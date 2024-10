Condutora fica ferida ao tentar desviar de gato e capotar carro na AL-115. Foto: Cortesia

Uma condutora ficou ferida ao tentar desviar de um gato e capotar seu carro na AL-115, no Sítio Xexéu, zona rural de Arapiraca, Agreste alagoano, nessa quinta-feira (17).

Segundo relatos da própria condutora, Alda Maria de Castro Pinheiro, de 26 anos, ela havia saído da cidade de Palmeira dos Índios, onde reside, e estava a caminho do trabalho em Arapiraca, quando foi surpreendida pelo animal atravessando a via. Ao tentar desviar, perdeu o controle da direção.

Veículo capotou na AL-115. Foto: Cortesia

A vítima foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzida para o Hospital de Emergência do Agreste (HEA). O carro envolvido é um Ford Fiesta de cor azul e placa NMF-8472. O animal não sobreviveu.