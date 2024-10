Conor McGregor assa PFL durante Battle of the Giants: ‘UFC não tem concorrência no MMA’

O jogo de tweet e exclusão de Conor McGregor foi forte no sábado, quando ele passou a noite zombando do PFL durante a transmissão pay-per-view da Batalha dos Gigantes.

O ex-campeão de duas divisões do UFC fez diversas postagens ao longo do card que destacaram a falta de ação, com quatro das cinco lutas terminando em decisão. A única finalização veio na luta principal, quando Francis Ngannou demoliu Renan Ferreira com um violento ataque ground-and-pound no primeiro round.

McGregor forneceu comentários sobre a luta entre Johnny Eblen e Fabian Edwards em um vídeo agora excluído enquanto ele reagia ao ataque de luta do campeão dos médios do Bellator. Repetidas vezes, McGregor proclamou seu entusiasmo em tom sarcástico enquanto observava Eblen atacar Edwards no chão.

“Uau!” McGregor gritou “Oh meu Deus! Não! Que diabos? Uau. Oh meu Deus! Sem chance! Vá se foder. Isso não pode estar acontecendo agora. Ele está segurando ele! Como ele está fazendo isso? Oh meu Deus! Vá se foder.”

Ele entregou mais do mesmo na luta entre Cris Cyborg x Larissa Pacheco.

“Uau! Isso é uma emoção pra caralho”, disse McGregor. “Isso é excitação.”

No início da noite, McGregor elogiou seu mais recente empreendimento comercial com o BKFC como um produto muito mais interessante do que qualquer outro disponível no momento. Embora ele não tenha mencionado o nome do PFL, era bastante evidente o que McGregor pretendia com sua mensagem.

“Bare knuckle é onde está”, escreveu McGregor em um tweet já excluído. “O futuro! E o futuro é agora. Não há nenhuma sensação de arrastamento de um evento tão prevalente no MMA de hoje. Mais intenso. Mais mortal. Mais sangue. Não há espaço para parar ou escapar da colisão/impacto.

“É afundar ou nadar com os nós dos dedos nus. Nenhum lugar para se esconder. O esporte mais desagradável, louco e selvagem do mercado atual.

Por mais que adore lutas corpo-a-corpo, McGregor ainda prestou homenagem à promoção onde luta com uma mensagem final que também foi apagada no final do pay-per-view do PFL.

“O UFC não tem competição no MMA”, escreveu McGregor.

No momento em que Ngannou deu seus últimos golpes para tirar a poeira de Ferreira, McGregor havia excluído a maioria de suas mensagens destinadas a zombar do PFL em sua última rodada de comentários nas redes sociais.