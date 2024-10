Conte: Não tenho certeza se o Napoli merece estar no topo da Série A

O técnico do Napoli, Antonio Conte, admitiu que não tinha certeza se o Napoli merecia seu lugar no topo da Série A, apesar da vitória confortável sobre o Como na sexta-feira.

Depois de uma derrota surpresa para o Hellas Verona na partida de abertura do campeonato, o Napoli está invicto e está quatro pontos à frente da Juventus na tabela, após uma vitória em casa por 3 a 1 sobre a equipe de Cesc Fabregas.

“Não sei se este é atualmente um Napoli que merece estar em primeiro lugar na classificação, mas estamos em primeiro e isso é um facto”, disse Conte ao DAZN.

“Se alguém tivesse me contado isso há três meses, teria sido difícil de acreditar.

“Estamos a crescer em termos de temperamento e na nossa capacidade de adaptação: jogar bom futebol, mas também dispostos a sujar as mãos quando necessário. É um grande sinal e temos de aceitá-lo plenamente”.

Antonio Conte teve um impacto imediato como treinador do Napoli. Francesco Pecoraro/Getty Images

O Napoli teve um desempenho dominante contra o Como, com Scott McTominay marcando aos 25 segundos. Gols no segundo tempo de Romelu Lukaku e David Neres ajudaram-nos a uma vitória impressionante.

“Começámos bem a primeira parte, marcando um grande golo, fruto do nosso trabalho árduo”, disse Conte.

“Depois mudámos as coisas tacticamente na segunda parte e eles já não estavam em jogo. Perdemos demasiados duelos, mas isso faz parte do processo de reconstrução da confiança e da auto-estima”.

Conte disse que os torcedores da casa criaram uma atmosfera especial.

“Jogar em Nápoles, no Maradona, com o estádio cheio significa que os jogadores podem realmente sentir as emoções da torcida. Se você cometer erros, poderá sentir a decepção, e isso pode minar a sua confiança”, disse ele.

“O Nápoles tem uma paixão profunda pelo futebol. Tentamos alimentar essa paixão dando tudo o que temos, como fizemos hoje. Na segunda parte melhorámos em todos os pontos de vista.”

O Napoli viajará para o Empoli em seu próximo jogo, no dia 20 de outubro, após a pausa internacional.

Informações da Reuters contribuíram para este relatório.