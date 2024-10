Contrato de Sir Alex Ferguson com o Man United termina, diz fonte

Sir Alex Ferguson deve deixar seu cargo de embaixador no Manchester United no final da temporada, disse uma fonte à ESPN.

A decisão foi tomada como parte de uma campanha de redução de custos no clube, implementada após a compra de uma participação minoritária por Sir Jim Ratcliffe em fevereiro.

Isso ocorre depois que o United finalizou as demissões de 250 funcionários em uma tentativa de economizar cerca de £ 45 milhões (US$ 58,8 milhões).

Ferguson é embaixador do clube desde 2013, após sua decisão de se aposentar como técnico após mais de 25 anos no comando.

A função rendeu ao lendário ex-chefe mais de £ 2 milhões anualmente e uma fonte disse à ESPN que o acordo foi encerrado como parte de “medidas de redução de custos em todas as áreas”.

Uma fonte do clube disse à ESPN que o jogador de 82 anos “será sempre bem-vindo em Old Trafford”, com a decisão descrita como “amigável” e “adequada para ambas as partes”.

Sir Alex Ferguson ao lado do diretor técnico Jason Wilcox no mais recente jogo do Man United na Premier League em Villa Park. Imagens de Mike Egerton/PA via Getty Images

Ferguson conquistou 13 títulos da liga inglesa durante seu tempo como técnico entre 1986 e 2013. Ele também venceu a Liga dos Campeões em 1999 e 2008, além de outras nove vitórias em copas nacionais. Ele continua sendo o último técnico do United a levar o clube ao título da Premier League.

Ele tem sido um visitante regular de Old Trafford nos 11 anos desde sua aposentadoria, ao mesmo tempo que ocupa um assento no conselho cerimonial de futebol do clube.

Uma fonte disse à ESPN que Ferguson, que completará 83 anos em dezembro, também se afastará de outras funções ao longo do próximo ano, algumas das quais não relacionadas ao United.