Conor McGregor aposta muito dinheiro na derrota de Francis Ngannou na PFL Battle of the Giants

Conor McGregor tem 500.000 motivos para escolher contra Francis Ngannou.

“The Notorious” vangloriou-se nas redes sociais de ter apostado meio milhão em Renan Ferreira para derrotar Ngannou por nocaute no evento principal da Batalha dos Gigantes do PFL, no sábado. A luta marca a primeira luta de Ngannou no MMA desde a defesa bem-sucedida do título dos pesos pesados ​​no UFC 270, em janeiro de 2022.

Ngannou nunca foi finalizado com golpes pelas regras do MMA, mas foi nocauteado de forma brutal por Anthony Joshua em uma luta de boxe em março passado. A derrota deixou Ngannou para 0-2 como boxeador, com um desses contratempos sendo uma decisão dividida por pouco contra Tyson Fury.

De acordo com a postagem de McGregor, caso Ferreira supere as probabilidades, a aposta pagará US$ 1.675.000. Ferreira marcou 11 de suas 13 vitórias profissionais por KO/TKO, incluindo uma vitória recente sobre Ryan Bader e três vitórias em 2023 que lhe renderam a coroa do torneio de pesos pesados ​​do PFL e um prêmio de US$ 1 milhão.

McGregor adquiriu o hábito de compartilhar grandes apostas em parceria com o site de apostas Duelbits. Em julho passado, a estrela do UFC lucrou outra aposta de US$ 500.000 ao prever com sucesso que o antigo adversário Nate Diaz derrotaria Jorge Masvidal em uma luta de boxe.