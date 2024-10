Conversa de transferência: Choque, pois Zirkzee já quer sair do Man Utd

A janela de transferências de inverno ainda não será reaberta na Europa por enquanto, mas há muitas mudanças em andamento e fofocas circulando por aí. Transfer Talk traz para você todas as novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

HISTÓRIA PRINCIPAL: Zirkzee olha para a saída de Old Trafford

Avançado do Manchester United Joshua Zirkzee já está aberto a deixar o clube em janeiro, segundo Calciomercato.

É relatado que o jovem de 23 anos, que chegou a Old Trafford em julho por £ 36,5 milhões vindo do Bolonha, quer retornar à Itália, tendo anteriormente recusado a chance de permanecer lá durante a última janela de transferências.

Embora se diga que o AC Milan não tem interesse em trazer o internacional holandês para San Siro, a Juventus é um dos clubes que pode tomar uma decisão por acreditar que Zirkzee se enquadra no perfil do tipo de avançado que procuram. O meio de comunicação italiano afirma que uma abordagem para um possível acordo de empréstimo poderia ser feita em janeiro, mas não está claro se o United estaria disposto a deixá-lo sair sem primeiro encontrar um substituto.

O recorde de Zirkzee de um gol em 11 partidas em todas as competições nesta temporada agravou um início de vida difícil na Inglaterra, e sua forma recente também o fez perder seu lugar no onze inicial do técnico Erik ten Hag para Rasmus Hojlund – artilheiro da vitória gol na vitória de sábado por 2 a 1 sobre o Brentford.

Joshua Zirkzee foi associado a um retorno à Itália apenas três meses depois de ingressar no Manchester United. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Fofoca de papel

– Chelsea está interessado no atacante do Eintracht Frankfurt Omar Marmushrelata Team Talk. Os Blues estão “observando fortemente” o jogador de 25 anos, embora possam enfrentar a concorrência do Liverpool e do Arsenal, que também estão de olho em seu progresso. Marmoush tem sido um dos jogadores de destaque na Europa nesta temporada, com nove gols e quatro assistências nas primeiras sete partidas da Bundesliga.

– Vários “clubes de ponta” da Premier League estão de olho no atacante do VfB Stuttgart Jamie Lewelingrelata Florian Plettenberg, da Sky Sports Deutschland. Acredita-se que o interesse em sua contratação tenha aumentado após sua estreia pela seleção alemã e, embora o jovem de 23 anos esteja contratado pelo clube da Bundesliga até 2028, uma cláusula de rescisão em seu contrato permite que ele seja contratado por uma taxa de cerca de 25 milhões de euros no próximo verão.

– O Arsenal está interessado no atacante do Brentford Bryan Mbeumode acordo com o Football Insider. Os Gunners estão planejando uma mudança para o jogador de 25 anos, tendo ficado impressionados com seu início de temporada, durante o qual marcou seis gols em seis jogos da Premier League. Acredita-se que seria necessária uma oferta de pelo menos £ 40 milhões para conseguir a estrela camaronesa.

– Defensor agente livre Simon Kjaer tem esperança de se reunir com o ex-técnico Stefano Pioli no Al Nassr, relata a Gazzetta dello Sport. Diz-se que o internacional dinamarquês de 35 anos, que deixou o AC Milan quando o seu contrato expirou no verão, está a trabalhar arduamente para recuperar a forma física, na esperança de regressar ao futebol.

– Estão em curso negociações sobre um novo contrato entre o Paris Saint-Germain e os representantes do lateral-esquerdo Nuno Mendesdiz Nicolo Schira. Diz-se que o PSG está trabalhando em uma nova prorrogação de quatro anos e meio que garantiria o futuro do jovem de 22 anos no Parc des Princes até o verão de 2029. Ele fez seis partidas em todas as competições até agora nesta temporada.