Conclusões sobre futebol universitário: histórias e performances para conhecer na semana 9

Ao nos despedirmos de outubro e entrarmos no último mês completo da temporada regular, alguns times fizeram um grande esforço para permanecer nas conversas sobre os playoffs do futebol universitário na semana passada.

O número 15 do Boise State continuou sua corrida de contos de fadas com uma vitória por 29-24 sobre o UNLV. No que deveria ser o confronto mais desafiador, os Broncos conseguiram a vitória. Com a única derrota para o número 1 do Oregon – e por apenas três pontos – poderíamos ver uma revanche entre esses adversários nos playoffs?

Depois de perder nos últimos quatro minutos, o número 16 do Kansas State venceu o Kansas em um field goal, mantendo vivas suas esperanças de título e playoff. Os Wildcats estão 4-1 no jogo de conferência, mas têm um grande obstáculo pela frente no confronto contra o número 11 do estado de Iowa, em 30 de novembro.

Nossos especialistas em futebol universitário detalham as principais histórias e conclusões da semana 9.

A vaga nos playoffs do Grupo dos 5 é para Boise State perder

Na noite de sexta-feira no UNLV, Boise State venceu seu jogo restante mais difícil, aumentando seu currículo de playoffs e consolidando o Broncos como o líder do clube por uma vaga garantida no CFP como um dos cinco campeões da conferência com melhor classificação. Boise State também não deveria ter que substituir o time classificado em 12º lugar por um lugar na mesa – os Broncos são bons o suficiente para serem classificados entre os 12 primeiros do comitê por seu próprio mérito.

O currículo de Boise State inclui uma vitória contra um time do Washington State por 7-1 e um time UNLV por 6-2. Somente essas vitórias são melhores do que alguns outros contendores acumularam (ver: Clemson, Indiana.) Os Broncos têm um candidato ao Troféu Heisman, o running back Ashton Jeanty. Eles têm uma defesa que tem dado pesadelos aos zagueiros adversários. E eles têm a melhor derrota do país – por um field goal em Oregon, que deveria ser o time número 1 do comitê. Se Boise State comandar a tabela e terminar como campeão da Mountain West Conference com uma derrota, os Broncos quase certamente terão a chance de competir pelo título nacional – e talvez encontrar Oregon novamente ao longo do caminho. — Heather Dinich

Notre Dame continua a se beneficiar do sucesso da Texas A&M

Enquanto a Texas A&M saltava à frente da LSU e começava a se distanciar, deixando Kyle Field em frenesi na noite de sábado, outro grupo de fãs de futebol universitário aplaudiu com grande interesse. Os torcedores do Notre Dame não estavam apenas gostando da derrota do ex-técnico Brian Kelly, eles reconheceram que um calendário que derrubou o perfil do Fighting Irish está começando a se tornar mais um argumento de venda. Uma vitória na abertura da temporada contra o Texas A&M em College Station, contra o que agora é o único time invicto no jogo da SEC, parece cada vez melhor para Notre Dame. Os irlandeses torcerão pelos Aggies o resto do caminho.

Notre Dame também se ajudou com uma vitória definitiva contra a invicta Marinha, que ainda pode vencer o AAC. Os irlandeses também contam com o Exército, atualmente invicto, no final da temporada. Embora oponentes como o Florida State e talvez até o USC não ajudem no perfil de Notre Dame, uma marca de 11-1 não deve manter os irlandeses fora do CFP, como alguns pensavam que aconteceria após uma derrota na semana 2 para o Northern Illinois. Essa derrota continua a parecer pior – a NIU caiu para Ball State no sábado – mas as boas vitórias devem superar as perdas ruins, e Notre Dame tem uma que está cada vez melhor. Os irlandeses também estão acumulando vitórias sem drama, já que os últimos três tiveram uma média de 32,3 pontos. — Adam Rittenberg

Miami orgulhosamente proclama campeonato estadual

Miami permanece invicto sob o comando do QB Cam Ward, garantindo uma grande vitória sobre o Florida State esta semana. Samuel Lewis/Ícone Sportswire

Miami pode não ter arremessado 300 jardas ou marcado 40 pontos, mas o que os Hurricanes fizeram na vitória por 36 a 14 sobre o Florida State foi declaração suficiente para o técnico Mario Cristobal.

Tanto que ele encerrou sua coletiva de imprensa com um momento de queda do microfone.

“É extremamente importante ir lá e vencer este programa e estar invicto no estado da Flórida”, disse Cristobal. “Acho que isso envia uma mensagem forte. Acho que todos os recrutas, dentro e fora do estado, podem agora ver claramente a trajetória deste programa em comparação com a trajetória dos outros programas.”

Ele bateu com o punho no pódio para enfatizar ainda mais seu ponto de vista e depois saiu.

Embora essas escolas rivais sem dúvida guardem o que Cristobal disse no fundo das suas mentes, é importante compreender por que Cristobal disse o que disse. Quando ele chegou a Miami em 2022, os Seminoles estavam em ascensão sob o comando de Mike Norvell e a Flórida havia chegado a vários jogos do New Year’s Six sob o comando de Dan Mullen.

Em seu primeiro jogo contra o Florida State como técnico naquela temporada, os Seminoles venceram por 45-3. A dor daquele jogo proporcionou uma motivação infinita. Mesmo sem esse resultado, Cristobal sabia o que seu programa precisava fazer para enfrentar uma “tarefa tão monumental” para voltar a disputar campeonatos.

“Quando viemos para cá, sabíamos que levaríamos um chute nos dentes mais cedo”, disse Cristobal. “É um ótimo exemplo de como trabalhar duro e manter a cabeça baixa e não se preocupar com toda aquela porcaria que vem com as reconstruções.”

Miami abriu a temporada com uma vitória enfática por 41-17 sobre a Flórida, que avisou que as coisas seriam diferentes este ano. Em seguida veio uma vitória por 50-15 sobre a USF. Finalmente na noite de sábado, a primeira vitória de Cristobal sobre o Florida State como técnico principal. Miami está 8-0. Florida State caiu para 1-7 e está fora da disputa do bowl, um ano depois de ganhar o título ACC. A Flórida está 4-3, enfrentando um desafio de final de temporada contra quatro times dos 25 primeiros, o que tornará difícil chegar a seis vitórias.

Para mais uma prova de quanto Miami valoriza ser campeão estadual, o linebacker Francisco Mauigoa apareceu na entrevista coletiva pós-jogo vestindo uma camiseta preta que dizia: “We run FL”, com uma lança quebrada e as cabeças montadas de um touro e um jacaré. — Andreia Adelson

Mais decepcionante no Big 12?

Na pesquisa da mídia de pré-temporada, Utah (20), Oklahoma State (14), Kansas (5) e Arizona (3) foram quatro dos cinco times que receberam votos de primeiro lugar (Kansas State foi o outro com 19). Como tal, todos sonhavam com o College Football Playoff. Poucos meses depois, essas mesmas quatro escolas somam 3-17 no Big 12, no que se transformou em uma corrida competitiva para ser considerada a equipe mais decepcionante da conferência.

As pesquisas de pré-temporada estão erradas o tempo todo, mas raramente – talvez nunca? – foi um grande erro de cálculo da força da conferência.

Por outro lado, a BYU está 8-0 depois de ser escolhida para ficar em 13º lugar, enquanto Colorado (6-2, 4-1) e Arizona State (5-2, 2-2) deram passos significativos depois de serem colocados em 11º lugar. e último lugar, respectivamente.

Obviamente, há vários fatores em jogo aqui, mas talvez seja melhor refletir como os times podem ser diferentes ano após ano no futebol universitário, com as restrições de transferência frouxas. É muito cedo para saber se isso é instrutivo sobre como serão as coisas no futuro, mas foi um ano interessante para o novo visual das 12 Grandes. Kyle Bonagura

Oregon parece confortável no topo

Oregon QB Dillon Gabriel corre para um touchdown, totalizando quatro na vitória sobre Illinois na Semana 9. AP Foto/Lydia Ely

Não havia dúvida de que os Ducks se levantariam para o confronto contra o Ohio State, há algumas semanas. Mas depois de superar os Buckeyes em um thriller, a reviravolta poderia tê-los pego desprevenidos e levado a uma derrota debilitante contra um oponente inferior. Em vez disso, Dan Lanning e Oregon não desistiram – em uma viagem de uma semana a Purdue, os Ducks excluíram os Boilermakers e, esta semana, fizeram com que Illinois, o 20º time classificado no país, parecesse indefeso em ambos os lados de a bola.

Lanning disse que não se importa com o fato de os Ducks serem classificados em primeiro lugar, e essa mentalidade parece ter se espalhado para o resto de sua equipe.

“Todo mundo quer estar no topo da cadeia alimentar. Todos os dias sabemos que temos um alvo nas costas, mas não nos importamos com quem vem atrás de nós”, disse o wide receiver Tez Johnson. “Não nos importamos com o primeiro lugar. Só nos preocupamos em ir um e ah no final da semana. Quer dizer, é bom, mas realmente não nos importamos… só queremos ganhar jogos de futebol.”

Oregon está 8-0 pela primeira vez desde 2013 e classificado em primeiro lugar pela primeira vez desde 2012. Com um ataque que parece muito mais sincronizado do que no início do ano e uma defesa que continua a melhorar, é não parece estar desacelerando.

Na próxima semana, os Ducks vão para Michigan para aquele que é sem dúvida o confronto mais difícil restante em sua programação, mas nada sugere que eles não estarão prontos para qualquer jogo que reste entre eles e uma temporada regular invicta.

“Acho que do jeito que o técnico Lanning fez de cima para baixo, todos estão focados em uma semana de cada vez”, disse o quarterback Dillon Gabriel. “Estamos muito focados em ser orientados para a equipe porque o resto cuidará de si”. — Paulo Uggetti

Farmageddon se aproximando

Kansas State escapou do Sunflower Showdown com uma vitória por 29-27 no sábado à noite sobre o Kansas. Os Wildcats perdiam a 4 minutos do fim. Mas o linebacker do K-State, Austin Romaine, derrubou o quarterback do Kansas, Jalon Daniels, e Brendan Mott recuperou o fumble. Chris Tennant então empatou o recorde de sua carreira com um field goal de 51 jardas para levar os Wildcats à sua 16ª vitória consecutiva na série.

A vitória dramática manteve o K-State vivo no título dos 12 grandes e nas corridas dos playoffs. No futuro, os Wildcats devem ser consideravelmente favoritos nos próximos três jogos antes do confronto em 30 de novembro em Iowa State.

Os Cyclones, que se despediram no fim de semana, estão invictos e também no meio da conversa dos playoffs. Se o estado de Iowa também puder cuidar dos negócios, os Cyclones e os Wildcats poderão se enfrentar na disputa mais significativa do Farmageddon na história da rivalidade ininterrupta mais longa do futebol universitário (108 jogos). — Jake Trotador

Alabama não acabou

Durante um bate-papo na manhã de sábado com o técnico do Alabama, Kalen DeBoer, menos de cinco horas antes de sediar seu confronto de volta a casa contra o Missouri, outro adversário dos 25 melhores da SEC, qualquer um que buscasse uma sensação de pânico, preocupação ou medo por seu futuro teria ficado desapontado. Em vez disso, ele falou com naturalidade sobre uma rotina de mídia antes do jogo, uma visita do time no hotel e “cuidar do que podemos controlar, e isso é o futebol. Especificamente, cuidar do futebol”.

Foi exatamente isso que o Alabama fez, aproveitando o ataque dos feridos do Missouri para obter três interceptações. Enquanto isso, o primeiro jogo de Jalen Milroe nesta temporada sem um passe para touchdown (ele correu para marcar) também foi seu primeiro jogo em um mês sem pelo menos um passe realizado. DeBoer lembrou na manhã de sábado, antes do início do jogo, e na noite de sábado, após a vitória, que Milroe “sofreu muitas mudanças” entre um novo manual ofensivo e a ausência de tantos companheiros da equipe CFP da temporada passada. Mas ele também admitiu que sua equipe estava fazendo um trabalho melhor nos últimos dias ao “ajustar o que fazemos ao pessoal que temos, especialmente um zagueiro que em nossa opinião é o melhor do país do ponto de vista do futebol e da liderança”.

Mesmo com as duas derrotas que todos em Tuscaloosa, mimado por Nick Saban, tiveram que fazer seus próprios ajustes, as análises da ESPN dizem que o Tide ainda tem 53% de chance de retornar ao CFP. Ninguém está mais consciente disso do que o treinador principal e a equipa que parece estar a sair de um Outubro de montanha-russa com a maior estabilidade dos últimos tempos. — Ryan McGee