Confraternização: Dia do servidor é comemorado nas unidades do Ministério Público

Mais um ano, um momento de unir servidores e celebrar a importância de cada um no Ministério Público de Alagoas (MPAL, nesta sexta-feira (25), antecipando o dia 28, data oficial desde 1943. As comemorações ocorreram em três unidades da capital, iniciando pela sede das Promotorias de Justiça, no Barro Duro; passando pelo Centtro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça (CAOP), no Farol, e, por fim, no prédio-sede da Procuradoria-Geral de Justiça, no bairro do Poço.

O procurador-geral de Justiça em exercício, Walber Valente de Lima, deixou mensagem para os servidores enfatizando o valor do recurso humano para a instituição, mas também falando de compromisso dentro da função desempenhada.

“Todos nós aqui somos servidores, eu também sou. E sabemos exatamente de como cada um é importante e colabora para o sucesso do Ministério Público de Alagoas. O dia do servidor é para comemorar, mas também pra refletirmos como estamos servindo à instituição e à sociedade. Estou cumprindo bem o meu papel, é isso mesmo que esperam de mim? Porque nossos interesses não se resumem a salário, gratificações, e ser servidor é muito mais do que isso. O Ministério Público tem orgulho dos senhores, vamos celebrar hoje, descansar na segunda e retornar à labuta com essa certeza, coragem e vontade de fazer sempre o melhor”, enfatiza.

O presidente do Sindicato dos Servidores do MPAL, Jackson Costa dos Santos, mostrou mais uma vez o orgulho de estar à frente da representação da categoria e parabenizou a todos.

“Reforço as palavras do doutor Walber em relação à importância de todos os senhores, todos os dias, nas mais diversas missões e enfatizo a necessidade de termos essa consciência do melhor servir, porque a sociedade espera realmente de nós. Somos o Ministério Público e o seu reflexo para a sociedade e o sindicato não tem dúvida da competência de cada um. Celebremos mais um dia do servidor juntos”, ressalta.

Após os discursos foram sorteados brindes e o evento foi encerrado com um coffee break que teve mesa repleta de guloseimas.