Conversa sobre transferência: Arsenal pode atacar Isak, do Newcastle

HISTÓRIA PRINCIPAL: O Arsenal pode optar por Isak depois de não concordar com o contrato

Avançado do Newcastle United Alexandre Isak não tem planos de concordar com um novo contrato que abra as portas para uma transferência para o Arsenal, relata o Daily Mail.

O internacional sueco está atualmente sob contrato com os Magpies até 2028, no entanto, o relatório revela que as discussões preliminares no final da temporada passada fizeram com que Isak relutasse em concordar com um novo acordo. Entende-se que uma das principais razões pelas quais Isak e os seus representantes não estavam interessados ​​em colocar a caneta no papel sobre um novo acordo foi a sua ambição de jogar na UEFA Champions League.

É agora relatado que essas negociações no final da temporada passada chegaram ao fim e que não há discussões sobre um novo contrato, com tanto o clube como o jogador acreditando que um novo contrato não é necessário.

Esta notícia será do interesse do Arsenal, que tem interesse no jogador de 25 anos. O relatório revela que os Gunners “provavelmente estariam em posição de comprometer uma quantia recorde britânica” em Isak, com os gigantes do norte de Londres ansiosos por aumentar as suas opções futuras. O Arsenal precisa de um atacante reconhecido, o que pode levar os Gunners a tentar fechar um acordo pelo sueco.

O Arsenal está tentando contratar o atacante do Newcastle United, Alexander Isak. (Foto de George Wood/Getty Images)

Fofoca de papel

– Juventus está rastreando o extremo do Lille Alan Virginiusrelata Pé Mercato. O jogador de 21 anos está atualmente emprestado ao Young Boys, onde marcou cinco gols em todas as competições. A reportagem sugere que Virginius atraiu a atenção da Juventus, que vê o jovem como um potencial substituto para Timothy Weah para a próxima temporada. No entanto, o Lille não está sob pressão imediata para se separar de Virginius.

– O Real Madrid está interessado em um acordo para o zagueiro do RB Leipzig Castelo Lukebano entanto, enfrentarão uma concorrência acirrada, informa o Sport. Os gigantes espanhóis estão desesperados para aumentar as suas opções defensivas e, em particular, um defesa lateral esquerdo. Eles teriam se juntado a vários clubes da Premier League na corrida pelo zagueiro. O jogador de 21 anos tem contrato com o clube alemão até 2029, sendo que o Leipzig avalia actualmente o defesa em 90 milhões de euros.

– A Juventus está estudando um possível acordo para o zagueiro do Arsenal Jakub Kiwior já que o clube italiano está de olho em várias opções defensivas, relata o Tuttosport. Após a lesão BremerA Juventus está ansiosa para adicionar um zagueiro às fileiras em janeiro e avaliou várias opções. O relatório sugere que Kiwior é uma opção, enquanto o Ajax Jorrel Hato também é visto como uma opção, embora sua avaliação possa dificultar o acordo. Zagueiro do Flamengo Léo Ortiz também está sendo monitorado pela Juventus, embora o clube brasileiro esteja relutante em se separar do zagueiro.

– Ipswich Town pode demitir o meio-campista Kalvin Philips‘ acordo de empréstimo em janeiro, relata o Football Insider. É relatado que o jogador de 28 anos retornará ao Manchester City, a menos que consiga mostrar que está à altura do Ipswich nesta temporada. O Ipswich supostamente sente que Phillips não tem atualmente condições para ter sucesso no clube, o que poderia fazer com que os Tractor Boys reduzissem suas perdas e encerrassem o empréstimo em janeiro.

– O Barcelona está se posicionando para chegar a um acordo para o zagueiro do Bayern de Munique Afonso Daviesrelata o Esporte. Davies vê seu contrato expirar no final da temporada, no entanto, o relatório sugere que Real Madrid e Manchester United têm interesse no canadense. É relatado que o técnico do Barcelona, ​​​​Hansi Flick, mantém um forte relacionamento com Davies desde sua época no clube bávaro, o que pode ser uma vantagem para o Barcelona enquanto eles tentam chegar a um acordo.