Connor McDavid, dos Oilers, afastado por 2 a 3 semanas devido a uma lesão no tornozelo

A estrela do Edmonton Oilers, Connor McDavid, ficará ausente por duas a três semanas devido a uma lesão no tornozelo, confirmou a equipe na quarta-feira.

McDavid deixou a derrota do Edmonton por 6 a 1 para o Columbus Blue Jackets na segunda-feira, depois de machucar o tornozelo no primeiro turno do jogo. Ele foi derrubado pelo taco do defensor dos Blue Jackets, Zach Werenski, ao cruzar para a zona de ataque e sua perna esquerda colidiu desajeitadamente com as tábuas. McDavid deixou o gelo sozinho e foi excluído do jogo depois de patinar apenas 37 segundos. Não houve penalidade na jogada.

McDavid, 27 anos, voltou a Edmonton para uma avaliação mais aprofundada, e a equipe anunciou que seu capitão “deve retornar à ação em duas a três semanas”.

Considerado o melhor jogador do mundo, McDavid vem de uma temporada de 132 pontos pelo Edmonton, na qual os levou ao jogo 7 da final da Stanley Cup e ganhou o Troféu Conn Smythe como MVP dos playoffs. Em sua 10ª temporada na NHL, McDavid somou 992 pontos em 655 jogos na carreira. A média de 1,51 pontos por jogo na carreira de McDavid está atrás apenas de Wayne Gretzky (1,92) e Mario Lemieux (1,88) na história da NHL.

Pela segunda temporada consecutiva, os Oilers tiveram um início lento. Edmonton está 4-5-1 em seus primeiros 10 jogos, com uma diferença de gols de menos-13. McDavid somou 10 pontos nesses jogos (3 gols, 7 assistências).

O técnico dos Oilers, Kris Knoblauch, disse que a ausência de McDavid é uma abertura para outros jogadores do elenco.

“É mais tempo de gelo, mais oportunidades”, disse ele após a derrota dos Blue Jackets. “É difícil quando você joga sem o seu melhor jogador, mas é algo que teremos que [do]. Obviamente, nossa equipe terá uma aparência diferente.”