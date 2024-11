Estado de Sergipe lança edital para novo concurso da Polícia Militar com 335 vagas

O tão esperado concurso público da Polícia Militar de Sergipe (PMSE) foi oficialmente divulgado nesta quinta-feira, 31, com o lançamento do edital que abre 335 vagas para reforçar a segurança pública no estado. A iniciativa, confirmada pelo governador Fábio Mitidieri, oferece oportunidades para soldados e oficiais combatentes, além de vagas para oficiais médicos.

São 300 vagas para soldados combatentes, 30 para oficiais combatentes e cinco para oficiais médicos, compondo um total de 335 novas oportunidades na PMSE. O certame, organizado pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) em parceria com o Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon), traz todos os detalhes no edital publicado no Diário Oficial.

“Este concurso é uma chance aguardada por muitos candidatos, e as inscrições estarão abertas por um mês. Todos os requisitos e etapas estão claramente detalhados no edital”, destacou o governador Fábio Mitidieri, reforçando o compromisso com a segurança e o fortalecimento da Polícia Militar de Sergipe.

Concursos para setores essenciais em andamento

Além do concurso para a PM, o Governo de Sergipe planeja ainda, até o final do ano, a publicação de mais quatro editais destinados a áreas prioritárias, como Assistência Social, Saúde, Gestão Pública e Fundação Renascer. “Estamos comprometidos em fortalecer os serviços essenciais para a população sergipana, oferecendo oportunidades e qualificação ao atendimento público”, completou o governador Mitidieri.

Expansão do efetivo policial em Sergipe

Para o comandante da Polícia Militar, coronel Alexsandro Ribeiro, a ampliação do efetivo representa um avanço significativo no atendimento à sociedade. “Essa nova turma de policiais vem para agregar valor e eficiência ao trabalho da PM, trazendo ainda mais segurança para o povo sergipano”, afirmou o coronel.