Conor McGregor provoca outro ‘adeus’ à carreira de lutador

Conor McGregor continua a brincar com os fãs em relação às conversas sobre retorno.

Respondendo a um comentário nas redes sociais sugerindo que sua riqueza e sucesso tornaram desnecessário que ele lutasse novamente, o ex-campeão de duas divisões do UFC respondeu: “Quer saber, você está certo, tchau”.

A breve resposta não deve ser uma surpresa para ninguém que acompanhou a carreira de McGregor, já que ele provocou a aposentadoria no passado em várias ocasiões, apenas para voltar atrás em sua declaração (e às vezes excluir o comentário). Do jeito que está, o jogador de 36 anos não luta desde o UFC 264, em julho de 2021, quando quebrou a perna na derrota para o rival de longa data Dustin Poirier.

Depois de tirar uma folga para lidar com a lesão, McGregor treinou uma temporada de O lutador final contracenou com Michael Chandler e deveria lutar contra Chandler no UFC 303 em junho passado. No entanto, McGregor desistiu da luta devido a uma lesão e Chandler partiu para uma revanche com Charles Oliveira marcada para o UFC 309.

McGregor também manifestou interesse em competir pelo BKFC, a organização de boxe da qual ele é atualmente co-proprietário.

Nenhum cronograma definido foi dado para a próxima luta de McGregor, com o CEO do UFC, Dana White, afirmando recentemente que espera que “The Notorious” retorne em 2025.