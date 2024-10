Conversa sobre transferência: Barcelona de olho no retorno de Neymar

A janela de transferências pode estar fechada nas cinco principais ligas da Europa, mas os rumores continuam a girar! Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

HISTÓRIA PRINCIPAL: Barça quer trazer Neymar de volta ao clube

Barcelona está avaliando uma mudança sensacional para o ex-jogador Neymarrelata o canal espanhol Sport. Eles sugerem que uma mudança para a estrela pode depender do futuro do Manchester City Erling Haaland – com Neymar sendo o alvo de transferência reserva caso o Barça perca o atacante norueguês.

Entende-se que os gigantes da LaLiga fizeram de Haaland sua “prioridade máxima” para o verão de 2025, no entanto, com o contrato do jogador de 32 anos com o Al Hilal expirando no próximo verão, ele em breve poderá assinar pelo clube de sua escolha em um transferência gratuita.

Com a esperança de ser selecionado para a seleção brasileira para a Copa do Mundo da FIFA de 2026, um retorno ao Barcelona pode ser a maneira perfeita para ele se manter pronto para o jogo nos meses que antecedem o torneio.

Neymar está atualmente se preparando para retornar à ação, depois de passar um ano afastado dos gramados após romper o ligamento cruzado.

Neymar está supostamente relacionado com um retorno ao seu antigo clube, o Barcelona. (Foto de MB Media/Getty Images)

– O Liverpool está interessado no atacante do Borussia Dortmund e da Alemanha Karim Adeyemirelata o BILD. O jogador de 22 anos teve um início de temporada impressionante, marcando um impressionante hat-trick em 30 minutos contra o Celtic, na terça-feira. Embora Adeyemi permaneça sob contrato com o Dortmund até 2027, parece que o Liverpool poderá em breve testar a determinação do clube com uma oferta de grande sucesso. O BILD informa que os Reds estariam dispostos a pagar 50 milhões de euros (US$ 55,3 milhões) para adquirir seus serviços, embora não se saiba se isso seria suficiente para convencer o time da Bundesliga a uma venda.

– O Arsenal juntou-se à corrida para contratar o atacante do Lille Jônatas Davidrelata o Football Insider. Os Gunners são apenas o último clube a ser vinculado a David, já que os gigantes da Serie A, Juventus e Internazionale, também estão interessados ​​em contratá-lo em janeiro. David deve se tornar um agente livre no próximo verão, o que significa que as partes interessadas poderão contratar o atacante por um preço reduzido em alguns meses.

– O Manchester United está trabalhando para estender Kobbie Mainootem contrato até 2029, informa Nicolo Schira. A fonte da transferência também sugere que o acordo incluirá uma opção por mais um ano, o que manteria o jovem de 19 anos nos Red Devils até 2030, no mínimo. Seu contrato atual vai até o verão de 2027.

– Manchester United e Arsenal “não têm pressa” em buscar um acordo para a estrela do RB Leipzig Benjamin Seskorelata Ekrem Konur. O jogador de 21 anos é um dos avançados mais cobiçados da Europa, tendo marcado 24 golos em 50 jogos pelo clube da Bundesliga desde que ingressou na temporada passada. No entanto, foi relatado que a decisão da Sesko de assinar uma prorrogação do contrato levou várias partes interessadas a “reavaliarem as suas estratégias de transferência”.

– O Arsenal está “esperançoso” de poder manter o adolescente prodígio Ethan Nwaneri para assinar um contrato de longo prazo, relata TalkSPORT. Recém marcados dois gols contra o Bolton Wanderers na Carabao Cup na semana passada, os Gunners já estão preparando as bases para uma oferta de contrato para manter o jovem de 17 anos no clube. Embora Nwaneri não possa assinar um novo acordo até completar 18 anos em março próximo, as negociações estão “bem encaminhadas”, com o internacional sub-17 da Inglaterra desejando permanecer no norte de Londres.