Conexão Cinema entre Penedo-AL e Bezerros-PE destaca produção audiovisual

Assessoria SETUREC

Nos dias 23 e 24 de outubro, o Cine Penedo sediará a segunda edição do Conexão Cinema. Desta vez, o evento se dará juntamente com Bezerros, município localizado em Pernambuco.

O Conexão Cinema Penedo–Bezerros é destinado aos amantes e admiradores da Sétima Arte. De forma gratuita e simultânea, o público poderá assistir a filmes produzidos em Penedo e em Bezerros e ainda participar de bate-papo com os realizadores das obras.

Na quarta-feira (23), serão exibidos os filmes produzidos em Penedo. São eles: O Poeta do Barro Vermelho, de Matheus Nobre; Vaudeville, de Élcio Verçosa; e NAZO dia e noite Maria, de Andrea Paiva.

Já na quinta-feira (24), será a vez dos filmes produzidos em Bezerros: Onde Cabe em Nós, de Maria das Nuvens; Nem toda menina enjoa da boneca, de Lainy Samires e Marlom Meirelles; Todas as memórias que você fez pra mim, de Pedro Filipe; e Umbilina e sua grande rival, de Marlom Meirelles.

Para Karlinne Cordeiro, diretora de Economia Criativa da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), o evento é uma oportunidade de divulgar o audiovisual da cidade de Penedo. “A realização do Conexão Cinema Penedo-Bezerros é, também, uma forma de fazer parcerias e mostrar o município para outros municípios, enquanto cidade cenário”, ressalta sobre um dos potenciais da Cidade Criativa da rede mundial da Unesco.

A exibição dos filmes em Penedo vai ocorrer dentro do Cine Penedo. Em Bezerros, será em frente à Estação da Cultura, localizada na Rua Vitorino Pereira de Lima, Centro.

“O evento é uma ponte entre Bezerros e Penedo, que permite que nossos talentos locais sejam vistos e valorizados. Este intercâmbio enriquece o panorama cultural de ambas as cidades e atua diretamente nos laços, promovendo um diálogo essencial entre as comunidades e suas histórias através da Sétima Arte. Em um momento em que a cultura e o turismo se entrelaçam, a iniciativa reafirma o poder do cinema como ferramenta de conexão e transformação social”, disse Marlom Meirelles, diretor do Festival Curta na Serra.

O Conexão Cinema Penedo-Bezerros é uma iniciativa da Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), em parceria com o Circuito Penedo de Cinema e o Festival Curta na Serra.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC