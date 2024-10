Congresso Internacional da Escultura Devocional em Penedo movimenta o turismo e aquece economia

SECOM com Assessoria SETUREC

Penedo sedia o XIII Congresso Internacional da Escultura Devocional, evento promovido pelo Centro de Estudos da Imaginária Brasileira (CEIB) com a participação de pessoas de diversos lugares, movimentando a economia local.

Eventos desse porte são grandes responsáveis por aumentar o fluxo de turistas na cidade e na região, visitantes que usufruem dos serviços e da estrutura turística do Destino Penedo, gerando aumento considerável de consumo nos restaurantes, pontos turísticos, hotéis, pousadas e receptivos que ofertam passeios, especialmente no Rio São Francisco.

“Acabamos de receber um evento médico e, na sequência, testemunhamos um congresso especializado na área de escultura devocional. É a demonstração que o turismo de eventos funciona e traz benefícios a economia. A prefeitura está investindo nos segmentos corretos e isso gera os resultados planejados. Penedo é para eventos”, disse Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa.

O congresso impactou diretamente a Pousada do Convento Franciscano, que fica dentro do Convento e Igreja Santa Maria dos Anjos, onde mais de 90% dos quartos estão ocupados.

“A realização de eventos como esse é um grande feito para a nossa cidade. Todos os setores são movimentados, desde o comércio até o turismo. O grande fluxo só traz benefícios”, disse Jéssica Vieira, recepcionista da pousada.

De acordo com Agesilau Neiva, secretário da CEIB, a escolha de Penedo para sediar o evento se deu pela qualidade e preservação do patrimônio artístico, histórico e cultural.

“O acervo histórico da cidade de Penedo é absurdo e como nós trabalhamos com a arte sacra, é de extrema importância a relação do evento com o município. A acolhida foi de extrema qualidade, tanto do ponto de vista técnico, como do ponto de vista profissional. Agradeço a Prefeitura do Penedo, e as secretarias de Turismo e de Cultura”, disse.

“A cidade de Penedo é acolhedora, calorosa e muito agradável. Aqui, fui muito bem recebida. Só elogios às pessoas, a estrutura turística, aos hotéis, aos restaurantes e ao comércio”, disse Marilene, turista da cidade de Joinville-SC e participante do congresso.

O congresso destinado para arquitetos, restauradores, museólogos, colecionadores, escultores e o público geral termina amanhã e conta com apoio da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e da Prefeitura de Penedo, através das secretarias municipais de Cultura e de Turismo e Economia Criativa.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC