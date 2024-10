Conversa de transferência: Spurs rotulam Romero de ‘intocável’ em meio a links reais

A janela de transferências de janeiro ainda não será reaberta na Europa por enquanto, mas há muitas mudanças em andamento e fofocas circulando por aí. Transfer Talk traz para você todas as novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

HISTÓRIA PRINCIPAL: Spurs cautelosos com o interesse de Romero em Madrid

Tottenham Hotspur considera Cristiano Romero “intocável” em meio a relatos de uma cláusula de rescisão em seu acordo, segundo Fabrizio Romano.

Apesar das especulações sobre a cláusula de 65 milhões de euros no contrato do jogador de 26 anos, os Spurs não têm intenção de transferir o defesa-central depois de resistirem ao interesse de vários clubes importantes durante o verão.

O internacional argentino está associado a uma transferência para o Real Madrid, enquanto os gigantes da LaLiga exploram opções para reforçar a sua defesa, mas, com Romero contratado no Tottenham Hotspur Stadium até 2027, o técnico do Spurs, Ange Postecoglou, está pronto para emitir um aviso de “não interfira” a qualquer potenciais pretendentes.

Romero desempenhou um papel fundamental no norte de Londres, onde está prestes a fazer sua 100ª aparição na Premier League no final desta temporada, tendo atuado 89 vezes pelo Spurs em um período de quatro anos desde que saiu do Atalanta, da Serie A, por cerca de £ 42m em setembro de 2020.

O defesa-central do Tottenham, Cristian Romero, é supostamente um alvo de transferência do Real Madrid. Rob Newell – CameraSport via Getty Images

Fofoca de papel

– Real Madrid e Bayern de Munique acompanham de perto a situação contratual do lateral-esquerdo do AC Milan Theo Hernándezrelata Calciomercato. Acredita-se que o clube da Série A continua interessado em contratá-lo para um novo contrato em San Siro, mas houve pouco progresso nas negociações, com os representantes do jogador de 27 anos esperando para discutir seu futuro com o Rossoneri.

– O Arsenal está planejando uma mudança para o atacante do RB Leipzig Benjamin Seskode acordo com o Team Talk. Os Gunners estão “muito interessados” no jogador de 21 anos, que também está atraindo o interesse do Manchester United. É relatado que ele gostaria de ter garantidos minutos regulares do time principal se deixasse a Red Bull Arena.

– O último clube a juntar-se à corrida pelo defesa-central do Bayer Leverkusen Jonathan Tah é o Real Madrid, relata o Sport. Brancos o técnico Carlo Ancelotti está interessado em fortalecer sua defesa em janeiro, e eles estão considerando uma mudança que faria com que o jogador de 28 anos se juntasse ao seu compatriota Antonio Rüdiger no coração da defesa. Tah também está no radar do Barcelona e do Bayern de Munique.

– O Galatasaray não está preparando uma abordagem para a estrela da AS Roma Paulo Dybaladiz Rudy Galetti. Apesar de estar vinculado ao clube turco da Super Lig, diz-se que “apreciam as suas qualidades”, mas atualmente não há planos para tentar contratá-lo. Dybala, 30 anos, fez sete jogos pelo Giallorossi nesta temporada, marcando seu primeiro gol da campanha durante a vitória por 3 a 0 sobre a Udinese no mês passado.

– Nenhuma conversa ocorreu entre o meio-campista do Marselha e da Juventus Paulo Pogbade acordo com RMC Sport. Relatórios anteriores indicavam que o jogador de 31 anos, que deve voltar a treinar com o Bianconeri em janeiro, esteve em negociações com o time da Ligue 1, mas as últimas indicam que os clubes da Saudi Pro League e da MLS permanecem na frente da fila para sua contratação.