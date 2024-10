Conor McGregor: Alex Pereira ‘representa muitos problemas’ para Jon Jones

Conor McGregor sabe o que é ser um “campeão campeão” e acredita que Alex Pereira poderia fazer melhor.

O campeão meio-pesado do UFC defendeu com sucesso seu título pela terceira vez no último sábado, no UFC 307, com um nocaute contundente sobre Khalil Rountree Jr. O sucesso de Pereira só aumentou o burburinho sobre a possibilidade de ele subir mais uma divisão para conquistar outro cinturão, já tendo anteriormente também detinha o ouro do UFC com 185 libras.

McGregor sempre disse que gostaria de ser o primeiro campeão de três divisões do UFC, mas é um objetivo que também está ao alcance de “Poatan”.

“Acho que seria um próximo passo viável para ele”, disse McGregor O Schmo. “Talvez ele esteja bem no meio-pesado. Tem mais um confronto dele no meio-pesado que me interessa, ele contra o Daguestão. Mas fora isso, eu gostaria de vê-lo fazer isso. Alguém tem que ir atrás dos três cinturões. Sou eu ou ele mesmo. Tenho certeza de que um de nós aspirará a isso no futuro.”

Embora McGregor tenha lutado nos últimos anos com desempenhos ruins e inatividade, em seu auge ele era uma ameaça nas duas divisões, vencendo de forma memorável campeonatos do UFC no peso pena e no peso leve. Seu sucesso não apenas o levou ao topo das paradas libra por libra, mas também o tornou uma das maiores estrelas da história dos esportes de combate.

Atualmente, a discussão peso por peso gira em torno de Pereira, do aparentemente indomável campeão dos leves, Islam Makhachev, e do grande Jon Jones, o último dos quais se tornou campeão de duas divisões quando derrotou Ciryl Gane para ganhar o título vago dos pesos pesados. Questionado sobre sua opinião sobre a lista, McGregor teve uma resposta definitiva.

“2024 foi o ano de Alex Pereira”, disse McGregor. “Ninguém pode negar isso. E se formos por isso, esqueça os cinturões, esqueça tudo isso, na competição ele fez quatro lutas esse ano, quatro KOs, e o mais impressionante foi o mais recente. Eu colocaria Alex em primeiro lugar. Eu colocaria Alex em primeiro lugar.

“Acho que ele representa muitos problemas para Jon também. Esse é um estilo perigoso para Jon. Mas é decente para ele porque ele não é tão grande. Jon é novo na divisão dos pesos pesados. Jon teve uma boa luta contra Ciryl Gane, mas ele ainda não foi testado no peso pesado, e tenho certeza que ele tem aquele pensamento: ‘Alguns desses caras são realmente grandes.’ Alex é legal. Ainda é perigoso. No fundo, é provavelmente ainda mais perigoso. Eu ficaria muito animado em ver essa luta acontecer com certeza.”

McGregor ainda aguarda seu próximo cartão amarelo depois que uma lesão o levou a desistir de uma luta contra Michael Chandler no UFC 303 em junho passado. Os dois lutadores continuaram discutindo uma nova reserva, mas por enquanto Chandler avançou para uma revanche contra Charles Oliveira no dia 16 de novembro no UFC 309.

Alexander K. Lee contribuiu para esta história.