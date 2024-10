Conversa de transferência: Liverpool lutará contra o Real Madrid para manter o TAA

A janela de transferências de inverno ainda não será reaberta na Europa por enquanto, mas há muitas mudanças em andamento e fofocas circulando por aí. Transfer Talk traz para você todas as novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

HISTÓRIA PRINCIPAL: O Liverpool não deixará Alexander-Arnold ir para o Real Madrid sem lutar

O Liverpool fará tudo o que puder para manter o zagueiro Trent Alexander-Arnold em meio ao interesse do Real Madrid, segundo o Times.

É relatado que o clube da Premier League pretende manter o jogador de 26 anos em Merseyside, apesar das alegações de que Los Blancos estão confiantes em garantir sua assinatura.

Faltam pouco mais de dois meses para que ele possa discutir um pré-contrato com clubes fora da Premier League, mas o técnico Arne Slot não acredita que seu vice-capitão se distraia com ligações ao Santiago Bernabeu, com seu foco apenas em suas atuações pelo Liverpool.

Acredita-se que as negociações para uma renovação em Anfield continuam, e as últimas indicam que os Reds podem estar dispostos a torná-lo um dos maiores ganhadores para mantê-lo no clube e evitar perdê-lo em uma transferência gratuita.

Alexander-Arnold marcou pela Inglaterra durante a vitória por 3 a 1 da Liga das Nações sobre a Finlândia na semana passada e está na fila para estrelar na Premier League contra o Chelsea no domingo.

Trent Alexander-Arnold está vinculado ao Real Madrid, mas o Liverpool fará tudo o que puder para mantê-lo. Neal Simpson/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Fofoca de papel

– Juventus quer assinar Dusan Vlahovic a um novo contrato em meio ao interesse do Arsenal, segundo Calciomercato. Consta que ainda existe alguma distância com os representantes do jovem de 24 anos, que procuram uma oferta no valor de 10 milhões de euros por temporada, e apesar de relatos indicarem que o interesse pela sua contratação poderá surgir em Janeiro, diz-se que o Bianconeri não tenho planos de se separar dele quando a janela de transferências de inverno abrir.

– O Barcelona ficou impressionado com o atacante do Independiente del Valle Juan Riquelme Ângulorelata o Esporte. Acredita-se que o jovem internacional equatoriano de 16 anos, que já foi comparado a Erling Haaland, do Manchester City, esteja no radar de vários clubes da Europa, após ter sido um dos destaques no campeonato sul-americano sub-15.

– Vários clubes estão de olho no atacante do Lille Jônatas Davidrelata Relevo. Acredita-se que Barcelona, ​​Internazionale e Juventus já estejam se preparando para contratar o internacional canadense de 24 anos, mas é relatado que os clubes da Premier League também estão interessados ​​​​e podem disputar sua contratação em janeiro, quando ele pode discutir um acordo pré-contratual com clubes fora da Ligue 1.

– O Liverpool está priorizando a contratação do zagueiro Virgílio van Dijk para um novo contrato, relata Football Insider. Acredita-se que o jogador de 33 anos esteja satisfeito com o progresso da equipe desde que o técnico Arne Slot ingressou no clube, que deseja torná-lo parte do projeto para o “futuro próximo”. Os clubes da Europa poderão discutir com ele um pré-contrato em janeiro.

– Uma mudança para o defesa-central do Bayer Leverkusen Jonathan Tah está sendo escalado pela Internazionale, segundo o Team Talk. O clube da Série A está interessado em fazer um movimento para que ele vença rapidamente a concorrência por sua contratação em toda a Europa, com os clubes da Premier League observando sua situação. Tah deve se tornar um agente livre no próximo mês de junho e acredita-se que ele já tenha tomado a decisão de ir em busca de um novo desafio.