Conexão Cinema lota Cine Penedo e promove debate sobre filmes

A sala de projeções do Cine Penedo lotou na abertura do Conexão Cinema, projeto que aproxima cidades onde a cultura cinematográfica está presente no dia a dia, como ocorre no município alagoano e em Bezerros, localizado no Agreste de Pernambuco.

De forma simultânea e com acesso gratuito, três curtas metragens foram exibidos nas duas cidades na noite de ontem (quarta-feira, 23), começando com O Poeta do Barro Vermelho. A homenagem de Matheus Nobre ao ambientalista Toinho Pescador, cuja voz narra poemas que escreveu, eterniza a luta do falecido ribeirinho em favor do Rio São Francisco.

A segunda atração foi Vaudeville, tragicomédia no estilo cinema mudo dirigida por Élcio Verçosa Filho. Filmado integralmente em Penedo, o curta é mais uma comprovação prática que a Cidade Criativa da Unesco na categoria Cinema tem cenários, serviços, mão de obra e estrutura para a produção de qualquer tipo de filme.

A primeira noite do Conexão Cinema 2024 foi encerrada com o premiado Nazo Dia e Noite Maria, trabalho da professora e cineasta Andrea Paiva. Ao lado do homenageado no curta que revela como o preconceito marca a vida dele, figura bastante popular em Penedo, Andrea respondeu perguntas do público local e também de Bezerros.

O debate entre realizador do filme e a plateia é mediado pelo professor Sérgio Onofre, coordenador do Circuito Penedo de Cinema e do Laboratório de Audiovisual da Universidade Federal de Alagoas; com articulação de Karlinne Cordeiro, diretora de Economia Criativa da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC).

O projeto que conectou Penedo com Santos-SP em 2023 conclui sua 2ª edição nesta quinta, 24. Diversão e educação promovidas pela Sétima Arte voltam a entrar em cartaz a partir das 19 horas, no Cine Penedo e na Estação da Cultura (Bezerros-PE).

Serão exibidos os seguintes filmes produzidos no município pernambucano: Onde Cabe em Nós, de Maria das Nuvens; Nem Toda Menina Enjoa da Boneca, de Lainy Samires e Marlom Meirelles; Todas as Memórias que Você Fez Para Mim, de Pedro Filipe; e Umbilina e sua Grande Rival, de Marlom Meirelles.

Secom PMP

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte