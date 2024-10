Comportamento dos fãs do Texas Longhorns rotulado como de um “universo do terceiro mundo” após uma dura derrota

TA temporada de futebol americano universitário de 2024 começou de maneira selvagem, e não de um jeito bom. Em vez da ação em campo, foram os fãs que roubaram os holofotes com algum comportamento bastante embaraçoso. Primeiro, os Vanderbilt Commodores levaram as traves como lembrança após uma grande vitória contra o Alabama. E então as coisas ficaram ainda piores quando os fãs do Texas Longhorns perderam completamente o controle.

Então, os Longhorns perderam para os Georgia Bulldogs em seu próprio território, e as coisas pioraram a partir daí. Quando uma jogada crucial foi cancelada devido a uma interferência de passe questionável, os fãs do Texas simplesmente não conseguiram lidar com isso. Eles começaram a jogar garrafas de água e latas de cerveja no campo num acesso de raiva. Foi uma cena muito feia, para dizer o mínimo.

Os fãs do Texas jogaram garrafas no campo antes que uma decisão do PI fosse revertida a seu favor contra a Geórgia

Paul Finebaum, um conhecido analista, não hesitou ao comentar toda a situação. Ele disse: “Foi um momento realmente nojento e vergonhoso… foi uma aparência terrível para todos.” Essa é uma avaliação dura, mas justa.

Finebaum não parou por aí. Ele continuou dizendo: “Parecia que a influência da multidão e o resultado eram para os universos do terceiro mundo, não para o futebol universitário.”

Bulldogs dão aos Longhorns uma lição de espírito esportivo

O técnico Steve Sarkisian deve ter se sentido muito envergonhado com tudo isso. Seu time não apenas perdeu, mas agora teve que lidar com essa situação complicada causada por seus próprios torcedores. E ainda por cima, ele teve que desembolsar US$ 250 mil por causa do comportamento deles. Fale sobre adicionar insulto à injúria.

Mas ei, não vamos esquecer que os esportes podem trazer à tona o que há de melhor e de pior nas pessoas. Esperemos que todos os envolvidos encarem isto como uma experiência de aprendizagem e trabalhem no sentido de criar um ambiente mais positivo e respeitoso para o futuro.

Então, sim, esse foi definitivamente um início agitado para a temporada de futebol americano universitário de 2024. Esperemos que o resto da temporada traga mais aplausos e menos vaias.