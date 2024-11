Como Watkins, alunos do segundo ano, aproveitarão a estreia no basquete da NCAA

Hannah Hidalgo e MiLaysia Fulwiley fizeram sua estreia no basquete universitário feminino a meio mundo de distância. Mas os calouros não perderam tempo e se tornaram sensações internacionais.

Enfrentando-se em Paris no primeiro dia da temporada 2023-24, Hidalgo foi destemido desde o início, marcando 13 pontos no primeiro quarto e terminando com 31, o máximo para uma jogadora do Notre Dame em seu primeiro jogo. Fulwiley deslumbrou para a Carolina do Sul com um esforço de 17 pontos, 6 assistências e 6 roubos de bola, incluindo uma bandeja de cair o queixo, de costa a costa, pelas costas. Magic Johnson chamou X de “a melhor jogada de todos basquetebol.”

“Hidalgo e Fulwiley se mudando DIFERENTES para cá”, a lenda da NBA Kevin Durant também postou no X.

O jogo não acabou sendo competitivo – os Gamecocks alcançaram uma vitória por 100-71, sua primeira vitória em uma temporada invicta. Mas em seus primeiros minutos no palco da NCAA, Hidalgo e Fulwiley se destacaram, prenunciando o que estava por vir para eles e uma turma de calouros que deixou sua marca no basquete universitário feminino na última temporada.

JuJu Watkins ressuscitou um programa histórico na USC e quase levou os Trojans a uma vaga na Final Four. Madison Booker se destacou no Texas, ajudando os Longhorns a vencer o torneio Big 12 e chegar à Elite Eight, apesar de perder Rori Harmon no meio da temporada. Mikaylah Williams mostrou flashes da estrela que ela pode ser na LSU. Os 40 pontos de Audi Crooks na vitória do estado de Iowa no primeiro turno sobre Maryland foram os mais marcados por um calouro na história do torneio da NCAA.

Fulwiley e sua companheira de equipe Tessa Johnson – que teve o recorde da temporada com 19 pontos no jogo do campeonato nacional – foram os únicos calouros na última temporada a ganhar o título da NCAA. Esse será o objetivo deste ano para jogadores como Watkins, Hidalgo e Booker, mas eles não são os únicos que impactarão o cenário do basquete universitário feminino.

Esse grupo especial de jogadores entra agora na temporada 2024-25 prontos para enfrentar de frente os desafios que surgem em seus anos de segundo ano e elevar seus programas a novos patamares.

A ESPN analisa os 10 melhores alunos do segundo ano para assistir e o que eles podem fazer para ter um encore.

Estatísticas de 2023-24: 27,1 PPG, 7,3 RPG, 3,3 APG

Momento de ruptura: Faça a sua escolha: marcando 32 pontos em seu primeiro jogo colegial contra o Ohio State, perdendo 51 pontos contra o então No. 4 Stanford, ou levando a USC ao seu primeiro título de torneio Pac-12 desde 2014 e à primeira vaga na Elite Oito desde 1994.

Maiores pontos fortes: Com 1,80 metro, Watkins tem o tamanho de um atacante, mas é um guarda pontuador de três níveis com força e poder, capacidade atlética e habilidades para causar estragos nas defesas adversárias. Seus 27,1 pontos por jogo ficaram em segundo lugar na Divisão I, atrás de Caitlin Clark, e seus 920 pontos foram os mais marcados por um calouro na história da Divisão I.

O que assistir nesta temporada: Watkins trabalhou em sua eficiência, ritmo e mão esquerda neste verão. Panorama geral: Sua liderança e consistência serão fundamentais para um time que se formou nas transferências da Ivy League da temporada passada e está inaugurando duas transferências proeminentes, além de uma grande turma de calouros. E ao contrário da temporada passada, Watkins e USC não estão atacando ninguém. — Philippou

Estatísticas de 2023-24: 22,6 PPG, 6,2 RPG, 5,5 APG

Momento de ruptura: Além do jogo mencionado contra a Carolina do Sul, um desempenho de 34 pontos, 10 rebotes e 6 assistências em uma vitória decisiva em UConn no final de janeiro foi um momento tão corajoso quanto qualquer outro. Ela também ganhou o MVP do torneio ACC.

Maiores pontos fortes: Seu destemor e jogo de mão dupla. Ela não apenas estabeleceu um recorde de pontuação de calouro do ACC (790 pontos), mas Hidalgo liderou a Divisão I em roubos de bola por jogo (4,6) e ganhou o prêmio de Jogador Defensivo do Ano do ACC.

O que assistir nesta temporada: Como Hidalgo e Olivia Miles dividem as funções na quadra de defesa? Os irlandeses indicaram que o entrosamento dos dois armadores em quadra foi muito tranquilo, com Hidalgo dizendo: “Acho que as peças do quebra-cabeça se encaixam perfeitamente” e o técnico Niele Ivey chamando a dupla de “elétrica”. — Philippou

Estatísticas de 2023-24: 16,5 PPG, 5,0 RPG, 5,0 APG

Momento de ruptura: Três dias depois que a guarda titular Rori Harmon foi perdida na temporada devido a uma lesão no joelho, Booker fez 25 pontos, 8 assistências e 7 rebotes na abertura da conferência do Texas contra Baylor em 30 de dezembro. assumir o papel maior que ela teve pelo resto da temporada.

Maiores pontos fortes: A pontuação e a jogada de Booker se destacam. Ela teve 14 assistências na vitória do Texas na primeira rodada do torneio da NCAA sobre Drexel.

O que assistir nesta temporada: Ela foi co-jogadora do ano, caloura do ano e MVP do torneio no Big 12. À medida que o Texas se muda para a SEC, Booker tentará melhorar seu arremesso de 3 pontos (19 de 62, 30,6%). — Voepel

Os 12 grandes treinadores classificaram Audi Crooks e Iowa State – classificado em 8º lugar na pré-temporada da AP – para terminar em segundo lugar na corrida da conferência, atrás do Kansas State. Scott Winters/Ícone Sportswire

Estatísticas de 2023-24: 19,2 PPG, 7,8 RPG, 1,0 APG

Momento de ruptura: Crooks fez 15 pontos e 10 rebotes na derrota do estado de Iowa por 67-58 para Iowa em 6 de dezembro. Ela teve jogos com pontuação maior antes disso e acertou 4 de 10 em campo contra os Hawkeyes. Ainda assim, o desempenho contra um grande rival, então classificado em quarto lugar, foi uma afirmação.

Maiores pontos fortes: Crooks acertou 57,7% em campo e 58,7% na faixa de 2 pontos na temporada passada. Ela também foi consistente, marcando dois dígitos em todos os jogos, exceto na estreia na faculdade, quando fez oito pontos.

O que assistir nesta temporada: Ela foi uma das três calouras a fazer parte do time principal do All-Big 12. Crooks é um bom rebote que pode ficar ainda melhor. Crooks também pode aprender com a derrota dos Cyclones no segundo turno do torneio da NCAA para Stanford, no qual ela acertou 3 de 21 em campo para 10 pontos. — Voepel

Estatísticas de 2023-24: 14,5 PPG, 4,9 RPG, 2,9 APG

Momento de ruptura: Em seu quarto jogo universitário, Williams marcou 42 pontos na vitória em 14 de novembro sobre Kent State, acertando 15 de 20 em campo.

Maiores pontos fortes: Williams foi o melhor arremessador de 3 pontos dos Tigers, acertando 57 de 150 (38,0%). A LSU ficou em 10º lugar na SEC no total de 3 pontos, então não é um ponto forte da equipe. Mas foi para Williams, que foi o calouro do ano da SEC.

O que assistir nesta temporada: A LSU pode precisar que as habilidades de jogo de Williams se desenvolvam um pouco mais, principalmente com a saída da líder de assistências do time, Hailey Van Lith, que se transferiu para o TCU. — Voepel

Estatísticas de 2023-24: 11,7 PPG, 2,9 RPG, 2,2 APG

Momento de ruptura: Com 24 pontos contra a LSU na disputa do título, Fulwiley se tornou o primeiro calouro a vencer o jogador mais destacado do torneio SEC desde Candace Parker em 2006.

Maiores pontos fortes: Dawn Staley chamou Fulwiley de “geracional” antes mesmo de pisar no campus. Vimos flashes disso durante sua temporada de calouro, mesmo quando ela quase sempre saiu do banco. Fulwiley pode criar para si e para os outros, especialmente em campo aberto, e causar impacto defensivamente. Quando está no seu melhor, ela joga com um talento especial.

O que assistir nesta temporada: Em um time empilhado da Carolina do Sul, Fulwiley conseguirá dar o salto? Se ela reduzir os erros e aumentar sua eficiência e consistência, poderá ser uma das melhores jogadoras do país nesta temporada. — Philippou

Addy Brown, estado de Iowa, atacante

Estatísticas de 2023-24: 13,0 PPG, 8,2 RPG, 4,8 APG

Momento de ruptura: Brown ajudou os Cyclones a começar a conferência por 5 a 0 com 20 pontos, 9 rebotes e 5 assistências no Oklahoma State em seu primeiro jogo Big 12 em 30 de dezembro.

Maiores pontos fortes: Brown liderou os Cyclones e empatou em quinto lugar no Big 12 em rebotes, ao mesmo tempo em que ficou em segundo lugar na equipe em assistências e arremessos de 3 pontos.

O que assistir nesta temporada: Brown foi um dos jogadores mais completos do Big 12 quando calouro, com grande impacto ofensivo e defensivo. Espere que ela marque ainda mais nesta temporada. — Voepel

S’Mya Nichols, Kansas, guarda

Estatísticas de 2023-24: 15,4 PPG, 2,8 RPG, 2,7 APG

Momento de ruptura: Nichols marcou dois dígitos em derrotas consecutivas contra Virginia Tech (59-58) e UConn (71-63) de 24 a 25 de novembro no Cayman Islands Classic. Ela não arremessou bem – um total combinado de 9 de 25 – mas considerando o calibre dos oponentes em seu quarto e quinto jogos universitários, ela mostrou que não estava intimidada.

Maiores pontos fortes: Kansas chegou às semifinais do torneio Big 12 e à segunda rodada do torneio da NCAA, com Nichols tendo média de 19,8 pontos em seus últimos oito jogos. Na derrota dos Jayhawks na NCAA para USC e Watkins, Nichols fez 22 pontos.

O que assistir nesta temporada: Ela se juntou aos colegas calouros Crooks e Booker no time principal do All-Big 12 na temporada passada. Nichols acertou 40% atrás do arco (30 de 75) e provavelmente fará mais arremessos de 3 nesta temporada. — Voepel

Estatísticas de 2023-24: 11,0 PPG, 3,5 RPG, 1,4 APG

Momento de ruptura: Ela não sustentou esses números durante o resto de março, mas Shade começou sua carreira em torneios da NCAA com 26 pontos contra Jackson State e 19 contra Syracuse nas duas primeiras rodadas, acertando cinco pontos de 3 em cada disputa.

Maiores pontos fortes: Shade foi forçado a assumir um papel maior em um time dos Huskies dizimado por lesões, emergindo como um terceiro artilheiro muito necessário, atrás de Paige Bueckers e Aaliyah Edwards. Ela acertou 48,1% do chão e 35,6% de 3.

O que assistir nesta temporada: Com o afluxo de calouros e jogadores promissores dos Huskies retornando de lesões, que papel Shade, o atual calouro do ano do Big East, desempenhará no segundo ano? — Philippou

Estatísticas de 2023-24: 22,1 PPG, 3,3 RPG, 1,5 APG

Momento de ruptura: Scott, que jogou sua primeira temporada no Arkansas, mostrou sua habilidade como pontuação no jogo 1, quando fez 29 pontos contra o UL Monroe.

Maiores pontos fortes: Scott é um tipo de jogadora de ataque instantâneo, mas tentará melhorar sua precisão atrás do arco (52 de 176, 29,5%).

O que assistir nesta temporada: Scott está lidando com uma lesão que atrasou seu início dos treinos, embora ela deva retornar no início da temporada regular. Na última temporada com os Razorbacks, ela ficou limitada a 20 jogos enquanto lidava com uma lesão nas costas e uma emergência familiar. — Voepel

Menção honrosa:

Zoe Brooks, estado da Carolina do Norte, 9,0 PPG, 3,8 RPG, 3,4 APG

Oluchi Okananwa, Duque, 9,7 PPG, 6,1 RPG, 1,5 APG

Natalie Potts, Nebraska, 10,2 PPG, 5,5 RPG, 0,8 APG

KK Arnold, UConn, 8,9 PPG, 3,1 RPG, 3,2 APG

Stailee Heard, estado de Oklahoma, 12,9 PPG, 6,3 RPG, 2,3 APG