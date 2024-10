Conflito Irã-Israel se espalha para o futebol: time de Cristiano se recusa a viajar

Car é sempre uma tragédia para todos os envolvidos, com consequências que vão muito além do esporte e impactam o mais importante: vidas humanas. Porém, é importante destacar os desafios que este conflito traz também em outras áreas e, neste caso, o futebol poderá sofrer.

As tensões no Médio Oriente atingiram um ponto de ebulição após o bombardeamento de Israel pelo Irão e a ameaça deste último de responder severamente ao ataque. Embora países em todo o mundo emitam avisos, as partes envolvidas não parecem dar-lhes atenção.

Para além das potenciais consequências globais de uma escalada militar entre os dois lados, há uma grande incerteza sobre o que poderá acontecer no mundo desportivo nas próximas semanas.

Por enquanto, uma partida marcada para 1º de outubro no Primeira Liga Israelita entre Pastando Jerusalém e Maccabi Haifa foi adiado devido a acontecimentos recentes.

A próxima rodada da liga conta com sete partidas agendadas entre sábado e domingo, embora nenhuma atualização tenha sido dada sobre seu status.

O Associação Israelita de Futebol agiu como se as coisas estivessem normais, publicando a lista dos jogadores convocados para os próximos jogos internacionais. A seleção nacional enfrentará a França e a Itália na Liga das Nações, embora a partida contra a França seja disputada em Budapeste.

Al Nassr jogará a Liga dos Campeões Asiáticos em Teerã

Uma equipe afetada pela situação poderia ser Al Nassr, Cristiano Ronaldotime, que está escalado para jogar contra Esteghlal em 22 de outubro, como parte da terceira rodada da Liga dos Campeões Asiáticos. Esta partida será realizada em Teerã, capital do Irã.

MARCA soube que a equipe saudita se recusa a viajar para lá. Dadas as ameaças de Israel, Teerão poderá ser uma das cidades mais perigosas da região, e Al Nassr não quer arriscar a segurança dos seus jogadores.

Normalidade na perspectiva do Irã

Entretanto, o Irão permanece imperturbável em termos de futebol e os seus clubes não foram afectados pela guerra.

Os jogos continuam a ser disputados nos seus estádios e as competições decorrem normalmente. Na verdade, vários Liga dos Campeões Asiáticos e Liga dos Campeões Asiáticos 2 partidas foram disputadas recentemente.

Foto da partida de Sepehan, que mostrou os mísseis lançados contra Israel

Por exemplo, Persépolistambém radicado em Teerã, jogou na segunda-feira em casa contra Pakhtakor do Uzbequistão. De forma similar, Sepahan jogou na terça-feira em Isfahan. Durante a partida, mísseis lançados contra Israel puderam ser vistos no céu, mas o jogo continuou ininterrupto.

O Federação Iraniana de Futebol está tentando manter a calma e continuar como se nada estivesse acontecendo. A seleção nacional também tem próximos jogos, incluindo um jogo contra o Catar, no dia 15 de outubro.

Em relação ao Primeira Liga Iranianaas partidas estão marcadas para recomeçar amanhã (sexta-feira) e nenhuma alteração ou cancelamento foi anunciado. No entanto, com a reacção de Al Nassr, parece que o futebol poderá não conseguir passar despercebido pelo conflito em curso.