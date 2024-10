Conclusões do UFC 307: a trajetória assustadora de Alex Pereira, a necessidade da ‘rainha’ Kayla

Um card de 12 lutas no UFC 307 em Salt Lake City foi encabeçado por duas lutas pelo título. Na co-luta principal, Julianna Peña recuperou o título que conquistou de Amanda Nunes ao vencer Raquel Pennington por decisão dividida e conquistar o cinturão peso galo feminino. Peña x Kayla Harrison será o próximo? Para entender tudo, Andreas Hale e Brett Okamoto oferecem suas conclusões finais em uma noite de luta dramática.

A temporada assustadora de Poatan

Hale: Parece apropriado que essa luta tenha começado no mês de outubro, quando Alex Pereira se parecia com Michael Myers, o implacável antagonista da série de filmes de terror “Halloween”, com sua habilidade de perseguir seus oponentes enquanto usava uma máscara inexpressiva no rosto.

Pereira não precisa da máscara, mas a implacabilidade parece igualmente assustadora.

Poucos pensavam que ele perderia para Khalil Rountree Jr., e muitos esperavam uma finalização na luta pelo título dos meio-pesados. O resultado previsto aconteceu, mas a maneira sistemática como Pereira derrotou um desafiante robusto com uma oferta disciplinada de chutes e socos na panturrilha diante da adversidade de um oponente de mão pesada foi fascinante.

Rountree era destemido e representava um perigo claro e presente com seu poder. Ele chamou a atenção de Pereria logo no início, ao derrubar brevemente o campeão com um contra-ataque de direita no segundo round. Mas Pereria nunca entrou em pânico. Em vez disso, ele seguiu o plano de jogo e drenou o tanque de gasolina de Rountree com pressão, comprometendo sua mobilidade com os chutes na panturrilha. Ele nunca ficou muito ansioso para terminar a luta, apesar de surpreendentemente ter perdido por 29-28 no placar dos três juízes antes do quarto round.

Assim que percebeu que Rountree estava esgotado, ele finalizou com uma violenta série de socos, incluindo um par de golpes no corpo que desmoronou o desafiante.

É assustador ver seus oponentes derreterem com seu poder.

Alex Pereira conquistou sua quarta vitória consecutiva por nocaute na luta pelo título no UFC 307. Jeff Bottari/Zuffa LLC

Embora esta campanha pelo campeonato possa não ser tão notável quanto a de Ronda Rousey em 2014-15, quando ela defendeu o campeonato feminino de peso galo quatro vezes sem nenhuma luta durar mais de 66 segundos, a de Pereira é mais devastadora. Quatro vitórias, todas por nocaute esmagador.

Pereria pode tentar fazer história subindo para o peso pesado para lutar pelo título na terceira categoria de peso. Ou ele poderia voltar ao peso médio para enfrentar o campeão Dricus Du Plessis. Ele já sugeriu as duas opções antes, mas em sua entrevista pós-luta, ele expressou conforto em permanecer onde está – talvez sabendo que o desafio do grappler Magomed Ankalaev é visto como um assunto inacabado na divisão dos meio-pesados. Depois que esse trabalho for concluído, ele poderá entreter outras classes de peso.

Kayla Harrison é a rainha que o peso galo feminino precisa

jogar 1:17 Julianna Pena derrotou Raquel Pennington por decisão dividida e conquistou o cinturão Julianna Pena recupera o cinturão do peso galo feminino após vitória por decisão dividida sobre Raquel Pennington.

Okamoto: Kayla Harrison não teve a luta mais fácil no sábado, mas deu conta do recado – e pelo bem do peso galo feminino, ainda bem que ela fez.

Digo isso com respeito, mas me pergunto em que estado estaria o peso galo feminino agora, se Harrison não tivesse saído do PFL em janeiro.

Com todo o respeito a Pennington e Peña, esta divisão está em suporte vital sem Harrison. A luta pelo título de cinco rounds foi convincente e competitiva, mas faltou drama real – não apenas no sábado, mas durante toda a semana. Não é culpa deles. Amanda Nunes deixou um buraco gigante em formato de GOAT nesta categoria, mas será preciso algo especial para chegar perto de preencher isso, e Harrison é o único lutador com chance.

Eu não pensar o UFC o aboliria totalmente, mas também não posso dizer com 100% de certeza que não. Basta olhar para alguns dos nomes que são classificado nesta divisão. De acordo com o ranking do UFC, Chelsea Chandler está 6-3, classificado em 15º lugar. Germaine de Randamie lutou uma vez em quatro anos… e perdeu. Ela está em 13º lugar. Yana Santos está 1-3 nas últimas quatro. Ela está classificada entre os 10 primeiros.

Essa divisão quase não existe, se formos honestos. Mesmo Nunes não conseguiu dizer muito depois que Harrison venceu Ketlen Vieira por pouco, já que ela simplesmente postou um emoji de leão e piscadela no X. As divisões passam por quedas o tempo todo, mas este não é um bom produto no momento. Harrison se autodenomina rainha – e quer você goste dela ou não – ela não está errada. Sem ela agora, não estou confiante de que esta divisão sobreviva mais um ano.

O final adequado do Cookie Monster

Foto de Cooper Neill/Zuffa LLC

Okamoto: No final, foi um final adequado. A última aparição de Carla Esparza no UFC foi um desafio para marcar, e esta não saiu do seu jeito. Mas o público de Salt Lake City deu a ela uma despedida muito positiva, assim como o UFC com um belo pacote de vídeos internos.

Esparza foi, sem remorso, um dos lutadores menos divertidos da história do UFC. Verdadeiramente. E não digo isso de forma depreciativa. Ela se tornou conhecido por sua falta de emoção durante as greves e anúncios de Bruce Buffer. Muitas de suas vitórias e derrotas mais significativas foram para decisão dividida, enquanto os juízes lutavam para entender sua capacidade de neutralizar o ataque de seus oponentes, mas nem sempre dominá-los com o seu próprio. Indiscutivelmente, a maior vitória de sua carreira, uma decisão dividida sobre Rose Namajunas na revanche pela luta pelo título em 2022, é lembrada como uma das piores lutas de MMA de todos os tempos.

E ainda assim, os livros de história vão lembrar Esparza e mostrar o seu enorme respeito pelas 19 vitórias que conquistou ao longo de 14 anos de carreira. Ela deu ao peso palha feminino uma identidade antes mesmo de existir no UFC como campeã do Invicta e se tornou bicampeã apesar de um longo e difícil caminho de volta ao topo depois que ela inicialmente perdeu o cinturão em 2015. Ela não era a campeã mais amiga dos fãs, mas ela mais do que conquistou o respeito do esporte e nunca se esquivou de quem ela era. Não será surpresa vê-la algum dia no Hall da Fama do UFC.