Conclusões sobre futebol universitário: principais histórias e performances para conhecer na semana 7

Com a aproximação do meio da temporada, as conversas sobre os playoffs do futebol universitário continuam a crescer, já que ainda não há um time que mostre consistência suficiente para vencer quatro jogos consecutivos dos playoffs e conquistar o título nacional. Poderia ser Oregon? Texas?

Com 3-3 até agora, dúvidas cercam Lincoln Riley e a temporada dos Trojans à medida que continuam o jogo na conferência. A USC já perdeu mais jogos de conferência em sete semanas do que Riley em qualquer uma de suas cinco temporadas em Oklahoma. O que os Trojans podem fazer para mudar a temporada?

O Arizona State (5-1) jogou como um candidato ao CFP em sua grande reviravolta no 16º lugar de Utah. Embora os Sun Devils enfrentem uma proibição de bowl este ano, o técnico do segundo ano, Kenny Dillingham, tem o programa no caminho certo para o sucesso.

Nossos especialistas em futebol universitário analisam as principais conclusões da semana 7.

Não há um favorito claro da PCP

Há muitas equipes boas neste outono, mas é difícil defender uma realmente excelente. Pense em 2019 LSU, 2020 Alabama, 2022 Geórgia. Sim, Texas e Oregon podem defender esta semana o time número 1 do país – e o Texas certamente parece um candidato ao título nacional – mas em quem você confia este ano para vencer de forma consistente? Quem parece capaz de passar por quatro jogos consecutivos dos playoffs para ganhar o título nacional? É difícil encontrar um que dure até outubro.

Talvez o Texas se afirme como esse time em novembro. Talvez a Geórgia tenha algo a dizer sobre aquele sábado. Mas numa temporada que colocou a paridade em plena exibição todas as semanas, o CFP, composto por 12 equipas, pode realmente abrir a porta para que as surpresas continuem – um final adequado para esta temporada já imprevisível. — Heather Dinich

O abismo entre Sarkisian e Kiffin continua a aumentar

O técnico do Texas, Steve Sarkisian, e o técnico do Ole Miss, Lane Kiffin, sempre estarão ligados durante o tempo que passaram juntos sob o comando de Pete Carroll na USC. Eles eram prodígios do jogo, jovens jogadores destinados a grandes feitos no treinamento. Ambos liderariam a USC e fracassariam. Ambos reviveriam suas carreiras sob o comando de Nick Saban no Alabama antes de conseguirem empregos de treinador principal novamente.

Embora Sarkisian e Kiffin estejam tendo sucesso em suas novas funções, a diferença entre suas trajetórias é clara e aumentou na semana 7. A equipe de Sarkisian no Texas parece um candidato ao campeonato nacional e superou facilmente o rival Oklahoma em uma vitória profissional no o Tigela de algodão. Os Longhorns são profundos e talentosos, não se intimidando com saídas ou lesões da NFL.

A equipe Ole Miss de Kiffin, por sua vez, perdeu para um oponente menos talentoso pela segunda vez em três semanas, perdendo por 29-26 para a LSU. Seu ataque condecorado marcou apenas quatro touchdowns no total contra Kentucky e LSU, e nenhum no quarto período de qualquer jogo. Ole Miss empatou 12 pênaltis contra LSU (o segundo maior abaixo de Kiffin) e permitiu seis sacks (sem registrar nenhum), e Dart foi interceptado duas vezes.

Para ser claro, Sarkisian tem um trabalho muito melhor. Poucos programas podem chegar perto de igualar o Texas em termos de recursos. Mas Ole Miss deu um grande passo para Kiffin, ajudando-o a construir uma equipe geracional. E ainda não parece ser suficiente para o CFP, onde provavelmente estará a equipa de Sarkisian. — Adam Rittenberg

Vamos ouvir Bryant Vincent e os Warhawks

Bryant Vincent e os Warhawks estão tendo seu melhor início desde 1987, com um recorde de 5-1. Imagens de Daniel Dunn-Imagn

Tudo no futebol universitário é voltado para os playoffs. Todos sabíamos que isso aconteceria quando o esporte seguiu esse caminho em 2014, e é ainda mais aparente agora na primeira temporada do formato de 12 equipes.

Mas ainda há lugar para o “garotinho” no futebol universitário, e nenhum time exemplificou isso melhor no meio desta temporada do que o UL Monroe e o técnico do primeiro ano, Bryant Vincent. Os Warhawks (5-1, 3-0 no Sun Belt) tiveram seu melhor começo desde 1987. Uma multidão de 22.645 torcedores compareceu à vitória do ULM por 38-21 sobre o Southern Miss no sábado, o futebol em casa do ULM mais assistido jogo em cinco temporadas.

Para realmente apreciar a marcha dos Warhawks até este ponto, considere algumas coisas:

– Eles conseguiram apenas uma temporada de vitórias nos últimos 30 anos e foram escolhidos para terminar em último lugar na Divisão Oeste do Sun Belt na votação dos treinadores da pré-temporada.

– Eles têm o menor orçamento para o departamento atlético de uma escola não militar da FBS (pouco mais de US$ 20 milhões). Isso pode render dois anos de ataque inicial no mundo atual do portal de transferência e pagamentos NIL caros.

– Vincent levou o UAB a um recorde de 7-6 como técnico interino em 2022, depois que Bill Clark se aposentou devido a problemas debilitantes nas costas. Como coordenador ofensivo, Vincent foi parte integrante da ascensão do UAB à relevância após a reintegração do programa em 2017, mas foi preterido para o cargo de treinador principal permanente quando o UAB contratou Trent Dilfer antes da temporada de 2023. O ULM venceu o UAB por 32-6 na Semana 2, e os Blazers estão apenas 5-13 desde o início da temporada de 2023.

É fato que escolas maiores podem entrar durante o período de entressafra e tentar roubar alguns dos principais artistas do ULM (tenho certeza que é difícil para as pessoas acreditarem que isso realmente acontece), mas isso é uma jornada para a comunidade, fãs e jogadores do ULM e Vincent. merecer.

O playoff e todo o dinheiro que ele gera sem dúvida roubam os holofotes do futebol universitário, mas a alma do esporte é muito mais profunda. — Chris Baixo

A lua de mel acabou na USC para Lincoln Riley

Quando Lincoln Riley trocou Oklahoma pelas luzes brilhantes de Hollywood e pela USC, isso foi visto como um grande golpe para os Trojans. Riley tinha feito 55-10 nas últimas cinco temporadas em Oklahoma, nunca terminando fora do top 10 da AP, e tinha a reputação de ser uma das melhores mentes ofensivas do futebol. Com uma base de fãs apática vinda da era Clay Helton, a chegada de Riley injetou uma dose muito necessária de entusiasmo.

Mas agora, na metade do ano 3 sob o comando de Riley, os Trojans ainda parecem apenas mais um time. Qualquer boa vontade adicional que Riley ganhou ao ajudar Caleb Williams a ganhar o Troféu Heisman no Ano 1 desapareceu quando os Trojans perderam cinco de seis no final da temporada regular do ano passado. Com um recorde de 1-3 no Big Ten no início desta temporada, os Trojans não parecem mais perto de serem relevantes nacionalmente do que sob o comando de Helton.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Na verdade, Helton teve mais sucesso do que Riley no mesmo ponto. Em 33 jogos no Ano 3, Helton teve um recorde de 25-8, com uma vitória no Rose Bowl e uma derrota no Cotton Bowl. Riley tem 22-11, com uma derrota no Cotton Bowl e uma vitória no Holiday Bowl. Em quatro jogos do Big Ten, Riley já perdeu mais jogos de conferência (três) do que em qualquer uma de suas cinco temporadas no Big 12. Usando a classificação final do AP como um barômetro de sucesso, os times de Riley regrediram quase todas as temporadas desde então. ele se tornou o técnico principal do Oklahoma em 2017. Em ordem: 3, 4, 7, 6, 10, 12, sem classificação. E agora ele está no ritmo para mais uma temporada sem classificação.

Os Trojans fizeram um bom primeiro tempo contra o Penn State no sábado, mas a USC não é um lugar para vitórias morais, especialmente quando a escola doou mais de US$ 100 milhões a Riley para que ele vencesse no mais alto nível.

Em vez disso, Riley ofereceu esta avaliação de onde está a USC após o colapso contra a Penn State: “A realidade é que jogamos o calendário mais difícil do país nos primeiros seis jogos, tivemos a chance de vencer todos os seis jogos. E isso é difícil de fazer, para começar, colocar-se em posição de vencer esses jogos é muito difícil.

Ele está certo. É difícil. Mas não há simpatia a ser dada. Ele é pago para vencer, não para quase vencer. — Kyle Bonagura

Gabriel defende Heisman

O quarterback do Oregon, Dillon Gabriel, abriu o ano como o favorito nas apostas para ganhar o Troféu Heisman. Mas enquanto os Ducks lutavam ofensivamente para abrir a temporada, Gabriel se afastou dessa conversa.

Sábado à noite, em uma vitória emocionante por 32-31 sobre o segundo colocado Ohio State, Gabriel fez uma declaração enfática de Heisman em seu 55º início de carreira.

Contra a alardeada defesa dos Buckeyes, Gabriel completou 23 de 34 passes para 341 jardas e dois touchdowns sem cometer um turnover ou levar um sack. Ele também marcou o touchdown final do jogo, puxando a bola para enganar os defensores do estado de Ohio enquanto corria para um touchdown de 27 jardas no quarto período. Gabriel então liderou o Oregon pelo campo para o que provou ser o arremesso de field goal vencedor.

Gabriel terminou com um QBR brilhante de 95,9 naquela noite – e mostrou porque é um dos melhores jogadores do futebol universitário. — Jake Trotador

Fique de olho em Clemson

Clemson QB Cade Klubnik ocupa o quinto lugar no país no Total QBR. Imagens de Jim Dedmon-Imagn

E se disséssemos que depois que Clemson marcou três pontos na derrota para a Geórgia na abertura da temporada, os Tigers acabariam marcando 40 ou mais pontos em quatro dos próximos cinco jogos e estariam firmemente na disputa por uma vaga nos playoffs do futebol universitário ?

Embora não possamos confirmar se o técnico Dabo Swinney guardou os recibos depois que seu programa foi totalmente rejeitado após aquele jogo, o que aconteceu nas seis semanas seguintes fala mais sobre o que se tornou um mantra de Swinney que também foi criticado: ter paciência com os jogadores que ele recrutou.

Swinney afirmou, durante todo o período de entressafra, que este time – e o quarterback Cade Klubnik – estaria melhor com mais um ano no sistema ofensivo. Os recebedores do primeiro ano, Bryant Wesco e TJ Moore, mudariam o jogo. Que a defesa se recuperaria atrás dos veteranos voltando.

Embora o revés de 34-3 contra a Geórgia possa ter indicado que Swinney estava encobrindo questões pessoais, ele viu algo em que construir. Seu otimismo quanto ao desenrolar do resto da temporada nunca vacilou. Klubnik está tendo um ano de carreira, classificado em 5º lugar no ranking nacional no Total QBR. Sua porcentagem de conclusão aumentou; suas interceptações estão muito baixas. Wesco e Moore trouxeram grandes jogadas desesperadamente necessárias para o jogo de passes, e a linha ofensiva melhorou muito, permitindo apenas seis sacks e ajudando o running back Phil Mafah a ter um grande ano. Defensivamente, Barrett Carter e Wade Woodaz estão jogando conforme o esperado. Mas também houve o surgimento de Jahiem Lawson, Tre Williams e Payton Page. Como Swinney disse após a vitória de Clemson por 49-14 sobre Wake Forest, os Tigers estão simplesmente jogando um bom futebol complementar agora.

Haverá testes pela frente, com certeza. Para ser claro, Clemson não venceu um time com histórico de vitórias desde a derrota para a Geórgia. Adversários mais difíceis, como Louisville, Pittsburgh e Virginia Tech, continuam no calendário do ACC, sem falar no confronto contra a Carolina do Sul. Mas Clemson será o favorito em todos esses jogos. O FPI da ESPN dá a Clemson 33,9% de chance de vencer o ACC, logo atrás de Miami com 34,9%. Suas probabilidades de playoff? São 44,6%. — Andreia Adelson

Kenny Dillingham está exatamente onde deveria estar

Muita coisa deu errado no programa do estado do Arizona nos últimos anos. Entre o fim da era Todd Graham e o desastre da era Herm Edwards, os Sun Devils não têm sido um programa digno de nota, exceto pelas controvérsias que os cercam. Entra Kenny Dillingham.

O ex-coordenador ofensivo do Oregon, que é de Phoenix e se formou na ASU, injetou no programa uma onda de energia e entusiasmo muito necessária que não acontecia há algum tempo. Apesar de ter sido banido do bowl nesta temporada, o que os impedirá de jogar qualquer jogo da pós-temporada, Dillingham faz os Sun Devils jogarem como se achassem que podem competir por títulos apenas em sua segunda temporada no comando. Na sexta-feira, eles derrotaram o número 16 do Utah em casa e chegaram a 5-1 – seu melhor início de temporada desde 2021 – e o sempre elétrico Dillingham reagiu de acordo:

Kenny Dillingham com uma clássica entrevista instantânea pós-jogo após @ASUFootball derrota o número 16 de Utah em casa 🤣#Big12FB | 📺ESPN pic.twitter.com/uyBXXEDETh – Conferência Big 12 (@Big12Conference) 12 de outubro de 2024

Por trás de um ataque rápido com média de mais de 200 jardas por jogo e uma defesa rápida que está entre as 25 melhores do país, Dillingham faz os Sun Devils jogarem além de seu talento e circunstâncias. Embora confrontos mais difíceis aguardam contra nomes como Oklahoma State, BYU e Kansas State, não há dúvida de que o técnico de 34 anos levou a ASU na direção certa este ano e no futuro. — Paulo Uggetti