Conor McGregor zomba de Ilia Topuria por imitar palhaçadas

Conor McGregor vê algumas semelhanças entre ele e Ilia Topuria e não fica impressionado.

Antes da defesa do título dos penas de Topuria contra Max Holloway neste sábado no UFC 308, ele e McGregor se envolveram em uma briga nas redes sociais, com Topuria sugerindo que Holloway deveria ficar envergonhado por ter perdido uma vez para McGregor, e McGregor alertando Topuria que seu reinado poderia terminar em breve se ele não tomar cuidado.

McGregor, ex-campeão do UFC com 155 e 145 libras, também compartilhou um vídeo de uma conta meme do UFC em suas histórias no Instagram, no qual suas táticas promocionais foram comparadas às de Topuria. Veja o clipe abaixo.

Em 2015, McGregor se envolveu em uma rivalidade com o então campeão dos penas José Aldo. A preparação para a luta no UFC 196 contou com vários momentos tensos, com McGregor roubando a cena em uma coletiva de imprensa em Dublin, quando agarrou o cinturão de Aldo e o segurou triunfantemente no ar.

McGregor conseguiu um nocaute com um soco e 13 segundos quando os dois lutaram em dezembro daquele ano.

Topuria fez uma manobra semelhante antes de sua luta com Alexander Volkanovski em fevereiro passado. Volkanovski almejava a sexta defesa consecutiva do título dos penas antes do UFC 298 e, assim como McGregor, Topuria aproveitou a oportunidade para arrebatar o cinturão prematuramente em entrevista coletiva para o evento.

Também assim como McGregor, Topuria venceu por nocaute, afastando Volkanovski no segundo round.

O vídeo compartilhado por McGregor deixa clara sua posição sobre os dois com uma legenda que diz: “Descubra a diferença” e descreve o esforço de Topuria como “Nível: Médio”.

A primeira defesa do título de Topuria está chegando, quando ele enfrentar Holloway em Abu Dhabi neste sábado. Já McGregor não luta desde julho de 2021 e ainda aguarda seu próximo cartão amarelo.