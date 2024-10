Concorrente do ‘American Idol’ Benjamin Glaze é preso sob acusação de pornografia infantil

Benjamin Glaze – um concorrente do “American Idol” que se tornou viral depois Katy Perry beijou-o durante sua audição – foi preso por supostamente possuir pornografia infantil, descobriu o TMZ.

De acordo com uma postagem do Departamento de Polícia de Tusla no Facebook, Glaze foi preso depois que a Unidade de Predadores Sexuais/Recuperação de Evidências Digitais da força supostamente recebeu informações de que ele estava em posse de material de abuso sexual infantil.