Concurso de frase e fotografia “Um Olhar sobre Penedo” está com inscrições abertas

Assessoria SETUREC

As inscrições para a 2ª edição do concurso de frase e fotografia “Um Olhar sobre Penedo” estão abertas, projeto direcionado para turmas do 9º ano das escolas da Prefeitura de Penedo participantes do Projeto Turismo do Saber 2024.

O objetivo do concurso é de retratar a cidade de Penedo por meio de perspectivas diferentes e criativas dos estudantes, explorando seus olhares e vivências sobre os assuntos que foram abordados ao longo do projeto.

Para se inscrever e tentar conquistar a premiação, o estudante deve enviar seu material para o e-mail turismodosaberpenedo@gmail.com até o dia 20 de novembro.

Tanto a foto quanto a frase têm que ser autênticas e relacionadas com sua visão sobre Penedo. No e-mail, além da frase e da fotografia, devem conter o nome do autor e da escola.

Após o prazo de envio das fotos e das frases, a comissão julgadora formada por representantes da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e do Conselho Municipal de Turismo de Penedo (COMTUR) classificarão 10 finalistas.

A escolha da melhor fotografia e da melhor frase se dará por meio de votação popular online que será divulgada nos canais oficiais da Prefeitura de Penedo, SETUREC, SEMED e Destino Penedo.

Dos dez escolhidos, três serão premiados com um laptop para o 1º lugar, um smartphone para 2º lugar e um tablet para o 3º lugar.

O projeto Turismo do Saber é uma iniciativa da Prefeitura de Penedo que envolve a SETUREC e a SEMED, com apoio do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA).

Confira abaixo o edital completo

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC