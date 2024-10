Conversa de transferência: Liverpool mantendo o controle sobre Branthwaite

A janela de transferências pode estar fechada nas cinco principais ligas da Europa, mas os rumores continuam a girar! Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

HISTÓRIA PRINCIPAL: Liverpool de olho em Branthwaite do rival Everton

Liverpool continua interessado no zagueiro do Everton Jarrad Branthwaite e poderia tentar contratá-lo em janeiro, relata o Daily Mail. O meio de comunicação afirma que, embora a maioria dos observadores considere improvável a mudança entre cidades, na verdade é “viável”.

Os Reds podem ter que lutar contra o rival Manchester United pela contratação de Braithwaite, que estava fortemente ligado ao jogador de 22 anos no início deste verão.

Branthwaite está contratado pelo Everton até 2027, com os Blues interrompendo os vários esforços do United para contratá-lo – apesar de saberem que sua saída poderia ter ajudado a aliviar as preocupações do clube com o PSR.

No entanto, com a venda do clube agora iminente, o Everton pode manter o internacional inglês depois do próximo verão. Suas chances de manter Branthwaite aumentam com a decisão do Manchester United de assinar Matthijs de Ligt e Leny Yoro em vez de.

O Liverpool pretende contratar o zagueiro do Everton, Jarrad Branthwaite, quando a janela de transferências for reaberta em janeiro. (Foto de Jan Kruger/Getty Images)

Fofoca de papel

– Thomas Tuchel e Gareth Southgate estão ambos na lista da INEOS para substituir Erik dez Bruxa caso ele seja demitido do cargo de técnico do Manchester United, relata Nicolo Schira. A reportagem sugere que Ten Hag terá mais dois jogos para salvar seu emprego, mas se perder em seguida para o Porto e Aston Villa, uma mudança será feita pela hierarquia do clube. Os dois treinadores estavam supostamente na disputa pela berlinda em Old Trafford em maio, apenas para o triunfo de Ten Hag na FA Cup lhe dar mais tempo como treinador principal.

– O Barcelona deve anunciar a contratação do goleiro na quarta-feira Wojciech Szczęsny em transferência gratuita, relata Fabrizio Romano. O internacional polaco esteve presente na noite de terça-feira quando o Barça derrotou o Young Boys por 5-0 na UEFA Champions League – indicando o quão próximo o acordo está. Os gigantes espanhóis foram levados a contratar Szczęsny de graça, após o goleiro titular regular Marc-André ter Stegensofreu uma grave lesão no joelho na semana passada, o que pode excluí-lo pelo resto da temporada.

– O Real Madrid continua interessado em contratar laterais Trent Alexander-Arnold e Afonso Davies em transferências gratuitas no próximo verão, relata Ekrem Konur. Os atuais contratos de clube de ambos os jogadores expiram em 2025, com muita incerteza em torno do seu futuro. Foi relatado anteriormente que o Bayern de Munique havia efetivamente “perdido a esperança” de prorrogar o contrato de Davies, enquanto Alexander-Arnold se recusou a saber onde está seu futuro após 2025 – optando por declarar que deseja continuar sendo um jogador do Liverpool neste momento. temporada.

– Eberechi Eze pode ter que forçar sua saída do Crystal Palace para garantir uma transferência para o Tottenham Hotspur, relata o Football Insider. O internacional inglês teve um bom início de temporada, com vários clubes da Premier League vinculados a mudanças. Foi relatado que Eze estaria aberto a se mudar de Selhurst Park, um fato que poderia ser ajudado pela reativação de sua cláusula de rescisão de £ 68 milhões no próximo ano.

– Dusan Vlahović rejeitou a primeira oferta de extensão de contrato da Juventus, relata Calciomercato. O contrato atual do atacante sérvio expira em 2026, despertando temores dentro do clube de que eles possam perdê-lo por uma taxa reduzida no próximo ano, para evitar uma saída de transferência gratuita. Este cenário já ocorreu uma vez para a Juventus, que perdeu Federico Chiesa neste verão para o Liverpool por apenas 12 milhões de euros, após ter entrado no último ano de seu contrato. Diz-se que Vlahović espera uma oferta de contrato superior a 10 milhões de euros por ano antes de colocar a caneta no papel.