Conor McGregor ainda quer a luta de Michael Chandler, também visando ‘lutas de grande sucesso’ com Dustin Poirier e Nate Diaz

Conor McGregor tem alguns confrontos marcantes em mente para seu retorno.

No início deste ano, McGregor deveria fazer seu tão esperado retorno ao octógono em uma luta de meio-médio contra Michael Chandler no UFC 303. Infelizmente, algumas semanas antes do evento, McGregor sofreu uma lesão no dedo do pé que o forçou a desistir da luta. e os fãs mais uma vez ficaram se perguntando quando e se a turbulenta superestrela retornaria.

Felizmente para os fãs, McGregor permanece implacável. Desde que se retirou do UFC 303, o ex-campeão de duas divisões do UFC afirmou que estará de volta em breve, na terça-feira McGregor conversou com O Schmo sobre como as coisas estão progredindo nessa frente.

“Estamos procurando a data”, disse McGregor. “Espero que eu queira acertar as coisas com Michael Chandler. Eu gostaria de incluir Chandler. Já tivemos nossa rixa, ainda não está resolvido. Ele tem uma partida marcada. Gostaria de lutar, talvez antes disso ou antes que ele se recupere, então tem alguns nomes na fila no momento. Há alguns nomes sendo discutidos.”

Chandler de fato tem uma reserva. Depois de passar quase dois anos na prateleira esperando uma luta com McGregor, após o incidente do UFC 303, Chandler finalmente optou por aceitar outra luta, uma revanche com Charles Oliveira no UFC 309.

Dado isso, e o fato de que o CEO do UFC, Dana White, parece ter como meta um retorno de McGregor no início de 2025, a disponibilidade de Chandler está no ar no momento. Felizmente para McGregor, não faltam grandes nomes que estariam mais do que dispostos a recebê-lo de volta à jaula, mas “Notorious” está de olho em dois em particular: os velhos inimigos Dustin Poirier e Nate Diaz.

“Ambos. Ambos”, disse McGregor. “É obrigatório, com certeza. A do Dustin não está resolvida, está 1-1-1. E o Diaz também está 1-1. Duas lutas de grande sucesso e estou animado para conquistá-las.”

Poirier e McGregor compartilharam uma trilogia de lutas ao longo de sete anos. McGregor derrotou Poirier pela primeira vez por nocaute no UFC 178, no peso pena, mas Poirier vingou sua derrota com um nocaute no UFC 257, até 155 libras. Poirier então venceu sua terceira luta no UFC 264, quando McGregor quebrou a perna, embora “Notorious” conteste o resultado por causa da lesão.

Diaz é possivelmente o maior rival de McGregor, o homem que derrotou o astro irlandês pela primeira vez no UFC, intervindo com 10 dias de antecedência para marcar a reviravolta no UFC 196. Os dois se reencontraram cinco meses depois no UFC 202, com McGregor vencendo por decisão majoritária em uma das melhores lutas do ano. Diaz deixou o UFC em 2022 para se interessar pelo boxe, embora recentemente haja rumores de que ele retornará à promoção.