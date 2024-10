Conheça os 15 vereadores eleitos em Penedo e as curiosidades desta eleição

A eleição municipal deste ano em Penedo resultou em uma vitória expressiva para a situação, que conseguiu eleger 12 dos 15 vereadores, consolidando assim a base de apoio ao prefeito Ronaldo Lopes na Câmara Municipal. A oposição, por sua vez, conseguiu apenas 3 cadeiras, o que reflete a preferência do eleitorado por continuar com o grupo atual no comando do legislativo. Confira quem são os eleitos e como se posicionam no cenário político da cidade:

Vereadores da Situação:

Ivo Costa (PV – 43444) – 1.375 votos Eleito pela primeira vez, Ivo Costa era secretário de Serviços Públicos e fez sua campanha focada nas melhorias realizadas nessa área. Com a eleição, ele reforça a base aliada ao prefeito Ronaldo Lopes. Derivan Thomaz (PV – 43222) – 1.287 votos Derivan Thomaz já é um nome conhecido na Câmara e foi reeleito, novamente figurando entre os mais votados. Sua experiência e constante presença nas primeiras colocações mostram a força de seu eleitorado fiel. Júnior do Tó (PSB – 40000) – 1.275 votos Com três mandatos de vereador e três vezes presidente da Câmara, Júnior do Tó é um dos parlamentares mais experientes e com força política inigualável. Ele traz consigo um grupo consolidado e a confiança de eleitores leais. Denys Reis (PV – 43777) – 1.166 votos Denys Reis, que nas pesquisas internas figurava como o quarto colocado dentro do partido, alcançou o terceiro lugar do partido. A votação expressiva se deve à força de sua família, apoios políticos como o senador Rodrigo Cunha e um excelente mandato como vereador. Valdy Idalino (PSB – 40555) – 1.066 votos Valdy Idalino é o novo representante da tradicional família Idalino, que sempre teve participação ativa na política local. Sua eleição reforça a presença desse grupo na Câmara. Fagner Matias (MDB – 15333) – 1.030 votos Depois de um mandato afastado, Fagner Matias retorna ao legislativo. Ele conseguiu reunir a força de sua família e atrair o apoio de jovens eleitores, representando um novo ciclo político. Raquel Tavares (MDB – 15123) – 990 votos Raquel Tavares se reelege e reafirma a confiança dos eleitores em seu trabalho social, que vem desenvolvendo ao longo dos anos, especialmente com pessoas em condição especial. Enfermeira Andresa do Mano (MDB – 15222) – 866 votos Filha do ex-vereador Mano da Caçamba e irmã de Amanda Lima, Secretária de Infraestrutura, Andresa estreia como vereadora e promete lutar pela melhoria da saúde pública e assistência social. Messias da Filó (PSB – 40888) – 823 votos Atual presidente da Câmara, Messias é um parlamentar experiente que, mais uma vez, conquistou a confiança do eleitorado, mantendo sua cadeira e consolidando seu grupo político. Roberto da Farmácia (Solidariedade – 77777) – 744 votos Roberto conseguiu a reeleição, sendo o mais votado de seu partido. Sua atuação é voltada principalmente para a área de saúde e apoio à comunidade. Jorge Alves (MDB – 15444) – 735 votos Jorge retorna ao legislativo após um bom tempo afastado. Ele promete trazer uma postura renovada e comprometida com as causas populares e o desenvolvimento da cidade. Léo Marques (Solidariedade – 77007) – 715 votos Léo Marques representa a continuidade da tradição da família Marques na política penedense. Reeleito, ele buscará manter e ampliar o legado deixado por Bili Marques, seu mentor político.

Vereadores da Oposição:

Antonio Lira Castro (PDT – 12333) – 1.162 votos O vereador de oposição mais bem votado. Antonio Lira é um novo nome na política local, principalmente nos povoados e surge como um forte representante da oposição. Cidoca (União Brasil – 44111) – 668 votos Cidoca é um vereador experiente, com uma longa trajetória no legislativo. Ele se manteve firme na oposição e buscará manter sua linha crítica, como é de costume. Davi Silva (União Brasil – 44333) – 538 votos Davi Silva foi uma das grandes surpresas da eleição. Apesar de pouco citado durante o período eleitoral, conseguiu se eleger.

Curiosidades

Com o domínio da situação, alguns nomes tradicionais e novos ficaram como suplentes. Entre eles:

João Lucas (União – 44123) , atual vice-prefeito, que migrou para a oposição, ficou como segundo suplente, deixando uma marca de como a disputa interna foi acirrada.

, atual vice-prefeito, que migrou para a oposição, ficou como segundo suplente, deixando uma marca de como a disputa interna foi acirrada. Bili Marques (MDB – 15555), veterano da política penedense, um defensor ferrenho da gestão atual, mas não conseguiu retornar ao legislativo. Bili teve mais duas pessoas da própria família concorrendo como vereador, um deles foi Leo Marques que conseguiu êxito.

Entre os candidatos que não conseguiram se reeleger em Penedo estão nomes tradicionais como Marival, Bili Marques, Val da Banana, Ernande Pinheiro, Rogério dos Peixotos, Dr. Epson, Rodrigo Regueira, Marcelo Pereira e Irmão João. Apesar do histórico político e da tentativa de renovar seus mandatos, esses vereadores não conseguiram alcançar a votação necessária, marcando uma mudança significativa na composição da nova legislatura.

Resumo do Placar:

Situação: 12 vereadores

12 vereadores Oposição: 3 vereadores

A nova composição da Câmara de Penedo promete debates intensos, mas com uma base governista fortalecida, o prefeito Ronaldo Lopes terá amplo apoio para continuar implementando suas políticas e projetos para o desenvolvimento do município.