setembro provou a Lea que seu time não estava muito longe de se destacar.

Mesmo que os fãs de futebol universitário nunca tenham previsto a virada do Alabama, Lea insiste que não ficou surpreso. E ele espera que seja apenas o começo de uma das maiores histórias de reviravolta na história do esporte.

Os Commodores tentarão aproveitar sua virada histórica quando jogarem em Kentucky na noite de sábado (19h45 ET/SEC Network).

“Nunca farei parte de algo que não acredito que possa ser o melhor”, disse Lea. “Eu nunca vou me inscrever em algo que seja bom ser de segundo nível ou intermediário. Agora, eu entendo que nem todos conseguem entender minhas palavras, e nem todos entendem como eu sangro e o que me torna quem eu sou. sou.

“Nunca acreditei que isso aconteceria da noite para o dia ou que aconteceria rapidamente. As pessoas aceitaram esse desafio e me mostraram que há tantas pessoas torcendo pelo nosso sucesso. , mas chegaremos lá.”